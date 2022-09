FORSØKTE LØSNING: Riksmekler Mats Ruland har i løpet av den siste uken gjort forsøk på å få lærerorganisasjonene og KS til å nærme seg hverandre og få slutt på lærerstreiken. Men det har hittil ikke ført frem.

Helt fastlåst i lærerstreiken – samtaler med Riksmekleren førte ikke frem

Det er helt fastlåst og fortsatt storstreik i konflikten mellom lærerne og kommunene. Riksmekler Mats Rulands nye forsøk på en løsning mellom partene mislyktes.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dermed ligger det mandag morgen an til at 3000 nye lærere går ut i streik fra tirsdag av. Det betyr i så fall at rundt 6600 lærere da vil være ute i streik i skolene.

Streiken blant lærerne har vart i tre til fire uker siden skolestart, men formelt sett gikk et lite antall lærere ut i streik i Bergen allerede i juni – før sommerferien.

Både i slutten av forrige uke og gjennom helgen har det vært gjort forsøk på å finne løsning på konflikten.

Riksmekler Mats Ruland gikk selv inn i konflikten med sikte på mer uformell tilnærming og samtaler mellom de lærerne og arbeidsgiversiden i Kommunesektorens organisasjon KS for ti dager siden.

Riksmekleren: Alvorlig situasjon

Men dette har ikke ført frem, fastslår riksmekler Mats Ruland selv overfor VG:

– Det er fastlåst. Vi har hatt møte med partene i det siste. Men nå er situasjonen den at det ikke er planlagt ny megling, sier Ruland til VG.

Han sier det har vært kontakt mellom Riksmekleren og partene gjennom helgen. Men fånyttes.

– Hva tenker du om at nye 3000 lærere blir tatt ut i streik tirsdag - og vil ramme enda flere elever?

– Dette er en alvorlig situasjon som berører barn og unge som fra før har hatt det vanskelig under pandemien. Dette legger et press på partene, svarer Ruland.

STREIKER FORTSATT: 165 lærere ved både grunnskole og videregående skoler i Bærum er tatt ut i streik. Bildet er fra en streikesamling på Kadettangen i Sandvika.

Flere foreldre og elever begynner nå virkelig å merke streiken i de kommunene som rammes. Flere peker på at spesielt elever som nettopp har avsluttet to skoleår sterkt preget av pandemi og svekket skoletilbud – rammes nok en gang med stengte skoler og redusert tilbud.

Saken oppdateres