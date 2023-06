STORFAMILIE: Mamma Sara Bremer med Maja (straks 2) på armen, Thea (4), pappa Anders Vindvad, Emma (straks 2) og storesøster Hannah (7) på vei til barnehagen.

Nå får 7000 familier gratis barnehage

NORDSTRAND (VG) Med fire jenter mellom 1 og 7 år merkes prisveksten godt. Men fra august vil firebarnsfamilien fra Oslo spare titusener på gratis barnehageplass og gratis SFO.

– Her har vi vært i gang en stund! ler firebarnsmor Sara Bremer.

Med en førsteklassing, en fireåring og tvillinger som straks fyller 2 år, starter dagen allerede ved 05-tiden. Noen timer senere er hele familien klare for å ta følge opp til barnehagen der familiens tre yngste går.

– Da vi forsto at det både ble et tredje og fjerde barn samtidig, så måtte vi bytte ut både bilen og huset. Det er jo en overgang, men jeg synes vi får det til, sier firebarnsmoren.

Pappa Anders Vindvad er enig:

– Det krever litt mer planlegging. En dag i uken er det snakk om å smøre åtte matpakker - da er det greit å ha gjort det kvelden i forveien.

Denne morgenen får familien en gladmelding fra kunnskapsminister Tonje Brenna: Fra og med august vil et tredje barn i barnehage gi gratis plass. Samtidig er skolefritidsordning (SFO) gratis gratisOslo kommune innførte gratis Aktivitetsskole (AKS) for alle elever i 1. - 4. klasse fra 2022. Dette tilsvarer gratis SFO for de fire første klassetrinnene. for Hannah som begynner i andreklasse til høsten.

Sammen med kuttene i makspris for barnehage, vil en gratis barnehageplass bety rundt 24.000 mindre i barnehageutgifter, viser en utregning fra Kunnskapsdepartementet.

– Flott tiltak, sier firebarnsfaren.

Slik blir SFO- og barnehagesatsingen

Fra 1. august innfører regjeringen tre nye ordninger som vil påvirke økonomien til mange barnefamilier:

Barnehagen blir gratis fra tredje barn for familier som har tre eller flere barn i barnehagen samtidig. I Norge gjelder dette ca. 3000 familier.



Barnehagen blir gratis for alle barn i Finnmark og Nord-Troms. Dette gjelder ca. 4000 barn. En familie med ett barn vil spare rundt 36.000 kroner i året.



Ordningen med gratis SFO utvides og gjelder nå 2. klassinger i tillegg til 1. klassinger. Til sammen gjelder det nå 120.000 barn. I de fleste kommuner utgjør dette en besparelse på 20.000 kroner.

De nye ordningene vil koste henholdsvis 45 millioner, 175 millioner og 1,55 milliarder å innføre.

KLASSEBAMSE: Kunnskapsminister Tonje Brenna får møte firebarnsfamilien og klassebamsen Alex - som kan skryte av både svømmetur, karatetrening og ministermøte i løpet av sin uke hjemme hos Hannah (7).

– Det handler først og fremst om deltakelse i samfunnet. Hadde vi funnet opp barneskolen på nytt igjen i dag, så tror jeg ikke vi ville lagt opp til at skolen skal være gratis frem til lunsj og koste penger etter lunsj, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Er det bare bra for barna å få organisert hele dagen sin med både skole og SFO. Det blir mindre frilek og nøkkel rundt halsen?

– For mange av de minste er skolen slutt allerede 12.30. Da er det mange timer alene til foreldrene kommer hjem fra jobben 16.30. Jeg tenker at SFO gir flere familier mulighet til å senke skuldrene og føle seg trygge på at barna har det bra. På mange SFO kan barna for eksempel gjøre lekser og kulturaktiviteter - og så får man mer fritid på kvelden, sier Brenna.

TO STORE OG FIRE SMÅ: Det blir hektiske dager med fire barn under åtte år. Med både mamma og pappa i fulltidsjobb, fire barn på skole og barnehage - i tillegg til svømming, turn, allidrett og karate.

Kunnskapsministeren er selv mor til barn på 8 og snart 4 år og sier hun er imponert over de som velger å få både tre og fire barn.

– Gratis SFO og barnehage kan komme godt med i disse tider med rekordhøy prisvekst?

– Jeg ville kjempet for dette uansett, men det er klart at det er ekstra viktig nå når vi vet at mange barnefamilier opplever mer press på økonomien.

– Vi vet jo dessverre at SFO er noe som kan ryke når familier må stramme inn, men på denne måten håper vi at barnehage og SFO ikke blir en salderingspost.

I mai gikk barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ut i VG og ønsket seg at nordmenn skal få flere barn.

– Er det en del av regjeringens strategi for å lokke nordmenn til å få flere barn?

– Folk må selv få bestemme hvor mange barn de vil ha, men vi skal legge til rette for at det skal være lettere å få så mange barn som man ønsker, sier Brenna.