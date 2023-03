KAN BLI TILTALT IGJEN: Jan Helge Andersen føres ut av Arendal Kretsfengsel, etter å ha mottatt dommen i 2002.

Dette kan skje med Jan Helge Andersen nå

Etter å ha vært en fri mann i syv år, risikerer Jan Helge Andersen ny straff for drapene i Baneheia. Advokat Jon Christian Elden tror han må sone fengsel på nytt, dersom han ender med å bli dømt.

Gi meg kortversjonen

Forrige uke ble det klart at Riksadvokaten vil gjenoppta saken mot Jan Helge Andersen.

I 2002 ble han dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia, men ikke for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Etter at Viggo Kristiansen i fjor ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen, har dette drapet vært uoppklart. Det er dette drapet Jan Helge Andersen nå risikerer å bli tiltalt tiltalt En person er tiltalt dersom påtalemyndigheten, etter en etterforskning, mener vedkommende skal dømmes for det hen er siktet forfor.

Info Dette er Baneheia-saken: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble i 2000 funnet voldtatt og drept i Baneheia.

I 2002 ble Andersen dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8), men han ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Årsaken til frifinnelsen var at retten den gang la stor vekt på Andersens forklaring som gikk ut på at Viggo Kristiansen hadde begått drapet.

Kristiansen ble senere frikjent for ugjerningene i Baneheia den 15. desember 2022, etter å ha sonet 21 år i fengsel.

Siden den gang har drapet på Sløgedal Paulsen svært uoppklart.

Nå har Riksadvokaten bedt Gjenopptakelseskommisjonen gjenoppta saken mot Andersen. Kommisjonen må dermed gjøre en vurdering på om Jan Helge Andersen skal tiltales for dette drapet. Vis mer

Advokat Jon Christian Elden peker på to ulike utfall dersom Andersen blir tiltalt: Fortsatt frifinnelse eller tilleggsdom på det andre drapet.

En slik tilleggsdom kan ikke være mer enn to år, siden Andersen allerede har sonet 16 år for drapet på Stine Sofie Sørstrønen, sier Elden.

– Hvis han faktisk dømmes, tror jeg han også blir kalt inn til soning selv om den er kort. Det har med rettsfølelsen rettsfølelsen Følelsen for hva som er rett og urett. Begrepet kan brukes som argumentasjon ved straffeutmåling i domstolen. å gjøre.

Advokat Jon Christian Elden

– Er det sannsynlig at Andersen får en ny straff, slik du ser det?

– Så langt er Viggo frifunnet fordi det er tvil knyttet til om han var tilstede i Baneheia. Ved ny tiltale mot Andersen må påtalemyndigheten bevise at han ikke var det, og at Andersens delvise tilståelse var uriktig når han nektet for Paulsen. Om de klarer det, må retten ta stilling til.

Da Riksadvokaten begjærte frifinnelse av Viggo Kristiansen i fjor, skrev han i sin vurdering at etterforskingsmaterialet «klart ikke» ga bevismessig grunnlag for forfølgning mot Viggo Kristiansen for Baneheia-saken.

Strenge krav

Selv om Riksadvokaten mener det nå kan være grunnlag for å ta ut tiltale mot Andersen, er det ikke mulig så lenge saken ikke er gjenåpnet.

Aller først må Gjenopptakelseskommisjonen derfor vurdere om de skal gjenoppta saken. Saken må da oppfylle vilkårene for gjenåpning til skade. gjenåpning til skade. Lovverket skiller mellom gjenåpning til gunst, og gjenåpning til skade for den siktede. Ved gjenåpning til skade, risikerer den siktede eller tiltalte strengere eller ny straff enn vedkommende opprinnelig ble dømt til.

– Vilkårene er mye strengere for gjenåpning til skade for siktede enn det de er for gjenåpning til gunst. Det må antas at han er skyldig i den straffbare handling, og da kreves sannsynlighetsovervekt, sier Malin Aaen til VG.

Hun skriver doktorgrad om gjenopptakelse av straffesaker ved Universitetet i Bergen.

Ved en gjenåpning vil saken gå til en fullstendig behandling i en sideordnet tingrett sideordnet tingrettHvis den opprinnelige dommen f.eks. er fra Oslo tingrett, skal gjenåpningssaken settes frem for en av tingrettene som grenser til denne domstolen. , forteller hun.

– Retten må på vanlig måte avgjøre skyld- og straffespørsmålet. Beviskravet i straffesaker gjelder her som ellers, det må være bevist utover enhver rimelig tvil at han har begått handlingen, sier Aaen.

Malin Aase er stipendiat ved UiB og skriver doktorgrad om gjenopptakelse av straffesaker

Elden tror vi vil få svar på tiltalespørsmålet i løpet av våren:

– Kommisjonen må prioritere å avgjøre her om det kan reises ny sak. Det må være nye bevis for skyld. Han har vært tiltalt for dette før. Tipper vi har svar før sommeren.

Kan få strengere straff

Da Viggo Kristiansen ble frifunnet i fjor, var årsaken at retten i 2000 la stor vekt på Andersens forklaring som gikk ut på at Kristiansen hadde begått drapet.

– Kan Andersen straffes for å ha løyet i sin forklaring?

– Det vil i så fall være et nytt straffbart forhold, da må han også tiltales for uriktig anklage, sier Aaen, som understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Elden sier at Andersen risikerer enda strengere straff, dersom han også blir tiltalt for å ha avgitt uriktig anklage i sin forklaring.

– Hvis han tiltales og dømmes for falsk anklage på et tidspunkt der dette ikke er foreldet foreldetForeldelse innebærer at man ikke kan straffeforfølges hvis det har gått et visst antall år etter at lovbruddet skal ha skjedd., kan straffen bli lengre, sier Elden.

I Norge er den ordinære foreldelsesfristen mellom to og 25 år, avhengig av hvor alvorlig lovbruddet er. Drap kan ikke foreldes.

Katrine Holter ved Politihøgskolen sier til NTB at hun tror Riksadvokaten også vurderer om det er grunnlag for å ta ut tiltale mot Andersen for uriktig anklage.

– Hvis Riksadvokaten velger å gå videre med en tiltale for uriktig anklage, vil man vurdere om den må regnes som grov, og i så fall er den øvre straffen for dette ti år. Da vil maksstraffen Andersen kan få, hvis han blir kjent skyldig både i drap og forsøk på grov uriktig anklage, være tolv år, sier Holter.