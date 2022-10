FLERE: Studenter burde få muligheten til å dra til utlandet mener venstres Abid Raja.

Ut mot regjeringens stipend-kutt

Regjeringens forslag om å minske stipendet til norske studenter i utlandet møter motstand. – Døren til verden lukkes for dem som ikke har rike foreldre, sier stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at studenter skal betale mer ut av egen lomme når de må betale skolepenger i utlandet. Forslaget møter motstand blant flere partier på Stortinget.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen at studenter skal få maks 40 prosent i stipend fra og med studieåret 2023–2024.

Enkelte studenter får i dag opp til 70 prosent i stipend. Etter regjeringens kutt, kan noen studenter få over 20.000 kroner mer i lån i året, ifølge studentorganisasjonen ANSA.

– Vi trenger mer internasjonalt samarbeid, mer forskning og å gi unge flere muligheter, ikke færre. Det er kanskje lettvint å kutte i studentøkonomien i krisetider, men da har ikke regjeringen skjønt hva som er viktig å prioritere, sier Abid Raja i Venstre.

Vil ha flere studenter i utlandet

Skolepolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner, påpeker at regjeringspartiet Arbeiderpartiet tidligere har fremmet forslag om å sikre gode ordninger for lik tilgang til studieopphold i utlandet uansett økonomiske bakgrunn.

– Regjeringen burde heller ta grep som motiverer flere studenter til å studere i utlandet. Denne endringen vil trolig føre til det motsatte, sier Sanner.

Studentpolitisk talsmann i Frp, Himanshu Gulati, reagerer sterkt på endringen.

– De skaper et sosialt skille mellom hvem som vil kunne ha mulighet til å studere i årene fremover. Jeg mener det er en skam at de innfører et slikt klasseskille.

Han frykter regjeringens grep gjør at mange studenter ikke lenger vil kunne ha råd til å gjennomføre planlagte studier.

SKILLE: Himanshu Gulati fra Frp mener regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet skaper et klasseskille med studentforslaget.

– Gode støtteordninger

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener kritikerne bommer når mener regjeringen stenger døren for andre enn de med rike foreldre.

– Slik er det jo ikke. Vi har fortsatt svært gode støtteordninger for de som vil reise ut, og støttesummen er den samme som før. Det vi har foreslått, er å justere stipendandelen, slik at den blir lik for studenter på bachelor- og masternivå, sier han.

Utdanningsminister har tidligere sagt til VG at endringen er en tilpasning som regjeringen gjør på grunn av harde økonomisk tider.

UENIG: Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er ikke enig i kritikken fra Venstre, Frp og Høyre.

Han minner også om at det er flere studiesteder i Europa hvor studenter ikke må betale skolepenger, at det er utvekslingsavtaler og muligheter til å få penger gjennom Erasmus-programmet.

– Det er altså svært gode muligheter for å ta et studieopphold i utlandet, uavhengig av foreldrenes økonomi. Men om du velger å reise til et studiested med høye skolepenger, er det i så fall et valg du gjør selv, og da er det heller ikke urimelig at du tar litt mer av regningen, sier Borten Moe.

– Avgjørende for lille Norge

Raja mener regjeringens endring fører til at muligheten til å dra til utlandet vil avhenge av lommebok, ikke dyktighet.

– Vi har stor nytte av nordmenn som studerer i utlandet. De får en faglig, kulturell og språklig spisskompetanse som det er behov for i arbeidslivet. I tillegg er det avgjørende for lille Norge at vi klarer å knytte oss til internasjonale forskningsmiljøer.

Sanner mener også Norge trenger er økt internasjonalisering og mer samarbeid

– Derfor er Høyres ambisjon å øke andelen studenter som reiser ut for å studere.