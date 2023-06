GIR PENGER: SVs Kirsti Bergstø, Aps Jonas Gahr Støre og Sps Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen gir 105 millioner kroner til Øst-Finnmark

Øst-Finnmark merker konsekvensene av Norges sanksjonsregime mot Russland. Nå får de mer penger blant annet for å stoppe befolkningsnedgang.

— Det er veldig bra at vi nå er enige om å en økonomisk pakke til Øst-Finnmark på over 100 millioner kroner, til ulike viktige tiltak for regionen, sier SVs Kirsti Bergstø.

Det er SV som sammen med regjeringspartiene er blitt enige om en såkalt aktivitetspakke for Øst-Finnmark på til sammen 105 millioner kroner i 2023.

– Midlene skal legge til rette for arbeidsplasser og et godt tilbud for folk i Øst-Finnmark, heter det i en pressmelding fra regjeringen.

Bakgrunnen er blant annet at Øst-Finnmark er en region der folk og næringsliv er særlig hardt rammet av krigen i Ukraina, skriver regjeringen. Å bevare aktivitet her er særlig viktig rent sikkerhetspolitisk, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre.

HEMMELIGHETSFULL: Kirsti Bergstø vil ikke si om Øst-Finnmark-enigheten er et signal om at de nærmer seg budsjettenighet med regjeringen.

Forhandler om budsjettet

SV forhandler i disse dager om revidert nasjonalbudsjett (RNB) med regjeringspartiene Ap og Sp.

Kirsti Bergstø vil ikke si om de nærmer seg enighet.

– Dette var en enighet på partiledernivå. RNB-forhandlingene gjøres på Stortinget, sier hun.

Både Støre og Vedum sier at de er ved godt mot.

– Vi skal bli enige om RNB, sier Støre til VG.

– Det er en god og konstruktiv tone i forhandlingene, sier Vedum.

– Rørt

Støre sier til VG at sanksjonsregimet er en viktig grunn til at Øst-Finnmark trenger ekstra penger.

– Hele Norge rammes av sanksjonene mot Russland, men Øst-Finnmark er særlig berørt, sier han.

Arbeiderpartiets Marianne Sivertsen Næss leder Stortingets energikomite og representerer Finnmark.

– Det har aldri blitt gjort så mye for å stoppe befolkningsnedgangen. Jeg er rørt og berørt, sier hun til VG.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre.