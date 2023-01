BARNEHOSPICE: Andreas hus på Eg i Kristiansand.

Stopper støtte til hus for døende barn: − Ikke vært borte i så grove saker før

Helsedirektoratet vil ikke gi en krone mer i statsstøtte til organisasjonen som denne måneden skulle åpnet Norges første barnehospice.

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) har fått over 90 millioner kroner til etablering av Andreas hus, et døgntilbud for barn med dødelige tilstander.

– Nå stanses alle fremtidige tilskudd til prosjektet, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Elise Husum til VG.

Bakgrunnen er en revisjonsrapport fra PricewaterhouseCoopers (PwC), som har gransket foreningens bruk av tilskuddsmidler de siste tre årene.

– Funnene er meget kritikkverdige. Vi har ikke tillit til foreningen, slik den er rigget i dag. Jeg vil si de har misbrukt offentlige midler, sier Husum.

Revisjonen finner ingen tegn til at noen av de involverte i FFB har hatt personlig vinning.

DØGNTILBUD: Andreas Hus skulle ta imot barn og unge med dødelige sykdommer.

Fjernet øremerking

Barnepalliasjon er en helhetlig, tverrfaglig og familiesentrert tilnærming til barn og unge med livstruende eller livsbegrensende sykdom.

Stortinget sa i 2020 ja til at FFB årlig skulle få 30 millioner kroner i fem år til senteret for barn med uhelbredelige og dødelige sykdommer.

Men øremerkingen til Andreas hus ble fjernet i statsbudsjettet for 2023. I fjor høst foretok Helsedirektoratet kontroll av foreningens pengebruk.

PwC gikk dypere inn i tallene. Deres rapport legges frem i dag, torsdag.

– Bevisst trikset

– Foreningen har hatt urimelig høye utgifter. De har bevisst trikset med regnskapene. Vi har ikke vært borte i så grove saker før, sier Husum.

Hun viser til at organisasjonen har belastet det statsfinansierte prosjektet Andreas Hus med utgifter som foreningen selv burde ha betalt.

– Det er ikke tilfeldig. Vi har ikke opplevd andre ideelle organisasjoner som så bevisst har blåst opp kostnadene i et regnskap, sier Husum.

Hun leder en avdeling i Helsedirektoratet som hvert år tildeler 1,5 milliarder kroner til organisasjoner og stiftelser i frivillig sektor.

– Andreas hus har omfangsmessig vært et stort prosjekt, sier Husum.

INGEN KOMMENTAR: Ansgar Gabrielsen er ny styreleder i FBB.

Foreningens styre gikk av i oktober, etter at den høye pengebruken ble kjent gjennom avsløringer i Fædrelandsvennen og NRK.

– Ingen kommentar

Den nye styrelederen, tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen (H), ble mandag orientert om den kritiske revisjonsrapporten fra PwC.

– Jeg har ingen kommentar før styremøtet, sier Gabrielsen til VG.

Foreningens styre samles klokken 10 torsdag.

FFB har fått frist til 10. februar til å komme med en tilbakemelding.

– Vi gjør ingen vedtak om hvor mye som skal tilbakebetales, før vi har vært i dialog med foreningens styre, sier Elise Husum.

– Hvor mye kan det bli aktuelt å kreve?

– Jeg antar at vi snakker om et tosifret millionbeløp.

GRUNNLEGGER: Natasha Pedersen er generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon (FFB).

Ikke politianmeldt

Andreas hus skulle åpnet for pasienter i januar i år.

– Hva skjer, hvis beslutningen om ikke å gi mer tilskudd blir stående?

– Da må styret vurdere om det fortsatt er grunnlag for drift og hvordan virksomheten skal finansieres.

– Beslutningen deres rammer tilbudet til en svak og sårbar gruppe?

– Det synes jeg er veldig synd, men vi kan ikke la være å reagere. Vår jobb er å kontrollere at tilskuddsmidlene er benyttet på riktig måte.

– Har foreningen begått lovbrudd?

– Det er i hvert fall brudd på regelverket og standardvilkårene for tilskudd. Vi har foreløpig ikke landet på politianmeldelse, sier avdelingsdirektøren.

Kristiansand kommune har finansiert byggingen av Andreas hus med 75 millioner kroner. 17 ansatte er tilknyttet virksomheten.

KOSTBART: Prosjekt- og byggefasen de siste tre årene har kostet 90 millioner kroner.

– Ingen personlig vinning

PwC fant at foreningen har hatt liten dokumentert kontroll med hvordan tilskuddsmidler er brukt og regnskapstransaksjoner bokført.

FFB har manglet gode rutiner for innkjøp og habilitetsvurderinger.

Men revisorene finner ingenting som tyder på uberettiget, personlig vinning.

– Det er derimot gjort en rekke funn som anses kritikkverdige, skriver PwC.

Rapporten stiller også spørsmål ved om styret og revisor har fått tilstrekkelig informasjon om økonomiske forhold ved prosjektet.

Helsedirektoratet reagerer spesielt på at foreningen forskuddsbetalte møbler og inventar for 12 millioner kroner rett før årsslutt, som først ble levert senere.

– Vi har betalt ut masse tilskudd, uten at de har hatt kostnadene, sier Husum.

Prosjektet Andreas hus er også belastet for varer og tjenester, som etter klage er blitt refundert – og i stedet inntektsført i foreningen.

– Vi ser ikke dette så ofte, sier avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet.

– Pengebruk i det øvre sjiktet

PwC viser også til at 1,2 millioner kroner i leie for foreningens kontorlokaler i Kristiansand i sin helhet er belastet barnehospicet.

I tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet settes det krav om at kjøp av utstyr skal være rimelig. Revisorene spør om rimelighetskravet er fulgt fullt ut.

Eksempler som trekkes frem, er at foreningen har brukt 11,6 millioner kroner til pr- og konsulenttjenester og 4,6 millioner til reklame og markedsføring.

Rapporten konkluderer med at pengebruken innimellom er i «det øvre sjiktet av hva som kan kategoriseres som rimelig og nødvendig».

IKKE ÅPNET: Helsedirektoratet mener FBB-styret må vurdere om det er grunnlag for drift av Andreas hus.

Før sin avgang vedtok foreningens styre i oktober å legge ned hospice-prosjektet, men samtidig å søke støtte til Andreas hus for 2023.

– Tar til oss kritikken

Grunnlegger og generalsekretær i FFB Natasha Pedersen skrev den gang på foreningens hjemmesider:

– Vi tar til oss kritikken for flere av prioriteringene og disponeringene vi har gjort i prosjektfasen.

Hun uttrykte glede over tilsynet som Helsedirektoratet skulle gjennomføre.

– Samtidig er det viktig for oss å få frem at vi har søkt om, fått godkjent og rapportert omfattende om all pengebruk, skrev Pedersen.

Andrea var navnet til hennes uhelbredelig syke datter, som døde 17 år gammel. Konfirmasjonspengene var startkapital for Andreas hus.