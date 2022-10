TEKNISKE UNDERSØKELSER: Politiet jobbet på stedet natt til torsdag.

Politiet: Etterforsker overfallsvoldtekt i Oslo

En kvinne ble onsdag kveld overfalt i Oslo sentrum, melder politiet. Ingen er pågrepet i saken.

Øystein David Johansen

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hendelsen skjedde i Tollbugata i Oslo og politiet fikk melding om saken klokken 22.24, sier Kristine Jacobsen ved Krimvakta til VG.

Kristine Jacobsen ved Krimvakta sier til VG at det er gjort krimtekniske undersøkelser på stedet.

Politiet jobbet på stedet med krimtekniske undersøkelser, det var avsluttet da VG snakker med Jacobsen klokken 03.

INGEN PÅGREPET: Politiet etterlyser vitner etter voldtekten i Tollbugata midt i Oslo sentrum.

– Det jobbes med å finne eventuelle vitner og eventuelt videomateriale. Vi har et vitne som meldte fra om hendelsen.

– Er det brukt noe våpen?

– Det har vi per nå ingen opplysninger om.

– Er det sikret DNA-spor på åstedet?

– Detaljene fra de krimtekniske undersøkelsene vil jeg ikke gå inn på foreløpig.

Da VG ringer klokken 05.50 forteller hun at det finnes videomateriale, men politiet har så langt ikke gått gjennom dette.

Jacobsen sier politiet vil forsøke å avhøre kvinnen torsdag morgen eller formiddag.

Kvinnen ble sendt til legevakten. Skadeomfanget er ikke kjent, men hun er ikke kritisk skadet.

Tollbugata ligger rett ved Operaen og Oslo sentralstasjon i Oslo sentrum.

Jacobsen sier politiet nå etterlyser vitner som har oppholdt seg i området rundt klokken 22.20 om å melde seg til politiet.

Ingen nye vitner har meldt seg i løpet av natten.

SIKRER SPOR: Krimteknikere i arbeid i Tollbugata natt til torsdag.

Etter en voldtektsbølge i 2011 lagde Oslo-politiet nye retningslinjer for at færre anmeldte overfallsvoldtekter skulle bli omtalt i mediene. En rapport påviste at økningen i voldtektsanmeldelser var sterkt forbundet med antall presseoppslag.

– Tidligere gikk vi ut med mange saker, men det skapte en voldsom frykt. Det ble skapt et mediebilde av at det var veldig mange voldtekter hele tiden, sa leder for avsnitt for seksualforbrytelser, Kari-Janne Lid, til VG i 2016.

Praksisen som fortsatt gjelder i Oslo-politiet, er at det kun opplyses om voldtekter om publikum kan bidra til oppklaring, om politiet er redd for at gjerningsmannen kan voldta igjen eller om mediene har fanget opp hendelsen på annet vis.