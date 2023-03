FASITEN FORELIGGER: Nå kommer strømselskapenes årsresultater, der fremgår det også hva toppsjefene tjener.

Dette tjente noen av strømtoppene i fjor

Rekordhøye strømpriser slår inn i strømselskapenes regnskaper. Fjordkraft-eier Elmera fikk barbert resultatet med 71 prosent i fjor og toppsjefens bonus er kraftig ned. Men han får fortsatt bonus.

Også giganten Fortum, som blant annet eier NorgesEnergi og for noen år siden kjøpte Hafslund Strøm, så netto overskudd rase 75 prosent. Den finske toppsjefen har likevel nok til salt i grøten.

I fjor fikk Markus Rauramo, 2,384 000 euro utbetalt i lønn og godtgjørelse. Med dagens valutakurs tilsvarer det nesten 27 millioner kroner. Godtgjørelsen er 15 prosent lavere enn i 2021 og han har fått et kraftig bonuskutt.

Onsdag morgen kom fasiten for hvordan det gikk for norske Elmera Group, tidligere Fjordkraft Holding, i et år hvor strømprisene var på alles lepper.

Folk flyktet fra variable kontrakter

Årsresultatet for et av de største selskapene i bransjen falt 71 prosent fra 257 millioner til 74 millioner.

Selskapet eier både Fjordkraft, Gudbrandsdal Energi (GE) og TrøndelagKraft og har rundt 27 prosent av alle norske husholdningskunder.

I årsresultatet kan man lese at toppsjefen for Elmera-gruppen, Rolf Barmen, fikk totalt 4,81 millioner kroner i lønn, avsetninger til pensjon, andre fordeler og bonus. Det er ned 11 prosent sammenlignet 2021. Men da fikk han etterskuddsbetalt 1,27 millioner i bonus for 2020. For 2022 gir styret ham en bonus på 375 000 kroner, men denne blir først utbetalt i år.

– Forbrukersegmentet ble negativt påvirket av en betydelig overgang fra variable kontrakter til spotkontrakter i fjerde kvartal, skriver selskapet.

Det, i kombinasjon med spotpriser som spratt opp og ned, var hovedårsaken til dårligere driftsresultat på dette området.

VG har tidligere skrevet om Fjordkraft-kunder på såkalte variable avtaler som har fått sjokkregninger i nettbanken. Selskapet har også fått kritikk for andre avtaler de har solgt, som «Agrol Aktiv».

Aksjekursen klatret

Fjordkraft-sjefen Magnar Øyhovden hadde 995 000 i lønn fra august og ut året, noe som gir en estimert årslønn på 2,4 millioner kroner. I tillegg kommer selskapets pensjonssparing.

Også Gudbrandsdal Energi inngår i Elmera. Regnskapet viser at fra august og ut året fikk toppsjefen i GE, Marius Sveipe, en lønn på 467 000 kroner, noe som gir en estimert årslønn på 1,12 millioner. I tillegg kommer en bonus på 50 000 kroner og pensjonsavsetninger.

Aksjekursen til Elmera, som er ned 43 prosent på ett år, reagerte positivt og aksjekursen klatret nesten fem prosent onsdag.

Lyse, som er heleid av 14 kommuner i Sør-Rogaland, fikk et resultat på 2,45 milliarder kroner i 2022, en økning på 15 prosent fra året før.

Konsernsjef Eimund Nygaard fikk en samlet godtgjørelse på 4,3 millioner kroner. Det inkluderer lønn, pensjonskostnader, naturalytelser og andre skattepliktige godtgjørelser. Selve lønnsøkningen er 3,2 prosent, det er pensjonskostnadene som har skutt i været.

– At pensjonskostnadene har økt såpass mye er fordi han har sagt fra seg afp-retten i forbindelse med at han gikk over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland til VG.

Å Energi, som er resultatet av en fusjon mellom Glitre Energi og Agder Energi, kommer med sitt årsresultat i slutten av april, så først da vil man få innsyn i hva lederne her tjener.

Så spørs det da, om det er like mange strømselskaper neste år. I fjor hadde 175 selskaper konsesjon til å selge strøm til norske husholdninger.