RUSS 2024: Halden-elevene tegnet kontrakt for bare en måned siden. I dag sier utleieselskapet at de må avvikle.

Jusprofessor: Russebuss-tilbud kan gi trøbbel

Russebuss.no tilbyr kommende russ å kjøpe busser til «under markedspris» for å unngå konkurs.

Kjøpet kan skape trøbbel for elevene senere, advarer jusprofessor.

– Skulle selgeren av bussen gå konkurs, kan russegruppen risikere omstøtelse omstøtelseBetyr at handelen heves, fordi andre kreditorer mener det er foretatt skjevfordeling av verdier i konkursboet., sier Johan Giertsen.

Han er jusprofessor ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hvis elever kjøper busser til under markedsverdi, og selgeren senere slås konkurs, risikerer de å måtte levere bussen eller bussens verdi tilbake til konkursboet, ifølge jusprofessoren.

Bussfix markedsførte seg lenge som en av Norges største leverandør av russebusser. Høsten 2022 endret de navn til russebuss.no og nå er det full stopp.

Firmaet sliter med økonomien og sier de vil forsøke en styrt avvikling for å unngå konkurs.

VG har vært i kontakt med flere russegrupper som har fått tilbud om å kjøpe en buss til odel og eie, mot at leiekontrakten kanselleres.

Og at firmaet bak, Innovatis AS, får beholde innskuddene.

VG har sett tilbudet flere av de 11 russegruppene har fått. Der skriver firmaet at elevene får overta bussen til «langt under markedsverdi».

VENNER: Jentene ved Halden videregående skole skulle leie buss av russebusser.no men tilbys nå i stedet å kjøpe en buss for 250.000 kroner.

Wilde Fjeldsæter (18) fra Halden er økonomisjef på en bussgruppe med 19 kommende russ. De skrev kontrakt for en måned siden, den 21. april.

De er en av gruppene som nå har fått tilbud om å kjøpe buss av selskapet, mot at kontrakten kanselleres.

– Vi kommer trolig til å takke nei til dette. Vi fikk tilbud om å kjøpe en 15-metersbuss for 250.000 kroner. Pengene vi allerede har betalt inn skulle avregnes mot dette, sier Fjeldsæter.

Wilde Fjeldsæter er økonomisjef for 19 elever i Halden. Opprinnelig var planen å være vandreruss.

Økonomisjefen sier firmaet fristet med at prisen var lav og at de sannsynligvis kunne selge igjen med gevinst, enten nå eller etter russetiden.

– Vi er veldig skeptiske til hele dette opplegget, det er vanskelig for oss å vurdere den prisen, vi kjenner heller ikke alle detaljer på bussen, sier hun.

Gruppen fikk en ukes frist, opplyser de.

Hun er kritisk til at de ble overtalt til å underskrive kontrakt for en måned siden.

– Vi forsøkte å stille noen kontrollspørsmål, men fikk bare betryggende svar tilbake. Vi stiller oss undrende til at økonomien i selskapet kunne stupe på drøyt tre uker. Nå sier de plutselig at det er fare for konkurs og de vil forsøke å hente inn penger ved å selge alle bussene og deretter avvikle alt. Det henger ikke helt på greip, sier hun.

Nå er gruppen, som kaller seg «Kudoz 2024», i villrede på hva de skal gjøre.

– Vi synes det er et stort ansvar å eie selv, samtidig hører vi fra tidligere russ at mange opplever problemer med forskjellige utleiefirmaer.

Russebuss.no ber elevene ta kontakt om noe er uklart.

– Flere kunder er lei seg, men vi har fått mange positive tilbakemeldinger om at vi har vært åpne om situasjonen i god tid før russetiden 2024, sier Tobias Veiby.

Veiby er salgsleder i Innovatis AS og forteller at de har svart på spørsmål etter beste evne.

– Vi offentliggjorde valget om avvikling kun dager etter det ble besluttet. Vi avsluttet fra det sekundet all salgsvirksomhet, og trakk tilbake utsendte tilbud. Alle signerte avtaler er inngått i god tro om at driften skulle fortsette som normalt.

Veiby forteller at fokuset fremover er å finne gode løsninger for våre ansatte, kunder og leverandører.

– Alle russegrupper har involvert foreldre og/eller jurister, og tar selv et frivillig valg rundt kjøp av buss, sier han og legger til:

– Vårt mål er at selskapet ikke skal gå konkurs. Dersom vi får solgt busser og utstyr vil det være kapital til å tilbakebetale kreditorer.

Jusprofessor Johan Giertsen ved UiB.

Jusprofessor Giertsen er enig med elevene som er kritiske til tilbudet.

– Russegruppen påtar seg risikoen for hva et fremtidig videresalg av bussen vil innbringe. Markedet for salg av slike busser kan være høyst usikkert frem i tid, sier Giertsen.

Han sier at spørsmålet er om bussens kvalitet vil forsvare kjøpesummen, og at det vil ha stor betydning for russegruppens tapsrisiko:

– For eksempel om det kan være skjulte mangler som slår ut etter at gruppen eventuelt har akseptert tilbudet om kjøp, sier Giertsen.

Han påpeker også en rekke andre usikre faktorer: vedlikehold, oppbevaring og eventuelle skatter og avgifter.

At et firma frister elevene med at de kan overta busser til «langt under markedsverdi», kan få store konsekvenser dersom de likevel går konkurs, ifølge Giertsen. For da kan andre kreditorer klage og få omgjort handelen rettslig.

– I forretningslivet utenfor «russe-bransjen» ville man trolig også lagt vekt på at tilliten mellom partene er svekket/brutt når den ene part plutselig melder om så store problemer at virksomheten må avvikles.

Han har ett råd til elever som får slike tilbud:

– Hvis russegrupper tross den høye risikoen vil vurdere å akseptere tilbudet, bør det søkes juridisk bistand før en eventuell aksept; enten advokat, eller et av de studentdrevne rettshjelp-tiltakene studentdrevne rettshjelp-tiltakene Jussformidlingen og Jussbuss er et gratis tilbud drevet av jusstudenter. , sier Giertsen.

