PRESSES: Senterpartiet vedtok å si nei til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land. De presses til å følge det opp på Stortinget og i regjering. Bildet er fra Senterpartiets landsmøte.

Presser Sp: Krever at de står ved Melkøya-nei

Senterpartiets landsmøte stemte nei til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land. Neste uke skal en rekke forslag om akkurat dette behandles på Stortinget.

Stem for deres egen politikk, er den samlede oppfordringen fra Rødt, Frp og Venstre.

– Vi ser på landsmøtevedtaket fra Senterpartiet som en marsjordre. Dette forventer vi nå at Senterpartiet på Stortinget tar til etterretning, og at de følger sitt eget landsmøtevedtak, sier Frps Terje Halleland til VG.

I helgen hadde Senterpartiet landsmøte i Trondheim. Der stemte et stort flertall for å si nei til elektrifisering av Melkøya, mot stemmene fra partiledelsen – inkludert Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Kontroversielt

Landsmøtet vedtok blant annet at «planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett må stanses», og at «Equinor sin søknad om konsesjon for å elektrifisere LNG-fabrikken på Melkøya må avvises».

OMSTRIDT: Spørsmålet om hvorvidt Melkøya skal elektrifiseres, og om det skal gjøres med kraft fra land, er kontroversielt.

– Enorme inntekter

Det har kommet inn en rekke forslag på Stortinget som går mot elektrifisering av Melkøya – først et fra Rødt i januar, så to ulike forslag fra Frp og Venstre. Forslagene er til behandling i energi- og miljøkomiteen, som skal komme med en innstilling torsdag den 30. mars.

Frp har foreslått at Stortinget skal be regjeringen om å «stanse og utsette elektrifiseringsprosjektet Hammerfest LNG på Melkøya».

Et annet forslag kommer fra Venstre, som krever at utslippene fra Melkøya reduseres med løsninger for karbonfangst og lagring (CCS), i stedet for med kraft fra land, slik Equinor vil.

– Jeg forventer at Senterpartiet følger opp landsmøtet sitt, og at vi nå får en regjering som aktivt går inn for å finne andre løsninger enn å elektrifisere med kraft fra land, sier Venstres Ola Elvestuen.

VIL HA CCS: Venstres Ola Elvestuen mener det går an å droppe elektrifisering av Melkøya med kraft fra land uten å ødelegge for klimamålene.

Equinor mener CCS-alternativene er for dyre, men Elvestuen sier deres kostnadsanslag ikke er troverdige.

– Med de enorme inntektene den næringen har, så må vi når det er nødvendig kreve at de løser sine egne utslippsproblemer, og ikke tar den kraften fra både befolkning og næringsliv som enten ikke får tilgang, eller som får høyere pris.

Krever at Stortinget får behandle

– Vårt krav er at Stortinget får være med på å behandle denne søknaden, fordi det har så store samfunnsmessige konsekvenser. For alle andre næringer i nord som får nei fordi Melkøya vil støvsuge landsdelen for kraft, det vil bli høyere strømpriser, og det vil få konsekvenser for reinbeite, sier Sofie Marhaug i Rødt, som er andre nestleder i energi- og miljøkomiteen.

Da sier hun også Senterpartiet vil få muligheten til å stemme på det landsmøtet har vedtatt at skal være deres politikk.

– Jeg stoler ikke på at de får gjennomslag i regjeringen, det gjør de aldri i kraftpolitikken er mitt inntrykk.

KREVER OPPFØLGING: Sofie Marhaug i Rødt har ikke tro på at Sp vil få gjennomslag i regjering, og vil behandle saken på Stortinget.

Sp: Vil følge opp i regjeringen

Marit Arnstad er Sps parlamentariske leder – det vil si sjefen for Sps stortingsrepresentanter. Hun viser til at regjeringspartier generelt nesten aldri stemmer for dok. 8-forslag dok. 8-forslagStortingsrepresentanter kan fremsette forslag til både lovvedtak og stortingsvedtak. Det kalles et dokument 8-forslag. på Stortinget.

– Vi sitter jo i regjering, så vi vil følge opp dette i regjering, sier hun, og fortsetter:

– Jeg mener det klokeste en kan gjøre nå er å be partene om å sette seg sammen og tenke på nytt. Da tenker jeg på Equinor, Statnett og Statkraft, som har ansvar for både Snøhvit-prosjektet og kraftforsyningen i Finnmark.

Hun advarer mot å være for skråsikre i hvilken løsning man skal lande på, men sier det finnes alternativer.

– Noe av det som er litt rart i denne saken, er at en tror at enkeltpartier og Stortinget sitter med det teknologiske alternativet. Jeg tror at de som sitter nærmest er de som faktisk jobber med prosjektet, og de som har ansvaret for kraftforsyningen i regionen.

– Men regjeringen kan ikke kjøre på med å elektrifisere Melkøya med kraft fra land?

– Vi vil selvsagt løfte den saken i tråd med det som er vedtaket fra vårt landsmøte.

SAK FOR REGJERINGEN: Marit Arnstad sier det er i regjeringen at Sp bør følge opp vedtaket fra Sps landsmøte.