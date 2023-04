BOR SAMMEN: Sigmund Foss (71) er beboer i bofellesskapet. Han står i ved kjøkkenbenken og følger med når de andre beboerne forsyner seg med vaflene han har stekt. Rundt bordet sitter fra venstre beboere Sigrid Aarhaug (82) og Ove J. Aune (82). Per Tore Høiseth (75) sitter ved enden av bordet, Finn Waldemarsen (85) og Olav Grøthe (86) sitter på høyre side av bordet. Ved kjøkkenbenken står Ronja Eggen til venstre og Ingrid H. Storlimo. Bakerst ved vinduet står Dordi Berg.

Slik vil de løse eldrebølgen: Her bor eldre demente i kollektiv

MELHUS (VG) Bofellesskapet rundt vaffelbordet er Melhus kommunes svar på presset i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunen har de siste årene betalt millioner i dagbøter til St. Olavs hospital i Trondheim for ferdigbehandlede pasienter de ikke har greid å ta hjem. Nå jobbes det hardt for å snu trenden. Bofellesskapet er ett av virkemidlene.

- Det er umulig for oss å bemanne opp og kjøre rundt til alle som trenger hjemmesykepleie. Selv om det er bofellesskap, har beboerne fortsatt et eget hjem. For oss inngår det i definisjonen «å bo hjemme lengst mulig», sier sjef for helse- og omsorg i Melhus, Albert Verhagen.

Tar frokostansvar

Sigmund Foss (71) har stekt vafler på formiddagen og serverer sine medboere. Han er alltid tidlig oppe og fast frokostvert for bofellesskapet der alle er fysisk spreke, men har en demensdiagnose.

Rett borte i gangen ligger hans egen leilighet.

Han viser ivrig fram splitter nye langrennsski som står i en krok i stua. Enda mer stas er bildene av en svær laks som rammet inn og henger på veggen. Den dro Sigmund opp på en fisketur i Gaula. 14 kilos laks tatt på mark. Det skjedde i 2005 og er en stor hendelse for en pasjonert fisker. Sigmund gir tydelig uttrykk for at den er av stolt av.

Millionbøter

De to siste årene har Melhus betalt til sammen 17 millioner kroner i «dagbøter» til St Olavs Hospital i Trondheim. Melhus med 17 340 innbyggere, er trønderhovedstadens nærmeste nabo i sør. Sammen med Trondheim kommune har Melhus vært «verstingen» på «overliggerlista». Bøtene betaler kommunen når en pasient som sykehuset erklærer utskrivningsklar, ikke hentes hjem til oppfølging i kommunehelsetjenesten.

For eksempel hadde St.Olavs Hospital 15.mars 28 ferdigbehandlede pasienter som ventet på plass i sin kommune. 18 av dem hadde adresse Trondheim. En av pasientene skulle hjem til Melhus. De andre var fordelt på enkeltkommuner.

1 / 3 KJØKKENSJEF: Sigmund Foss (71) er tidlig oppe og lager frokost for naboene i bofellesskapet. Vafler steker han gjerne til hele flokken. forrige neste fullskjerm

Melhus har fortsatt overliggere, men ikke like mange som før: Mens de betalte for 734 «overliggerdøgn» første kvartal i fjor, er tallet nede i 234 døgn for samme periode i år.

– Vi skal enda lenger ned. I utgangspunktet skal vi ikke ha utskrivningsklare pasienter på sykehuset, det er vårt ansvar som kommune at disse innbyggere får et tilbud i kommunen så snart de er utskrivningsklare, sier Albert Verhagen.

Info Forventer voldsom økning i kostnader Befolkningsframskrivingene for kommunen viser at kapasitetsbehovet i pleie- og omsorgstjenester vil øke betydelig i årene fremover. Hjemmetjenesten har i dag litt over 600 tjenestemottakere og kommunen har 105 institusjonsplasser av forskjellig slag. 48 leiligheter er tilknyttet fire heldøgns bemannede bofellesskap. Konsulentselskapet BDO har beregnet at framtidige behov for de forskjellige pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Basert på en ren framskrivning av dagens dekningsgrader og tjenestesammensetning, estimeres

kapasitetsbehovet å øke kommunens kostnader til pleie- og

omsorgssektoren med om lag 85 mill. kr. i 2030, 152 mill. i

2040 og om lag 220 mill. i 2050. Dagens helsebudsjett for helse- og velferdssektoren i Melhus er på drøye 410 millioner kroner. 93,5 millioner til hjemmebaserte tjenester, 89 millioner til institusjonstjenester. Vis mer

– Ensomhet blir største utfordring

Helse- og omsorgssjefen mener bofellesskap også kan fungere for innbyggere med andre helseutfordringer.

– Jeg tror ensomhet blir den største utfordringen, sier han.

Verhagen mener kommunen svarer godt på helsepersonellkommisjonens anbefalinger om rett kompetanse på rett sted: I bofellesskapet er vernepleier fagansvarlig og jobber med et team av helsefagarbeidere.

– Vernepleiere er spesielt flinke på miljøaktiviteter og habilitering, sier Busklein.

Rett over «tunet» ligger basen til hjemmetjenesten med sykepleierkompetanse hvis det er nødvendig.

Ansatte jobber 12-timersvakter i to døgn før de har fridager og de fleste jobber hele stillinger.

– Hva synes de om det?

– Jeg har bare fått gode tilbakemeldinger. De liker at de kan planlegge en hel dag. De trenger ikke å stresse. Rekker de ikke å dusje beboeren på morgenen, kan de ta det utpå dagen. De får mer ro over dagen, sier Busklein.

– For beboerne blir det også færre ansikter å forholde seg til, sier Verhagen.

FUNGERER: Avdelingsleder Siri Busklein opplever at beboernes funksjonsnivå øker når de flytter inn i bofellesskapet.

Hun sier bofellesskapet skal oppleves som å bo i eget hjem.

- Vi ser at denne måten å bo på, øker beboernes funksjonsnivå. De kan gå fra leiligheten sin og rett ut i et fellesskap. Beboerne ser på TV sammen i fellesstua og kan spise sammen. Vi har lagt opp en ernærings- og aktivitetsplan til bofellesskapet. De har også sin egen lille spinningsal.

Info Fikk «Leve hele livet»-prisen Melhus kommune fikk Leve Hele Livet-prisen i 2022 for arbeidet med eldreomsorgen. Prisen deles ut av Helsedirektoratet. I begrunnelsen står det blant annet: Kommunen har tidlig startet arbeidet med å tilrettelegge for at eldre kan bo lengst mulig i eget hjem. Målsettingen var at innbyggerne i større grad enn tidligere skulle få tilbud om sammenhengende pleie- og omsorgstjenester. Vis mer

TRIM: Beboerne har egne leiligheter, men også et stort felles kjøkken og stue. Rett utenfor leilighetsdørene står spinningsyklene. De brukes flittig. Her trimmer fra venstre Per Tore Høiseth (75), Finn Waldemarsen (85), Sigrid Aarhaug (82) og Sigmund Foss (71)

Info Millionbøter Kommunene i Trøndelag har de to siste årene betalt nesten 120 millioner kroner i dagbøter til St Olavs hospital for utskrivningsklare pasienter som er blitt liggende på sykehuset. Det gjør at andre pasienter får sin behandling utsatt. Ledelsen på sykehuset mener det går ut over pasientsikkerheten. Vis mer

Melhus forbereder seg på en eldrebølge de vet blir kraftig. Kommunalsjef Albert Verhagen er bekymret for rekrutteringen av ansatte. Han er sikker på at kommunen «går tom for folk» før det blir tomt for penger.

– Vi merker rekrutteringsproblemene allerede nå. Problemet er ikke antall eldre. Problemet er rekrutteringen av ansatte. Vi har et økende antall eldre og samtidig et stabilt eller avtagende antall yrkesaktive. Vi har en beregning som viser at hvis vi fortsetter med samme helse- og omsorgsplan som vi har i dag, må vi ha en voldsom bemanningsøkning, sier Verhagen.

Siri Busklein har jobbet lenge i hjemmetjenesten.

- Tidligere bodde flere generasjoner på samme gård. Nå er de fleste av grendene nesten øde på dagtid, folk reiser ut på jobb. De gamle som bor hjemme har ikke det nettverket de hadde tidligere, sier hun.

PÅ EN KNIVSEGG: - Vi får ikke flere yrkesaktive framover. Problemet er ikke antall eldre, men rekrutteringen av ansatte. Kommunen vil også ha behov for flere i andre sektorer, for eksempel i tekniske stillinger. Regnestykket går ikke opp. Det er knivseggen vi balanserer på, sier Albert Verhagen.

– Tvinges til å tenke nytt

Han mener rekrutteringsutfordringene tvinger kommunene til å tenke nytt om hvem som løser oppgavene.

– Vi klarer ikke å rekruttere oss ut av utfordringene og vi kan ikke stjele ansatte fra andre sektorer, sier Verhagen.

– Hva gjør dere når eldrebølgen slår inn for alvor om 5–10 år?

– De aller sykeste skal være på sykehjem. Men mange kan bo selvstendig med punkttjenester. Vi har også planlagt å øke antall bofellesskap. Det effektiviserer bruken av ansatte, sier Verhagen.

Punkttjenester betyr at brukere deler på helsetjenester, for eksempel hjemmesykepleier.

De to helselederne i Melhus mener bofellesskapet utsetter behovet for langtids sykehjemsplass fordi aktivitetsnivået øker.

1 / 2 TRIVES: Sigrid Aarhaug (82) har egen leilighet i bofellesskapet og et hyggelig fellesskap rett utenfor døren. Her er hun sammen med venstre Hildegun Nilsen, i midten Ingrid Hovin Storlimo og lengst til høyre Ronja Eggen som alle jobber på bofellesskapet. GODT MILJØ: I boligen jobber det vernepleiere og helsefagarbeidere. Sigrid Aarhaug (82) trives sammen med Ronja Eggen i midten og Ingrid H. Storlimo. forrige neste fullskjerm TRIVES: Sigrid Aarhaug (82) har egen leilighet i bofellesskapet og et hyggelig fellesskap rett utenfor døren. Her er hun sammen med venstre Hildegun Nilsen, i midten Ingrid Hovin Storlimo og lengst til høyre Ronja Eggen som alle jobber på bofellesskapet.

Ledes av vernepleier

Riktig kompetanse på riktig plass, var et klar budskap fra Helsepersonellkommisjonen. I bofellesskapet er vernepleieren fagansvarlig.

– De er spesielt flinke på miljøaktiviteter og habilitering, sier Buskelein.

Vernepleierne jobber sammen med helsefagarbeidere. Sykepleier kommer inn hvis det oppstår behov for en akutt vurdering eller et sårstell. Ansatte jobber 12-timersvakter i to døgn før de har fridager og de fleste jobber hele stillinger.

– Hva synes de om det?

– Jeg har bare fått gode tilbakemeldinger. De liker at de kan planlegge en hel dag. De trenger ikke å stresse. Rekker de ikke å dusje beboeren på morgenen, kan de ta det utpå dagen. De får mer ro over dagen, sier Busklein.

– For beboerne blir det også færre ansikter å forholde seg til, sier Verhagen.

LEDERE: Enhetsleder Siri Busklein og kommunalsjef for helse- og omsorg i Melhus, Albert Verhagen er enige om at bofellesskapet fungerer godt. Kommunen har opprettet et fellesskap til i Hølonda, i en annen del av kommunen. - I tillegg har vi økt intensiteten på hjemmetjenesten. Den tar imot ganske mange pasienter nå som vi før hadde på sykehjem, sier Verheugen.

Flere bofellesskap

Melhus kommune planlegger flere bofellesskap på flere steder i kommunen.

– I stedet for å presse innbyggerne inn i våre systemer, gjør vi det motsatte og lager tjenester som svarer på innbyggernes behov. Hvis du ikke kan bo hjemme, men er for frisk til å bo på sykehjem, da må vi ha et godt fellesskap med bemanning som bidrar til at du mestrer livet ditt. Bor du alene og er ensom, hjelper ikke et besøk av hjemmesykepleier en eller to ganger om dagen. Det gjør ingenting med ensomheten. Da kan et bofellesskap være en god løsning, sier helse- og omsorgssjefen.

Han mener det vil bli umulig å bemanne helsetjenesten til å kjøre rundt til alle som trenger tjenester.

1 / 4 INNSATS: Sigmund Foss (71) er sprek og yngst av beboerne. Han tar gjerne et tak med snøskuffa når det laver ned over Melhus. NYE SKI: Sigmund Foss er stolt av de nye skiene sine. Og i Melhus laver snøen ned. STORLAKS: 14 kilos laks på stang er ikke hverdagskost. Sigmund Foss(71) har en stor pokal som han viser til kommunens sjef for helse- og omsorg Albert Verheugen. EN SVÆRING: Her er laksen! Sigmund Foss dro opp en sværing for 14 år siden. Bildet henger i stua i hans private del av bofellesskapet. forrige neste fullskjerm INNSATS: Sigmund Foss (71) er sprek og yngst av beboerne. Han tar gjerne et tak med snøskuffa når det laver ned over Melhus.