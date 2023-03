PÅ SYKEHUS: Mina ligger på Ullevaal sykehus etter at hun ble påkjørt søndag kveld. Bildet er delt med samtykke av Mina og foreldrene.

Ingen vet hvem det var som kjørte på Mina (16)

Sjåføren som kjørte på Mina (16) i et fotgjengerfelt i Oslo søndag kveld, stakk fra stedet. Familien og politiet oppfordrer føreren til å melde seg.

I 22.30-tiden søndag kveld hadde 16 år gamle Mina nettopp fullført en treningsøkt på Carl Berner i Oslo. Hun skulle bare gå en liten tur, da det plutselig smalt i fotgjengerfeltet øverst i Trondheimsveien.

Mina hadde blitt påkjørt. Forslått og inn og ut av bevissthet, skal hun ha blitt liggende igjen alene på fortauet.

Sjåføren hadde stukket av.

Tirsdag vet fortsatt ingen hvem det var som kjørte på Mina. Hun ønsker ikke å stille meg etternavn i denne saken.

– Det betyr at noen har gjort noe kriminelt og kommet unna med det. Det er veldig frustrerende, sier Minas mor Ida Skoglund til VG.

Påkjørselen skjedde i et fotgjengerfelt øverst i Trondheimsveien på Carl Berner i Oslo:

Aktiver kart

– Gasset på

Mens hun lå skadet på fortauet, skal Mina ha klart å varsle faren om det som hadde skjedd. Skoglund forteller at et forbipasserende par tok hånd om Mina frem til ambulansen kom.

– De var opptatt av datteren min, og så ikke så mye av bilen. Jeg aner ikke hvem de er, men de var veldig flinke som hjalp og ringte med en gang, sier hun.

Selv husker Mina lite fra hendelsen.

– Hun husker at en bil først stoppet for henne da hun skulle krysse veien. Så så hun en bil som kom i motsatt retning. Den slakket farten så Mina tenkte hun kunne gå over. Men da hun var i fotgjengerfeltet bare gasset sjåføren på, forteller Skoglund.

– Det kan jo hende vedkommende tok feil av bremsen og gassen, man vet aldri. Men det at personen kjørte videre, er ikke greit.

Kritisk til politiet

Skoglund reagerer på at at hun selv måtte kontakte politiet etter påkjørselen.

– Vi hørte ikke fra dem. Jeg tenkte at de kanskje ikke hadde noe personalia på Mina. Jeg ringte dem rundt halv tre på natta, og da var det mye surr.

Leder av politiets operasjonssentral Runar Skarnes, bekrefter at politiet mottok melding via AMK-sentralen AMK-sentralen Akuttmedisinsk kommunikasjonssentralom påkjørselen klokken 22.41 søndag kveld, og at fører da hadde kjørt fra stedet.

– Patrulje på stedet hadde dialog med ambulansepersonellet, som skulle varsle fornærmedes foreldre, slik at patruljene på oppdraget kunne fortsette arbeidet på stedet. Patrulje hadde også dialog med kriminalvakten om videre håndtering, skriver han i en e-post til VG.

Skoglund er også kritisk til at ulykken aldri ble meldt på Twitter, og at hendelsen dermed ikke ble fanget opp av mediene. Politiets operasjonssentraler legger vanligvis ut meldinger om utrykninger på sine Twitter-kontoer.

– Målet er jo å få tak i den som har gjort dette. Vedkommende pløyer jo kanskje gjennom mediene og ser ingenting, og tenker kanskje at alvorlighetsgraden er lav, sier hun.

Skarnes skriver at operasjonsleder alltid gjør en vurdering av hvilke hendelser som tvitres. I dette tilfellet ble det vurdert å avvente på grunn av sprikende opplysninger, blant annet om den aktuelle bilen, skriver han.

– Som følge av at det oppstod noe usikkerhet rundt opplysningene, ble det ikke mulig å få verifisert opplysningene i det tidsrommet han hadde muligheten til å tvitre, selv om det hadde vært ønskelig med tanke på observasjoner fra eventuelle vitner.

Oppfordrer fører til å melde seg

Påtaleansvarlig i saken Karianne Kybo Nesland skriver i en e-post at politiet har innhentet video, og at de er i dialog med vitner til hendelsen.

– Politiet arbeider videre nå, basert på de opplysningene vi har, med å identifisere bil og fører. Politiet vil oppfordre eventuelle andre vitner som har vært i området om å kontakte politiet, dersom de har sett eller hørt noe. Politiet vil samtidig oppfordre fører av bilen til å melde seg for politiet.

Når Skoglund snakker med VG mandag kveld er hun på Ullevål sykehus. Mina har fått hjerneblødning og hjernerystelse, og må vekkes hver time. Ifølge legene vil hun ble helt fin til slutt.

– Det kunne ha gått så mye verre. Jeg er veldig glad for at det gikk bra og at personen som kjørte på henne ikke ble drapsmann.