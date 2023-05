Mus blindpassasjer på SAS-fly - hindrer avgang

SAS fikk med seg en blindpassasjer på vei til Evenes. Inne i flyet oppdaget nemlig passasjerene en mus.

Det skriver Harstad Tidende.

Flyet skulle gått tilbake til Oslo klokken 10.45, men står fortsatt på bakken i vente på at musen skal dukke opp. SAS-avgangen fra Evenes er dermed nærmere fire timer forsinket.

SAS har valgt å sende et nytt fly fra Stockholm som skal ta med seg passasjerene fra Evenes til Oslo. Avgangen er satt opp klokken 14.30, altså 3 timer og 45 minutter etter opprinnelig avgang.

– Ved landing ble det rapportert at noen passasjerer hadde sett en liten mus. Da må vi sikre at den blir tatt hånd om, og dermed går ikke flyet videre før det er gjort, sier Tonje Sund, presseansvarlig i SAS, til Harstad Tidende.

Rundt klokken 12.30 hadde musen ennå ikke dukket opp.

– Når denne type hendelser skjer er det en prosedyre at man må sjekke flyet ordentlig. Det henger sammen med at man ikke vil at musa skal ta hus inni flyet og gnage på ting, sier Sund.