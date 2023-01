KRITISK TIL UTVIKLINGEN: Andreas Outzen er for tiden hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal. Den erfarne læreren debuterer som forfatter med boken «Vitnemålsfabrikken».

Erfaren lærer: Videregående er blitt vitnemålsfabrikk

Hvordan er det mulig at skolen leverer stadig bedre resultater, uten at elevene har lært mer? Lærer og forfatter Andreas Outzen spør. Han mener svaret er at videregående er blitt en vitnemålsfabrikk.

I sin ferske bok «Vitnemålsfabrikken» viser Outzen at karakter-inflasjonen i videregående skole startet flere år før pandemien og avlyste eksamener i 2020, 2021 og 2022.

– Avlyste eksamener er en del av forklaringen, men langt fra hele. Både karakterer og gjennomføringsgrad begynte å stige før pandemien. Utviklingen fortsatte under utvilsomt forverrede omstendigheter for læring, sier Outzen til VG.

Han ønsker oppmerksomhet om at elevene i videregående skole i flere år har gått glipp av verdifull læring.

– Samtidig har karaktersnitt og gjennomføring aldri vært høyere. Det er et paradoks. Det er ikke sammenheng mellom karakterøkning og læringsutbytte. Der har skoleårene under pandemien vært et forstørrelsesglass på dette paradokset, sier Outzen til VG.

Info Andreas Outzen Har en mastergrad i Europakunnskap med fremmedspråk fra NTNU.

Har også utdanning innen pedagogikk, utdanningsledelse og skoleutvikling og ledelse og organisasjonsutvikling.

Han har jobbet som lærer i engelsk, historie og samfunnsfag i videregående skole siden 2010.

Fra høsten 2019 har han vært frikjøpt som hovedstillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal. Vis mer

FORSTØRRELSESGLASS: Høye standpunktkarakterer til tross for redusert skoletilbud under pandemien - var bare et symptom på en langvarig utvikling, mener Andreas Outzen.

– Er det ikke positivt at stadig flere elever gjennomfører videregående?

– Jeg er selvsagt ikke uenig i den målsettingen. Men det mangler sammenheng mellom elevenes kompetansenivå og gjennomføringstall.

– Flere skulle ha fått stryk og ikke gjennomført skolegang?

– Det er vel det som er konsekvensen hvis vi ikke klarer å løfte disse elevenes kompetanse, svarer Outzen.

I boken som kommer ut denne uken, skriver den erfarne læreren at høye standpunktkarakterer og mindre frafall under pandemien belyste en tendens i skolesystemet som har utviklet seg over tid.

«Det overordna fokuset i systemet er de nevnte måltallene, og disse skal nås uansett. På grunn av dette er det i dag umulig å si om elevene lærer mer i videregående skole enn de gjorde før. Gjennomføringsgrad og karakterer er ikke lenger fullt ut troverdige indikatorer,» skriver Outzen.

Han mener det er grunn til å tro at systemet som han selv har jobbet i - i en årrekke – har forstått styringssignalene fra politisk nivå, og har begynt å handle deretter.

– Det vil si at de leverer forventede resultater, skriver Outzen som i likhet med mange har lagt merke til at det har vært et stort mål for flere regjeringer å få ned tallet på elever som faller fra - eller ikke gjennomfører videregående.

Noe av det mest interessante, mener forfatteren og læreren er likevel hvordan ledere og lærere i skolene jobber mot målene - høyt karaktersnitt og lite frafall med gode intensjoner.

– Men i sum ser fiksering på måltall ut til å ha den uønskede og utilsiktede konsekvensen er at vi egentlig ikke vet om elevene lærer mer, sier Andreas Outzen.