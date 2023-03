Erna Solberg: Derfor bør Norge bli med i EU

I sin tale til Høyres landsmøte sier Erna Solberg at EU har spilt en viktig rolle i krigen i Ukraina – og at stadig flere beslutninger fattes der, mens Norge blir sittende på gangen.

– Når krigen er over, vil USA igjen se mot Asia. Da blir EUs rolle enda viktigere. Og vi har satt oss selv på gangen, sier Høyre-lederen, og ramser opp områder der hun sier Norges avhengighet av EU blir større:

Helseberedskap, industriutvikling, klima og det grønne skiftet, forsvarsindustri, et ryddig arbeidsliv, tilgang til markeder for norske bedrifter, grensekontroll, handelskonflikter.

– I sak etter sak viser det seg at det er i vår interesse å være på innsiden, sier Solberg, og spør:

– Hvor er Norge når de viktige beslutningene fattes? Jo, vi venter spent på en café i Brussel mens andre land fatter viktige beslutninger som angår oss. Nei, kjære venner, Norges plass i Europa er ved bordet.

Lørdag er Høyre samlet til sitt landsmøte på Gardermoen, i sterk medvind. I månedene som har ledet opp til det, har de sust fram på alle meningsmålinger. På VGs partimålinger har de ligget over 30-tallet helt siden september, sist i mars.

– Senker seg et nytt jernteppe

I sin tale til landsmøtet advarer Erna Solberg mot at totalitære krefter er på fremmarsj i verden.

– Stadig oftere ser vi at udemokratiske land som Russland, Kina og Iran finner sammen. Vi ser tegn til at det senker seg et nytt jernteppe. Tegn til en ny kald krig, sier Erna Solberg i sin tale til Høyres landsmøte.

Samtidig sier hun Norge ikke bør slutte å handle med Kina, og forsvarer den kontroversielle normaliseringsavtalen med landet som Unge Høyre har tatt til orde for å skrote.

– Et land som handler med resten av verden, må også til en viss grad være åpent mot resten av verden. Det begrenser makthavernes spillerom, sier Solberg.

Da trakk hun også frem EU-flagget som noe på den andre siden er samlende, og viste til at det også ble heist sammen med det Ukrainske da Kherson ble frigjort.

Hun trakk også frem de som har demonstrert for EU i Georgia.

– De som nå løfter EU-flagget på nytt skal vite at de har vår støtte, sier Erna Solberg.

Hyller Ukrainas motstandskraft

Høyre-lederen startet talen med å rose Ukrainas motstandskraft, og snakke om Russlands grusomheter i Ukraina.

– Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor ukrainere kjemper så hardt.

Hvorfor de kjemper sånn bare frie mennesker kan kjempe. Og hvorfor vi må støtte dem gjennom den vanskelige tiden for landet deres. Det skal vi gjøre, ser Solberg.

Hun sier Høyre vil være en garantist for å stille opp for Ukraina så lenge som nødvendig.

– Å akseptere imperialisme og simpelt tyveri av andre lands arealer med våpenmakt, fremmer ikke fred.

Men hun minner også om de andre alvorlige konfliktene som fortsatt pågår i verden - som i Syria, som fortsatt er delvis lovløst, og om undertrykkingen av kvinner i Iran som hun sier ble slått ned med «sjokkerende brutalitet».

– Tenk dere, at jenters hår kan være så truende for gamle menn som klamrer seg til makten.