UTEN HJEMMEL: En rekke fengslede i Norge kan nå bli løslatt som følge av en kartlegging av mulig feilbehandling i saker om bøtesoning.

Slo alarm om bøtestraff: − Kan være brudd på Grunnloven

Praktiseringen av bøtestraff i Norge kan være i strid med Grunnloven og gi grunnlag for erstatningsansvar. Det mener Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), som ble opprettet av Stortinget i 2015.

Sist fredag sendte Riksadvokaten ut en melding om at personer som har sittet i fengsel fordi de ikke har betalt en bot, kan ha sonet på manglende grunnlag.

En kartlegging i politidistriktene avdekket at beslutningen om å sende folk i fengsel i mange tilfeller er tatt uten at påtalemyndigheten, en jurist i politiet, har vært involvert.

Det er i strid med loven, og fredag beordret Riksadvokat umiddelbar løslatelse av personer som sonet bøtestraff på mangelfullt grunnlag.

– Etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 5 må frihetsberøvelse skje i samsvar med loven. Det betyr at en beslutning om frihetsberøvelse må følge av lov, og at vilkårene i lovbestemmelsen må være oppfylt, sier rådgiver Mathilde Wilhelmsen i NIM til VG.

Wilhelmsen sier at Riksadvokatens brev viser at det kan ha vært svikt både ved at lovens vilkår om manglende betalingsevne og at allmenne hensyn må tilsi soning, ikke har vært vurdert, og at beslutning om soning kan ha vært fattet av personer uten myndighet til dette.

– Dette betyr at det kan ha vært fattet vedtak uten at lovens vilkår var vurdert, uten at vilkårene var oppfylt og/eller at vedtak var fattet av feil person. I slike tilfeller kan det foreligge krenkelse av Grunnloven paragraf 94 og EMK artikkel 5 om retten til personlig frihet og sikkerhet, uten at vi kan si noe om enkelttilfeller i denne saken.

En vurdering av vilkårene for soning av rett tjenesteperson i politiet utgjør en viktig rettssikkerhetsgaranti i saker om bøtesoning, understreker Wilhelmsen.

– Vi kjenner ikke til hvor lenge praksisen har foregått, eller hvor mange tilfeller det er snakk om, men det er positivt at Riksadvokaten nå skal undersøke nettopp dette.

– Kan de som har sonet fengselsstraff uten lovhjemmel ha rett på erstatning?

– Dersom man har vært utsatt for brudd på EMK artikkel 5 kan man ha krav på erstatning. Dette følger av EMK artikkel 5 og av straffeprosessloven paragraf 444. Riksadvokaten har varslet at de vil komme tilbake til dette spørsmålet for de som eventuelt er rammet.

Også advokat Marius Dietrichson, leder av Advokatforeningens forsvarergruppe, mener personer som er fengslet uten lovhjemmel kan ha rett på erstatning.

– Ja, det vil kunne være aktuelt, sier han.

Dietrichson sier det nå er viktig at alle som har sonet på ugyldig grunnlag, straks løslates fra soning.

– Jeg har tidligere sagt at bøtesoning er det nærmeste vi kommer gjeldsfengsel for folk som ikke klarer å gjøre opp gjelden sin. Det er en ordning vi avviklet for om lag 150 år siden.

– Når politi og påtalemyndighet som eneste kreditor i landet fremdeles kan true med denne ordningen om ikke bøte-gjelden betales, er det i alle fall viktig at reglene følges.

Assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg sier dette på spørsmål om personer som har sonet på ugyldig grunnlag kan ha rett på erstatning:

– Fengsling som er i strid med gjeldende lovbestemmelser kan reise spørsmål om erstatning i anledning strafforfølging. Slike spørsmål avgjøres i den enkelte sak av Statens sivilrettsforvaltning, på grunnlag av bestemmelsene i straffeprosessloven kapittel 31. Riksadvokaten henviser derfor til Statens sivilrettsforvaltning ved ytterligere spørsmål om denne siden av saken, skriver hun i en e-post til VG via Riksadvokatens kommunikasjonsavdeling.

Ifølge nettstedet Rett24.no ble det frem til 2019 normalt innkalt til omkring 800 soninger av ubetalte bøter hvert år. Flere tusen personer kan derfor kan ha sonet subsidiær fengselsstraff uten hjemmel.

– Situasjonen er alvorlig og sterkt beklagelig, uttalte assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg før helgen.

Hun sier at omfanget av den mangelfulle praksisen vil nå bli undersøkt nærmere.

– Dette omfatter hvor lenge en slik praksis har gjort seg gjeldende, og hvor mange personer som har blitt innkalt til soning i en nærmere angitt periode.

– Hva skjer videre nå fra Riksadvokatens side i denne saken?

– Riksadvokaten har bedt statsadvokatene om en redegjørelse om situasjonen innen det enkelte politidistrikt, med frist 30. november. På grunnlag av de opplysningene som innhentes vil vi vurdere behovet for eventuelle ytterligere retningslinjer på nasjonalt nivå.