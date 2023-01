Enorme snømengder i fjellet: − Det bare fortsetter å renne ned

Forrige vinter var det rekordlite snø. Men nå meldes det om snørekord og rå skiforhold på fjellet.

– På 48 timer kom det nesten 90 centimeter fersk, tørr puddersnø, det som vi skifolket kaller «Japan-tørr» snø. Den er superfluffy og fin, helt vill å kjøre i. Det er den råeste skikjøringen på det jeg kan huske, sier daglig leder Richard Taraldsen for Destinasjon Hemsedal og Hemsedal Turistkontor.

Han sitter i bilen på vei ned fra alpinanlegget mandag kveld mens han snakker med VG.

– Det bare fortsetter å renne ned med snø. De neste 48 timene venter vi mellom 25 og 35 centimeter. Temperaturen ligger rundt null grader nå, men det skal bli kaldere og tror på fortsatt tørr snø.

Etter en begredelig vinter smaker rekordsnøen ekstra godt, medgir han.

– I fjor var det rekordlite snø mange steder i Norge. Vi må heller ikke glemme at vi hadde coronarestriksjoner frem til 12. februar i 2022.

Friluftsmagasinet Fri Flyt skrev tidligere mandag at det er mye som tyder på at forholdene i blant annet Hemsedal går rett inn i historiebøkene.

– Folk som har vært i Hemsedal lenger enn meg sier at dette er det råeste de har opplevd, sier den hemsedalbaserte frikjøreren Ole Kristian Strøm til Fri Flyt.

SNØR OG SNØR: Hemsedal mandag kveld.

I Hemsedal ble 100 år gammel rekord slått i helgen, forteller Richard Taraldsen ved turistkontoret.

– På Hølto målestasjon i Hemsedal, 655 meter over havet, er det blitt gjort målinger siden 1879. Det er over 100 år siden det har kommet like mye snø på denne tiden av året. Målingene fra søndag 8. januar viser en snødybde på 115 centimeter. På samme dato i 1977 ble det målt 117 cm. Dette var i Lykkja som ligger 300 meter høyere en Hølto i Hemsedal, sier han.

STORE MENGDER: På to døgn har det kommet mellom 70 og 90 centimeter snø i Kvitfjell.

– Pudderalarm

Også i Hafjell og Kvitfjell går pudderalarmen.

– Det er helt vanvittig nå. Kan ikke huske slike mengder. På Kvitfjell fikk vi mellom 70 og 90 centimeter siste uke, sier kommunikasjonsansvarlig i Alpinco, Veslemøy Eineteig Wedum.

Hun skriver til VG at det er plussgrader i bunnen av bakkene mandag, men at det faller snø i fjellet. Resten av uken er det ventet kuldegrader.

Alpinco minner om farene med så mye snø.

– Nå er det faregrad tre og skredfaren er betydelig utenfor de preparerte løypene i hele fjellet her. Ikke kjør i bratt og skredutsatt terreng – og ikke kjør alene utenfor preparerte løyper, sier daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud i en melding.

Over en meter i Trysil

I Trysil er det over en meter snø oppe på fjellet og nesten 80 centimeter nede i anlegget.

– Det er bra forhold stort sett i hele skianlegget. Det mangler noe snø i enkelte bakker, spesielt der hvor det bare er natursnø, sier destinasjonssjef for SkiStar Trysil Gudrun Sanaker Lohne.

MER ENN VENTET: Det lå an til å komme 150 mm nedbør på Sørlandet mandag. Det kom faktisk enda litt mer lengst øst i Rogaland. Eik fikk så mye som 170,9 mm fra tirsdag til søndag.

– Mer enn normalt

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Siri Wiberg, sier det har kommet mye mer snø enn normalt øst for vannskillet .

– Det er mer snø enn normalt mange steder østafjells og på Sørlandet, også i lavere strøk. Det ser ut til at skisteder som for eksempel Uvdal, Rjukan, Tokke, Drangedal, Hemsedal, Kvitfjell og Hafjell har godt med snø. Vest for Geilo er det imidlertid som normalt, sier hun og viser til et tilgjengelig snødybdekart på senorge.no.

Kartet viser store mørkeblå felt i Agder og store deler av østlandet. Fargen betyr at det er mer enn 300 prosent større snømengde enn snittet for årene 1991 til 2020.

Meteorolog Wiberg understreker at de ikke foretar fysiske målinger over alt og at kartet er en beregning fra diverse faktamålinger som rapporteres inn daglig klokken syv. Ut fra blant annet disse blir snødybdene estimert.

SNØFOKK-VARSEL: Fra tirsdag kveld til onsdag ettermiddag er det ventet lokal snøfokk i fjellet i Sør-Norge på grunn av snø og kraftig vind. Kolonnekjøring kan bli innført og veier kan bli stengt på kort varsel.

– Mer snø

– Vil pudderforholdene vare?

– Det er ventet noen runder med vind og nedbør de neste dagene. Vi forventer regn i lavlandet, trolig under 500 meter, med en litt høyere grense enn dette på Øst- og Sørlandet og nord på Østlandet, sier Siri Wiberg.

Hun sier det vil bli påfyll av snø i høyden.

– Men det blir ikke noe nytt snøkaos. Vi har sendt ut snøfokkvarsel i fjellet fra tirsdag kveld til onsdag formiddag, sier meteorologen.