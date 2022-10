SØTT: Natalie Engum (17) lager dessert med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Statsbudsjettet: Vil gi VGS-elever mer stipend

Hadeland (VG) Regjeringen vil bruke mer enn 100 millioner kroner med på stipend for VGS-elever til neste år. – Økonomi skal ikke være et hinder for å ha tilgang på god utdanning, sier kunnskapsministeren.

Publisert: Nå nettopp

– Disse kokkeklærne koster ganske mye, sier Marius Helbostad (17) til VG.

Han er elev på andreåret på restaurant- og matfag på Hadeland videregående skole. Helbostad anslår at kokkejakken, som han trenger to av, koster 700 kroner per stykk. I tillegg må han ha bukser, forstykke, sko, PC – og betale 2000 kroner i året for matvarer til undervisningen.

De som går på denne linjen er blant de som får mest i utstyrsstipend – og nå kan de snart på enda mer.

Dagen før statsbudsjettet legges frem, møter kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) elevene med en gladnyhet. I statsbudsjettet for 2023, som legges frem for Stortinget torsdag, foreslår regjeringen å øke utstyrsstipendet og borteboerstipendet til elever i videregående opplæring.

Info Slik er VGS-linjene fordelt på de ulike satsene Sats 1: Studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse

Medier og kommunikasjon

Musikk, dans og drama, unntatt programområde dans Sats 2: Helse- og oppvekstfag

Naturbruk, programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3

Kunst, design og arkitektur

Salg, service og reiseliv (flyttet fra sats 1)

Informasjonsteknologi og medieproduksjon (flyttet fra sats 1)

Teknologi- og industrifag, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag (flyttet fra sats 1) Sats 3: Studiespesialisering med toppidrett

Elektro og datateknologi

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, unntatt programområde frisør

Teknologi og industrifag, unntatt programområde kjemiprosess- og laboratoriefag Sats 4: Idrettsfag

Musikk, dans og drama, programområde dans Sats 5 (nyopprettet, alle programmene er flyttet fra sats 4): Restaurant- og matfag

Håndverk, design og produktutvikling

Bygg- og anleggsteknikk

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, programområde frisør

Naturbruk, unntatt programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3 Vis mer

Totalt vil de øke potten for borteboerstipend med 57,3 millioner kroner og utstyrsstipend med 50,1 millioner kroner i 2023. Elever på videregående får ulike summer i utstyrsstipend, avhengig av hvilket utdanningsprogram de går.

Stipendet gis ut fra ulike satser, hvor de som har minst behov for utstyr til skolen får stipend på sats 1, mens de som må bruke mest får stipend på sats 4.

Fra og med neste skoleår vil regjeringen innføre sats 5, som er høyere.

– Økonomi skal ikke være et hinder for å ha tilgang på god utdanning, og det skal heller ikke være et hinder for å velge den linjen man har lyst til å gå på, Brenna, og legger til:

– Derfor er jeg opptatt av at stipendene som skal dekke utstyr man trenger til skolen må være i tråd med utgiftene elevene faktisk har, slik at det ikke blir mer kostbart å velge yrkesfag enn studiespesialisering.

80.000 får økt stipend

Kunnskapsministeren forteller at regjeringen har sett på hvilke utgifter elevene faktisk har til nødvendig utstyr. Det har ført til at flere av utdanningsprogrammene er flyttet til en høyere sats.

Det gjelder for eksempel får elevene på restaurant- og matfag. Dette skoleåret får de 4603 kroner i utstyrsstipend, mens de til neste år får 5915 kroner.

Lånekassen estimerer at totalt 80.000 elever vil få økt utstyrsstipend hvis regjeringens forslag får flertall i Stortinget.

Kunnskapsministeren håper endringene gjør at flere har råd til å velge yrkesfag.

– Hvis du har utgifter på en del tusen kroner fordi du må kjøpe kokkekniv, verneutstyr eller verktøy, kan det fort bli et argument mot å velge de linjene. Vi trenger flere fagarbeidere, også fra de gruppene med ungdommer som i dag må tenke på økonomi før de velger linje.

Mer til borteboere

Også elever som må flytte hjemmefra for å gå på skole kan få mer å rutte med neste skoleår. Det i underkant av 25.000, rundt ti prosent av elevene, som får borteboerstipend, ifølge Lånekassen.

Regjeringens forslag om å øke stipendet betyr at hver elev går fra å få 4979 kroner i måneden dette skoleåret, til 5639 kroner i måneden i 2023–2024.

Brenna erkjenner at borteboerne ikke vil fullt ut vil få dekket utgiftene sine, men mener at endringen er et bidrag i riktig retning.

– Det ville vært enda mer dramatisk, i en tid hvor alt blir dyrere, å ikke gjøre noen ting.

MAJONES: Marius Helbostad (17) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) lærer å lage majones sammen.

Onsdag er elevene delt i to grupper på kjøkkenet – en som lager middag og en som lager dessert.

Elev Helbostad forteller at han alltid har likt å lage mat. Nå skal han vise kunnskapsministeren hvordan majones lages.

Mens ministeren pisker, skiller majonesen seg.

– Det var gøy å vise frem, selv om det ikke gikk helt som planlagt, sier Helbostad, før ministeren går videre for å lage brownie.

Ikke alle har råd

Faglærer på restaurant- og matfag Marianne Hovland Heggen forteller at økningen av utstyrsstipendet er veldig tiltrengt for mange elever.

– Vi anbefaler de som er lærlinger neste år å kjøpe en egen kokkekniv, men rundt halve klassen har ikke mulighet til å gjøre det. De må heller prioritere å kjøpe kokkeklær. Nå får de jo råd til mer, sier hun.

En kniv koster ifølge læreren fra 1000 kroner og oppover.

Natalie Engum (17) forteller at hun klarte å kjøpe nesten alt hun trengte for stipendpengene – utenom egen kokkekniv.

– Noen elever har måttet bruke mer enn vi får i stipend fordi det ikke har vært nok, sier hun.

17-åringen håper hun får penger til jul til å kjøpe egen kniv.

GLAD: Maria Parisi (16) er glad for at elevene som kommer etter henne kan få mer penger til utstyr, selv om hennes kull ikke vil dra nytte av det.

Gjennomslag for ungdomspolitikerne

AUF, Senterungdommen og Elevorganisasjonen er fornøyde med å ha fått gjennomslag for å gi elevene høyere stipend.

– Stipendet har tapt seg i verdi fra år til år, og man kan kjøpe mindre og mindre for pengene, sier AUF-leder Astrid Hoem.

– Prisene øker på det meste nå. Er dette løftet nok?

– Vårt mål er at skolens kal være gratis, og at det å kjøpe skoleutstyr ikke skal koste deg noe privat. Dette er en viktig start, men det er en vei å gå før det er fullfinansiert.

TRIO: Lederne for Elevorganisasjonen, AUF og Senterungdommen har alle tre kjempet for at stipendene skal øke.

Leder for Senterungdommen Torleik Svelle tror økningen regjeringen foreslår, vil merkes godt for elevene. Han er glad for at det er yrkesfagelever og borteboere som drar mest nytte av endringen.

– I en veldig krevende tid, er dette en målrettet satsing mot ungdom som skal bli arbeidere, og mot de som bor på bygda. Det gir ingen mening at de skal betale mer for å gå på skole enn de som går studiespesialisering, sier han.

– Dette kommer til å gjøre skolen, spesielt yrkesfag, mer tilgjengelig, sier Elevorganisasjonens leder Aslak Berntsen Husby.

Han peker på at det er mangel på fagarbeidere i Norge, og at dette bare kommer til å bli verre i årene som kommer.

– Hvis vi har en ambisjon om å ta igjen det gapet må vi begynne å stase på yrkesfag, sier Husby, og legger til:

– Dette tiltaket utjevner sosiale forskjeller, gjør yrkesfag mer tilgjengelig, og vil føre til at vi kommer til å utdanne flere fagarbeidere i Norge.

Han håper stipendøkningen er første steg mot en fullfinansiering av utstyrsstipendet.