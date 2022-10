KRAFTIG MAGASIN: Blåsjø er Norges største vannkraftmagasin. Slik så det ut da VG var der i august. Da var fyllingsgraden 42 prosent lavere enn normalen for årstiden.

Vedum gir opp fastpris for husholdninger fra årsskiftet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gir opp å få på plass fastprisavtaler på strøm til vanlige folk fra årsskiftet, skriver Aftenposten.

NTB

Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Da finansministeren i slutten av juni sendte ut forslaget om endringer i grunnrenteskatten på høring var målet at kraftleverandørene skulle kunne tilby fastprisavtaler fra årsskiftet.

Både Sp- og Ap-politikere har i ulike sammenhenger varslet at både husholdninger og bedrifter skal tilbys avtaler om fastpris for å sikre forutsigbarheten, men nå er målet om å tilby fastpris til husholdningene fra årsskiftet skrotet, skriver Aftenposten.

Det kommer fram i forslaget til statsbudsjett for neste år:

«På bakgrunn av høringsinnspillene legger departementet til grunn at det kan være krevende å etablere langsiktige standard fastprisavtaler for strøm til forbrukere på de samme premissene som skal gjelde for næringsdrivende», heter det.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) klarer ikke å innfri løftet om fastpris på strøm for vanlige folk fra årsskiftet.

Regjeringen har tidligere satt sin lit til at dette kunne innføres fra 1. januar. Det skjer nå tydeligvis ikke. Da VG i juli spurte finansministeren om dette ville være på plass 1. januar, svarte Vedum:

– For Sp og Ap er det målet, men dette er en lovendring som må vedtas av Stortinget.

Men i september var flere strømselskaper i tvil om de kunne tilby slike avtaler. Da var så mye er uavklart med det nye fastpris-systemet som regjeringen hadde varslet, at strømselskapene vegret seg for å love noe som helst:

– Jeg tror ikke vi vil tilby fastpris på strøm fra nyttår, sa Marius Røed Sveipe, daglig leder i Gudbrandsdal Energi til VG den gangen.

Regjeringen ønsker at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler, både til privatkunder og næringsliv. Fortjenesten for strømselskapene kan ikke være høyere enn 0,5 øre pr. kWh, og de skal tilby avtaler som løper i tre, fem eller syv år.

– Det viser at regjeringen ikke evner å regulere kraftmarkedet politisk på en måte som er god nok for husholdningene, sier Sofie Marhaug, Rødts talsperson i energispørsmål til Aftenposten.

SVs energitalsperson Lars Haltbrekken mener Vedum må se på forslaget fra SV der staten kjøper inn større mengder med kraft og selger til videre til forbrukere med fastprisavtaler.

– Staten vil ha større muligheter til gunstige priser enn vi som hver enkelt forbruker har, sier Haltbrekken.