TA DIN ÅRE FATT: Atle Egge (67) tok personlig rekord under Jølster Aurefest i Sunnfjord.

Atle (67) tok i bruk uvanlig metode: − Dengte til det jeg kunne

Atle Egge (67) måtte jobbe hardt for maten, før han omsider kunne håve inn en ørret og seierspremien for dagens tyngste fisk.

Egge deltok på fiskekonkurransen Jølster Aurefest i Sunnfjord kommune i forrige uke. Torsdag prøvde han først lykken med båt på Jølstravatnet.

– Det gikk dårlig, og jeg dro til land igjen. Med det samme jeg la til, la jeg merke til noe ved stranden – noe jeg ikke fikk til å stemme. Jeg så en stor ørret, som sto inne ved en stein, forteller Egge til VG.

Deretter beveget han seg ut på rundt 1,2 meters dyp, samtidig som fisken forble helt rolig.

– Jeg tenkte «hva skal jeg gjøre nå?» Det som var nærmest var en åre. Jeg kjørte den rolig ned i vannet, dengte til det jeg kunne, og kjente at jeg traff, sier 67-åringen og fortstter:

– Etter at jeg traff kom den til overflaten og la seg på siden. Jeg tok åren for å se om jeg kunne dra den i land, men da livnet den til igjen, så jeg tok en håv, sier Egge.

Lokalavisen Firda omtalte saken først.

DAGENS TYNGSTE: Fisken til Egge veide 3,9 kilo og målte 80 centimeter.

Han understreker at fisken oppførte seg merkelig, og at den sikkert var syk eller inne i sine siste dager. En teori prosjektlederen for festivalen, Svein Inge Bjørkedal (35), bygger opp under.

– Denne har nok vært oppe i syv, åtte kilo i sine glansdager. Den var 80 centimeter, og man ser det også på hodet til fisken. Den var nok inne i sine siste dager, sier Bjørkedal.

– Han la båten rett ved siden av, og da skal jo fisken stikke av, og også når han nærmer seg overflaten med åren. Det var helt greit at denne ble tatt.

Prosjektleder Svein Inge Bjørkedal (35) og juryen ble mildt sagt overrasket over Egges fiskemetode.

Som premie fikk Egge 10.000 kroner, men ikke alle var like fornøyde med åre-bruken.

– Fangstmetoden tok både juryen og andre med overraskelse. Det ble litt kommentarer og innspill fra deltagerne. Regelen er stang og ett agn, men en åre kan jo også tolkes som en stang, sier Bjørkedal.

Han forteller at Egge fikk beholde premien, men at det i tillegg ble delt ut premie for tyngste fisk fanget på den vanlige måten.

– Vi har sagt på spøk at vi skal arrangere Jølster Årefest til neste år, ler Bjørkedal.

Egge selv er spesielt glad for å ha fanget det som er hans største ørret i fiskekarrieren.

– Jeg har aldri fått en sånn fisk. Det største jeg hadde fanget var en ørret på ett kilo, avslutter Egge.

Aktiver kart

SE VIDEO – FISK PÅ OVER TO METER:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post