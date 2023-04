Maja Kristine Jåma: − Folk sier at samer står i veien

Samer fremstilles som et problem, ifølge sametingsråden (30) fra Fosen. Hun mener de allerede har ofret for mye.

– Vi merker et økende press der folk sier at samer står i veien for utvikling. Det er noe vi opplever i både kommentarfelt, mediene og av folk på gaten, sier den samiske toppolitikeren Jåma til VG.

FNs klimapanel leverte nylig nok en knusende rapport over klodens fremtid.

Verden vil trolig passere 1,5 graders oppvarming så tidlig som i 2030, og «menneskeheten er på tynn is», ifølge klimaforskerne.

BIND FOR ØYNENE: Aktivister demonstrerte foran Stortinget onsdag, og krevde stans i oljeletingen. De mener regjeringen lukker øynene for klimakrisen.

Det haster mer enn noensinne å få ned utslippene. Og løsningene finnes der allerede, ifølge klimaforskerne. De må bare tas i bruk.

– Vindkraft er pekt på av FNs klimapanel som en viktig teknologi, og i Norge har vi svært gode forutsetninger fra naturens side for å bygge ut mer vindkraft, både til lands og ikke minst til havs, sier Kjetil Lund, sjef for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til VG.

Men vindkraft på land i Norge har vist seg å være et stort minefelt.

NVE-SJEF: Samfunnsøkonom Kjetil Lund har tidligere vært statssekretær for Arbeiderpartiet.

Vanskelige saker

Fosen-saken i Trøndelag er kanskje det mest kjente eksempelet på hvor krevende det kan være.

Høyesterett har konkludert med at vindturbinene i reinbeiteområdet er et menneskerettighetsbrudd overfor samene som lever der. Men turbinene står der fortsatt.

Mange vindkraftprosjekter blir derimot aldri noe av.

– Det er veldig vanskelige avveininger. Og det gjelder ikke bare i områder der det er reindrift, men også mange andre steder hvor man har sett stor lokal motstand. Sakene er veldig ulike, og det er neppe ett svar som passer til alle, sier NVE-sjef Lund.

Bakgrunn: Derfor er det konflikt mellom vindkraft og reindrift

SE KARTET: Så mange vindkraftprosjekter er blitt godkjent (grønn) og avslått (rød) i områder med reinbeite (den hvite delen av kartet):

– Opplevd ikke å ha verdi

– Jeg vil bare avvise sameksistering mellom reindrift og vindkraft. Det har vi forskning på, og det erfarer også reineierne, sier Jåma i Sametingsrådet, som fungerer som Sametingets regjering.

– Jeg er fra Fosen selv, så jeg vet at det ikke kan sameksistere.

Forskere er ikke helt sikre eller enige seg imellom om hvordan vindkraft påvirker rein. De er enige om at reinen oftest unngår vindturbinene, men ikke i hvor stor grad, eller hvor og når effektene er størst.

Info Dette skremmer reinen Menneskelig ferdsel i området, etablering av anleggsveier, høye brøytekanter, bygging.

Visuelle forstyrrelser – synet av selve vindturbinene.

Kilde: NVE

– Hvordan har Fosen-saken påvirket deg?

– Vi er noen få familier som har kjempet mot dette i over 20 år. Jeg er oppvokst med denne bekymringen. Jeg har opplevd at vårt liv og vår fremtid ikke har noen verdi for det store samfunnet, svarer Jåma.

VIL TAS MED: Maja Kristine Jåma ønsker at samer skal anses som en del av løsningen på klimakrisen, naturkrisen og energikrisen.

«Blitt en skyteskive»

Jåma synes urfolk i Norge får ufortjent kritikk for å sinke det grønne skiftet:

– Folk sier «Trøndelag trenger strøm», «verden trenger strøm». Og så bare setter de oss til side.

– Samer er blitt en skyteskive. Det er noe vi har kjent på før, men nå kommer dette grumset opp til overflaten, sier hun.

I kjølvannet av Fosen-saken har flere gått ut mot samiske interesser:

Ny VG-undersøkelse: Flertallet mot rivning av turbinene

Sametingsråd Jåma sier hun er «oppriktig bekymret» for de unge aktivistene i Fosen-saken, som sier at de opplever hets og diskriminering.

Selv har hun fått nok.

– Jeg opplever så mye at jeg har begynt å lukke ørene mine.

KLIMADEBATT: Jåma under en paneldebatt på Sentralen i Oslo i forbindelse med lanseringen av rapporten fra FNs klimapanel.

Mener det er staten som er grådig

Det stemmer ikke at samer er et hinder for utbygging av kraft og industri. Tvert imot har urfolk i Norge allerede gitt mye landareal til dette, mener Jåma.

– Det blir fremstilt et bilde av at vi ikke har bidratt til industriutviklingen,

men det har vi gjort. Staten har vært grådige før.

Hun nevner eksisterende utbygging i leveområder samer tradisjonelt bruker til reindrift og annen kulturutøvelse:

vannkraft

vindkraft

kraftlinjer

hytteutbygging

veier

– Vi er på grensen av hva vi tåler av inngrep i samiske områder.

Hvis alle planlagte prosjekter gjennomføres, deriblant på vindkraft i Finnmark, vil det kunne gå over tålegrensen, ifølge Jåma.

– Da vil ikke samiske folk der kunne videreføre sin kultur og det vil føre til menneskerettighetsbrudd.

SPISER PELLETS: Urfolk er i førsterekken til å bli rammet av klimaendringene. I Troms og Finnmark har mildere vintre lagt is på maten til reinen, slik at den heller må få pellets i inngjerdinger.

