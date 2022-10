VIL STUDERE: Ask Salomon Møystad (29) er usikker på hvor mye mer han må betale for utdanningen i USA , som han har vurdert. Foto: privat

Studenter kan få økt lån: − Usikkerhet som er vond

Regjeringen vil at norske studenter i utlandet skal få mindre stipend når de betaler skolepenger. Enkelte kan få over 20.000 kroner mer i lån i året, ifølge ANSA.

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å kutte i stipendandelen for utenlandsstudenter neste høst. Det vil føre til at studentene får mer i lån etter studietiden.

Studenter som tar utdanning utenfor Norden har rett til lån og stipend for å dekke skolepenger. Av de første 72.729 kronene de betaler i skolepenger, blir en del av støtten gitt som stipend, skriver Lånekassen. Enkelte studenter får i dag opptil 70 prosent i stipend.

Regjeringen forslår nå at studenter skal få maks 40 prosent i stipend fra og med studieåret 2023–2024. Endringen vil utgjøre flere tusen i økt gjeld etter endt utdanning for studentene.

Lederen i ANSA, organisasjonen for studenter i utlandet, blir kontaktet av bekymrede studenter som er usikre på hva som skjer med studiene de har påbegynt eller har tenkt å begynne på.

En student VG har snakket med, sier han må vurdere om han har råd til studiene han hadde tenkt å ta i USA.

– Vi betaler allerede mye

Ask Salomon Møystad (29) har en bachelor i internasjonal politikk fra Skottland.

– Hvis regnestykket hadde vært dyrere, så hadde det ikke vært et alternativ. Jeg var heldig med at jeg begynte før det var en økning i skolepengene i Storbritannia.

Neste år hadde han tenkt til å ta en master i økonomi i USA. Så kom beskjeden om at regjeringen vil senke stipendet.

Info Slik er stipendet nå Studenter som tar en bachelorutdanning, et lengre språkkurs eller fagskoleutdanning og elever som tar yrkesfaglig videregående opplæring, får 50 prosent som stipend. Studenter som tar en masterutdanning, ph.d.-utdanning eller utveksling som en del av en universitets- og høgskoleutdanning, får 70 prosent som stipend. Regjeringen foreslår å redusere andelen stipend til dekning av skolepenger til 40 prosent for alle elever og studenter fra og med studieåret 2023–2024. Forslaget endrer ikke hvor mye studenter og elever får utbetalt i støtte til skolepenger, men fører til at de får høyere gjeld etter endt utdanning. Kilde: Lånekassen Vis mer

– Det plasserer meg i en usikkerhet som er vond. Jeg må se på hvordan lånet blir til slutt. Dette kommer til å endre ting i mitt liv og valget jeg tar om utdanning. Det kan være at jeg ser på regnestykket og vurderer at jeg ikke har råd til studiet, sier han og legger til:

– Vi betaler allerede mye skolepenger, og tar allerede en stor risiko.

Han tenker det er viktig at noen tar med kunnskap fra utlandet tilbake til Norge gjennom studier.

– Men skal det være mulig for alle eller bare de rike?

Færre dra ut

Tall fra lånekassen viser at siden 2015–2016 har tallet på studenter i utlandet gått nedover, samtidig som gjeldsbyrden til utenlandsstudentene har økt.

– Utdanning er en av de sikreste investeringene man kan gjøre. Med all fremsnakkingen av studier i utlandet, reagerer vi sterkt på at man foreslår hindringer for lik tilgang til utdanning i utlandet, sier ANSA-leder Anna Handal Hellesnes.

Forslaget endrer ikke hvor mye studenter får utbetalt i støtte til skolepenger av Lånekassen, men om forslaget godkjennes fører det til at de får høyere gjeld etter endt utdanning.

– Nødt til å stramme inn

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier endringen er en tilpasning som regjeringen gjør på grunn av harde økonomisk tider.

– Vi er nødt til å stramme inn og bruke pengene mer effektivt. Det samlede støttebeløpet for studenter som betaler skolepenger, endres ikke. Alle får utbetalt samme beløp som tidligere, men stipenddelen blir lavere for noen.

Han mener Norge har en god støtteordning i Lånekassen for studenter som vil dra til utlandet sammenlignet med andre land.

– Når regjeringen nå legger frem et stramt statsbudsjett, krever dette at alle, også studentene, tenker mer prisbevisst. Det finnes mange studiesteder, særlig i Europa hvor man ikke må betale skolepenger.

UTDANNINGSMINISTER: Ola Borten Moe (Sp) mener økningen i studentenes gjeld er nødvendig nå.

Så mye dyrere blir det

ANSA har regnet på hvor mye ekstra lån en utenlandsstudent vil sitte igjen med om regjeringens forslaget blir vedtatt.

Slik ser deres regnestykke ut:

En bachelorstudent som betaler 72.729 kroner i skolepenger eller mer i året, vil sitte igjen med 7273 kroner mer i lån per år.

En masterstudent eller ph.d.-student som betaler 72.729 kroner eller mer i skolepenger i året, vil sitte igjen med 21.818 kroner mer i lån per år.

ANSA-leder Anna Handal Hellesnes forteller tapet for den enkelte student er sort og mener at innsparingen er liten i statsbudsjettet.

SKUFFET: ANSA-leder Anna Handal Hellesnes er skuffet over at studenter i utlandet opplever stipendkutt.

– Frustrasjonen er naturlig nok stor for de studentene som igjen blir stående med den økonomiske byrden av statens satsinger. Det er lenge siden en regjering har gjort det vanskeligere for folk flest å ta utdanning i utlandet, sier Hellesnes.

Etter statsbudsjettet ble presentert har hun sendt reaksjonene til utenlandsstudenter videre til regjeringen og partiene på Stortinget. Organisasjonen jobber nå for at forslaget ikke går gjennom når Stortinget vedtar det endelige budsjettet.

Reagerer på utalelse

ANSA-lederen reagerer også på uttalelsene til utdanningsministeren sist uke.

Til NRK på fredag sa han: «Det ville nærmest vært en kapitulering på vegne av det norske utdanningssystemet hvis det er sånn at vi aktivt skal sende studenter til utlandet fordi vi ikke tror at vi kvalitativt holder mål i Norge».

– Dette er ikke hva saken handler om, og vi ser ikke hvorfor statsråden setter kvalitet i norsk høyere utdanning opp mot studier i utlandet. Utenlandsstudier handler om å møte andre kulturer, lære språk, muligheten til å spesialisere seg i et bredt spekter av fagområder og at Norge trenger denne internasjonale kompetansen, sier ANSA-lederen til VG.

– Mener statsråden at det bare står på kvalitet, er det ikke noen studier hvor det er en fordel med et internasjonalt miljø?

– Vi ønsker selvsagt at studenter skal fortsette å få viktig internasjonal erfaring og reise ut for å studere om de har lyst. Det er mange spennende steder i verden man kan dra, og studentene må selv ta både kvalitet og kostnadsnivå med i betraktningen når de skal velge studiested. Når studentene nå får et større ansvar for å betale tilbake lån til skolepengene, kan dette oppmuntre flere til å tenke valuta for pengene og velge mindre kostbare steder å studere, sier Borten Moe og legger til:

– Med denne endringen får studenter som reiser utenlands samme støttegrad som de som studerer i Norge. Så er det verdt å minne om at studenter som går på private utdanninger i Norge, kun får støtten til skolepenger som lån.