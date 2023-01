SNUR: Audun Lysbakken vil gå ut av partiledelsen i mars, samtidig som han aksepterer at Norge ikke skal gå ut av Nato.

Flertall i SV vil ikke melde Norge ut av Nato

SV er i ferd med å snu spørsmålet om Nato. SV-leder Audun Lysbakken og et flertall i landsstyret vil ikke lenger melde Norge ut av Nato.

SVs landsstyre har søndag behandlet forslaget til prinsipprogram og sikkerhetspolitisk uttalelse, som skal behandles på landsmøtet 17–19 mars.

I uttalelsen går et flertall på 22 inn for for at SV ikke lenger skal gå inn for en norsk utmelding av Nato.

Et mindretall på 14 vil i stedet at partiet skal arbeide for å bygge andre allianser og sikkerhetsordninger som bedre ivaretar verdensfreden og norske sikkerhetsinteresser enn Nato.

SV-leder Audun Lysbakken var en del av flertallet:

– SVs kritikk av Nato og Norges avhengighet av USA er like tydelig som før, men en norsk utmelding er ikke veien å gå når Sverige og Finland er på vei inn i Nato. Norge skal stå sammen med våre nordiske naboer, ikke alene, sier han.

Lysbakkens langsiktige mål

Landsstyret besluttet at formuleringene om allianser og forholdet til Nato, blir tatt ut av prinsipprogrammet, og at dette bare behandles i den sikkerhetspolitiske uttalelsen.

ADVARER: Lysbakken advarer mot et politisk ustabilt USA.

SV-leder Lysbakken er skarpt kritisk til USA-dominans i Nato og er klar på hva som er målet.

– Det langsiktige målet er fortsatt en nordisk og europeisk sikkerhetsordning som er uavhengig av USA. Veien dit går gjennom samarbeid med andre land.

– Ytre høyre-frykt

Lysbakken går av på landsmøtet i mars etter å ha ledet partiet siden 2012.

Han ber andre partier ta sammen debatt som dem.

– SV diskuterer nå endringer i vår sikkerhetspolitikk i en ny situasjon, det vil jeg oppfordre de andre partiene om også gjøre. Det er utrolig at det ikke er en bredere debatt om Norges store avhengighet av USA når vi på ny kan få en ekstrem president fra ytre høyre i Det hvite hus om bare to år, sier han.