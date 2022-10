DØRVAKT: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) poserer foran Kunnskapsdepartementets hovedinngang som en streng dørvakt. Nå drar hun inn tilskuddsmidler fra privatskolene.

Kristen privatskole får kutt i tilskudd: − Regjeringen er ute etter oss

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) synes noen av privatskolene får særbehandling. Derfor kutter regjeringen i særtilskudd. - De er ute etter oss i friskolene, sier rektor Henning Iversen ved Kongshaug musikkgymnas.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I alt 31 millioner kroner skjæres bort fra potten med særtilskudd og støtte for å oppfylle lærernormen i noen av de private skolene, viser tallene.

Brenna viser til at noen privatskoler har fått særtilskudd i tillegg til grunnstøtten.

Det gjelder for eksempel tilskudd til privatskoler for elever som reiser på utveksling. I tillegg: særtilskudd for privatskoler der elever får musikkundervisning og til privatskoler med toppidrett.

Denne typen tilskudd får ikke de offentlige skolene, sammenligner Brenna.

Rektor frykter fjerning av tilskudd

Rektor Henning Iversen ved den kristne privatskolen Kongshaug musikkgymnas i Lepsøy i Bjørnafjorden kommune i Vestland, føler seg ikke spesielt populær hos Ap-regimet i Kunnskapsdepartementet.

– På en måte kom kuttet uventet, på en annen måte var det likevel ventet når du ser på Tonje Brennas retorikk mot privatskolene, sier Iversen som for tiden er på skoletur med en del av elevene i London.

– Opplever du at regjeringen er ute etter å ramme de kristne skolene?

– De er nok mer ute etter oss i friskolene. De skal kutte rundt en tredjedel av et tilskudd som vi har fått gjennom flere år. Det utgjør cirka 1,5 millioner kroner for oss. Jeg er redd dette er det første skritt av en treårig utfasing av dette tilskuddet, sier rektoren til VG.

Pengene har hittil gått til verdifull instrumentundervisning for elevene på det kristne musikkgymnaset.

Info Dette er statsbudsjettet Statsbudsjettet er regjeringens plan for hvordan staten skal bruke penger det neste året.

Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2023 torsdag 6. oktober klokken 10.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har beskrevet et stramt budsjett.

Han har tidligere sagt at han må finne 100 milliarder kroner i enten kutt eller økte skatter.

Etter at statsbudsjettet er lagt frem, vil regjeringspartiene Ap og Sp gå i forhandlinger SV for å skaffe flertall i Stortinget. Vis mer

– Politisk dreining

– Mener du disse skolene som nå får kutt i tilskudd - har fått særbehandling, kunnskapsminister Tonje Brenna?

– Ja, de har fått litt særbehandling rett og slett. Og det tror jeg har vært et politisk ønske fra partiene i Solbergregjeringen - å dreie støtte i den retningen. Men det bidrar jo både til at vi har mindre penger til den offentlige skolen, og det bidrar til å forskjellsbehandle elevene våre, svarer skolestatsråden.

Hun advarer mot en situasjon der privatskoler har andre vilkår enn den offentlige skolen.

OKTOBER 2021: Tolv måneder er gått siden Tonje Brenna (Ap) overtok jobben som kunnskapsminister etter Guri Melby (V) i Solbergregjeringen. Brenna mener forgjengerne ga for mye i tilskudd og støtte til privatskolene.

Les også «25 under 25:» Ny privatskolelov er et stort skritt i feil retning Regjeringens forslag til ny privatskolelov må stoppes. Ellers vil mange elever som ikke trives på offentlig skole få det…

En annen gruppe skoler som Brenna mener får relativt mye statsstøtte, er de såkalte 6A-privatskolene der utdanningen ikke fører frem til formell kvalifisering.

– Eksempelvis bibelskoler får ganske store statstilskudd, illustrerer skolestatsråden.

– For rause

– Jeg mener nok vi har vært for rause med disse skolene, så nå tar vi støtten ned til at staten betaler 65 prosent av kostnadene mot 75 prosent tidligere. Slik at da blir det noe mer skolepenger på disse skolene, sier Brenna.

Info Privatskole-støtten Blant skolene som mister noe av tilskuddet, er Kongshaug Musikkgymnas i Bjørnafjorden i Vestland, Oslo by Steinerskole og Kristen videregående skole, Vennesla i Agder.

Kuttet til noen privatskolene utgjør imidlertid en brøkdel av den totale bevilgningen skattekroner til privatskolene i 2023, viser budsjettforslaget fra Støre-regjeringen.

I 2023-budsjettet foreslår departementet like fullt å bevilge til sammen 413 millioner kroner i særtilskudd til private skoler.

I statsbudsjettet for 2023 foreslås det til sammen 6,5 milliarder kroner til tilskudd totalt til private skoler. (Kilder: Kunnskapsdepartementet/Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023) Vis mer

– Er det et mål for deg å få ned antall privatskoler og antall elever som søker seg til privatskoler?

– Jeg har ihvertfall to mål: Det ene er å stoppe trenden der offentlig skole legges ned, og private skoler opprettes. Hittil har de private stort sett vært supplement til offentlige skoler. Nå ser vi en tendens til at offentlige skoler erstattes med private. Det er ikke bra. Det andre målet er å gjøre den offentlige skolen så variert og interessant at alle opplever den som det naturlige førstevalget.

Les også Stup i søknader om å starte privatskole Antall søknader om å opprette privatskoler har stupt fra 48 i 2018 til kun 10 i år.

– Er det ikke bra for de offentlige skolene med konkurranse fra privatskoler?

– Jeg mener det er bra med supplement som representerer noe annet. Men for å gi våre barn og unge utdanning, så er det ikke konkurranse som er driveren. Det må jo være kvalitet. Det er ikke nyttig, som vi ser i Sverige, at privatskoler må bruke store ressurser på å kjempe om de samme elevene. Det beste er jo å bruke disse ressursene på å gi best mulig opplæring, sier Brenna.