BLE FORSØKT LURT: Halldis Kirkeng ble oppringt på jobb av en kvinne som utga seg for å være fra Økokrim.

Politiet advarer Haldis-er om svindel

Vest politidistrikt fikk flere meldinger om oppringninger fra en person som utgir seg for å være fra Økokrim. Norges Haldis-er er spesielt utsatt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vest politidistrikt fikk søndag kveld meldinger om at flere har blitt oppringt av en som utgir seg for å være fra Økokrim. Særlig kvinner med navn Haldis er utsatt i kveld, skriver politiet på Twitter.

– Vi har fått tre telefoner fra tre forskjellige Haldis-er som blir oppringt fra en fyr som sier han er fra Økokrim, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Eivind Hellesund.

Ifølge Hellesund har de blitt bedt om å oppgi personnummer og bank-ID, med forklaringen at noen andre har prøvd å opprette lån i fornærmedes navn.

– Enten du heter Haldis eller ikke, er ikke dette Økokrims arbeidsmetode, sier han.

– Utrolig proff

Svindleren bryr seg tydeligvis ikke om man staver navnet med en eller to L-er. Halldis Kirkeng fra Drammen er en av dem som har blitt oppringt.

Hun skriver på Facebook (som VG refererer med hennes tillatelse) at hun ble ringt opp i arbeidstiden mandag i forrige uke.

Kirkeng jobber som gravferdskonsuelt i Jølstad begravelsesbyrå, og får ikke sjelden telefoner fra politiet. Så hun stusset ikke i utgangspunktet på oppringningen.

– Hun var utrolig proff, men noe i det hun sa gjorde meg mistenksom, så jeg stilte noen spørsmål, og underveis googlet jeg nummeret hun ringte fra, og da kom det opp varsel med en gang, skriver Kirkeng.

NORGES MEST KJENTE HALLDIS: Dikteren Halldis Moren Vesaas (1907–1995) som blant annet har skrevet det klassiske kjærlighetsdiktet «Ord over grind».

Kirkeng hadde altså den kritiske sansen skjerpet, men skriver at hun forstår at flere kan ha blitt lurt.

– Man blir satt ut av at politiet ringer og forteller at noen har stjålet identiteten din og tatt opp et lån i ditt navn. Det er nok ikke hverdagskost enten man heter Halldis eller ikke.

– Men - politiet forteller ikke navnet på den de mistenker og ber deg være stille om det… Det henger ikke på greip, skriver hun.

Telefonnummeret fra innringeren er tilsynelatende korrekt, ifølge politiet. Det skyldes en programvare som kan manipulere nummeret, slik at det ser ut som du ringer fra et annet nummer, forklarer Hellesund i Vest politidistrikt.

– Her er det bare å si takk og farvel. Jeg vil også si at du kan være såpass uhøflig og bare legge på.

Det gjorde altså Halldis Kirkeng fra Drammen, og sier hun håper alle andre Haldis-er og Halldis-er gjør det samme.

– At en tilsynelatende oppegående dame - velartikulert med god stemme, bruker tid, krefter og livet sitt på å snakke direkte med et annet menneske - med det ønsket å lure det trill rundt. Frekt ja, men egentlig mest sørgelig, skriver Kirkeng.

Ps: 477 kvinner har Halldis som første fornavn ifølge SSB. 1091 har Haldis som første fornavn.

Navnet Haldis er ifølge Store Norske Leksikon et navn som går tilbake til det norrøne Hall-dís. Forleddet Hal betyr (flat) stein og letterleddet dis betyr kvinne.