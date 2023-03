TID FOR PÅSKEKOS: Påsken er viktig for både nordmenn og daglivarebransjen. Da setter vi til livs mye godterier, appelsiner, lam og god mat generelt.

Priskrig på påskemat

Påskepriskrigen pågår for fullt. Nå dumpes prisene på Kvikk Lunsj, marsipanpølser, Nidars påskefavoritter – og paprika.

En VG-ansatt på privat handletur betalte onsdag kveld 20,20 kroner for en seks-pakk Kvikk Lunsj på Rema 1000 på Kjelsås. Det tilsvarer 3,37 kroner per plate. En pose 100 gram Cloetta påskeskum havnet i handlekurven for den nette sum av syv kroner, det samme som nettbutikken Oda tar torsdag formiddag.

Også gule varer som appelsiner og Solo er i vinden.

Kvikk Lunsj til tre kroner

– Kvikk Lunsj er en viktig påskevare for mange. Men det er tøff konkurranse på alt til påskeegget, skituren og ikke minst påskemiddagen. Vi tar 14,90 kroner per kilo appelsiner i løsvekt over hele landet og 39,90 for fire halvannen liter Solo super, sier Kristine Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

– Taper dere penger på dette?

– Jeg kan ikke kommentere marginene men kan vel si at det koster mye penger det vi gjør nå, og det vi har gjort de siste åtte ukene. Vi er i en bransje med lave marginer, men høyt volum.

Arvin forteller at de mandag oppdaget at VG ved en feil publiserte en handleliste med en rekke matvarer som skulle brukes i en planlagt prisbørs på påskevarer.

– Vi oppdaget at den lå ute, men vi har presset priser som normalt. Vi synes alltid det er hyggelig vinne å vinne VGs matbørs, men vi hadde allerede startet kampanje på blant annet Solo og appelsiner - lenge før glippen ble oppdaget. Men det bidro nok til ekstra tøft prispress denne uken, sier Arvin til VG.

– Det er priskrig

PRISEN MANDAG: Dette kostet fire Freia påskeegg på Coop Prix i Akersgata mandag. Torsdag kostet samme produkt 29,90 kroner hos nettbutikken Oda.

Handlelisten lå i VGs digitale verktøy Matbørsen i ca. tre timer, før feilen ble oppdaget, og den ble da avpublisert.

– Etter en helhetsvurdering har vi kommet fram til at det ikke blir prisbørs basert på denne handlelisten. Premisset for VGs matbørs er å teste hvilken dagligvarekjede som er billigst for forbrukerne og at kjedene ikke er kjent med hvilke varer VG vil sjekke. Når handlelisten ved en glipp ble kjent, må vi endre planen, skriver VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

– Forbrukerne er de faktiske vinnerne i denne situasjonen, siden de nå får en rekke påskevarer til en billig penge. Om priskrigen direkte skyldes at VGs handleliste lå ute noen timer, vet vi ikke sikkert, legger hun til.

Både Kvikk Lunsj, marsipanpølser og Cloetta påskeskum sto på VGs handleliste.

Men Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop, forteller at de ikke hadde lagt merke til feilpubliseringen og at de alltid har kampanjer rundt påske.

– Det er priskrig generelt om dagen, det er aboslutt det med ville priser på enkelte produkter. Så kan man spørre seg hvordan det blir sånn. Spesielt påskevarer er ekstremt billige, og det er bra for folk. Du får jo paprika til to kroner kiloen, sier han til VG.

– Hvordan ble priskrigen utløst?

– Vi er ekstremt opptatt av å være billigst alle sammen. Nå opp mot en sesong som påske - som er en av de viktigste sesongene for folk og for dagligvarebransjen – begynner det med at man vil være billigst og så setter man ned produkt for produkt og så går konkurentene under, sier Friis.

Hos Extra, forteller han, koster Kvikk Lunsj kjøpt i fire-pakk 3,32 kroner for en plate, appelsiner i løs vekt 14,90 kroner og halvannen liter Solo 7,10 kroner og 29,90 for en fire-pakk.

– REMA 1000 skal være billigst på dagligvarer i Norge, og nettopp derfor selges nå enkelte varer med tap. I tillegg har REMA 1000 gjennom det store Påskekuttet, kuttet prisene på over 100 varer som blant annet appelsiner, lammelår, Kvikk Lunsj og Solo Super fordi påsken er en viktig sesong for våre kunder, skriver Salgs- og markedsdirektør Pia Mellbye i en e-post.

– Når det gjelder spørsmålet om prisene fremover og hvor lenge det vil vare så er det ikke noe vi kan svare på da det ville vært brudd på konkurranseloven, legger hun til.

Nettavisen skriver at priskrigen på paprika har tatt helt av. De betalte 67 øre for to paprika på nær 400 gram hos Rema 1000 i Torggata den 29. mars. Avisen skriver at både hos Meny, Kiwi og Rema 1000 selges paprika til to kroner per kilo – og enda lavere. Hos Meny på Fornebu var prisen dumpet til 1,40 kroner per kilo. Der var det tomt i hyllene i den prisklassen, men de hadde paprika til 89 kroner kiloen.

Ifølge Dagbladet koster Nidar Marsipanpølser koster «bare» 5,30 kroner på Coop Extra, Rema 1000, Oda og Kiwi.

Saken oppdateres.