Venstre om regjeringens havne-skjerping: Går ikke langt nok

Regjeringen skjerper kontrollen med russiske fiskefartøy. Men de skal fortsatt få komme til norske havner.

– Med dette grepet viser regjeringen at de har skjønt alvoret i at vi er nødt til å både begrense og få kontroll med aktiviteten i norske havner. Det er bra de tar et steg, men hvorfor de ikke tar steget helt ut forstår jeg ikke, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

Melby har vært blant de argeste kritikerne av regjeringens unntak fra havneforbudet. Hun mener unntaket har uthulet sanksjonene mot Russland.

Når hun snakker med VG på telefon torsdag er hun selv på reise i Tromsø - der hun nettopp har sett på de russiske båtene som ligger ute i havna.

Havneforbudet: 8. april vedtok EU-landene et forbud mot anløp av russiskflaggede fartøy i EU-havner som en reaksjons på Russlands krig i Ukraina. I starten av mai trådte havneforbundet mot Russland i kraft i Norge. Det betyr at russiske fartøy ikke får anløpe norske havner.

Norsk unntak: Til forskjell fra EU har Norge valgt å spesifisere at alle fiskefartøy er unntatt forbudet, som gjør at russiske skip kan lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter. Det har ført til kraftig kritikk fra blant annet Til forskjell fra EU har Norge valgt å spesifisere at alle fiskefartøy er unntatt forbudet, som gjør at russiske skip kan lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter. Det har ført til kraftig kritikk fra blant annet Venstre og Høyre

Skjerper inn: Regjeringen Regjeringen har nå bestemt at russiske skip kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Der vil de bli kontrollert av tollere.

– Driver med mer enn bare fiske

Melby mener regjeringen like gjerne kunne stengt norske havner helt for russiske skip.

– Argumentet frem til nå har vært at man er redde for å sette fiskerisamarbeidet i spill. Når man nå uansett begrenser tilgangen ganske kraftig har man kanskje utløst de potensielle nedsidene allerede, sier hun.

Venstres hovedkritikk har til nå vært at sanksjonene må strammes inn for å unngå å finansiere Putins krig. Etter gasslekkasjene i på Nord Steam siker hun argumentet om sikkerhet også er blitt satt på spissen.

– Man kan være ganske sikker på at flere av disse båtene driver med mer enn bare fiske. Da synes jeg vi både av hensyn til egen sikkerhet, og ikke minst at sanksjonene ikke skal uthules, burde stenge havnene på lik linje med resten av EU-landene.

– På høy tid

Rasmus Hansson i MDG sier det er «på høy tid» at de fleste havnene nå blir stengt for alle russiske skip, men at det økonomiske problemet gjenstår selv om sikkerhetsproblemet blir mindre.

– Regjeringen må stenge alle norske havner for russiske fiskefartøy nå. Så lenge Norge i motsetning til de fleste andre europeiske land lar russiske fiskefartøy lande fisken i norske havner, bidrar regjeringen til å finansiere Russlands krig mot Ukraina.

Høyre: Stor risiko

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skriver i en SMS til VG at regjeringens innstramminger er riktige og helt nødvendige, men kommer sent.

– Samtidig ber jeg regjeringen fortsette å løpende vurdere om russiske fiskefartøy i det hele tatt skal få anløpe norske havner i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i, skriver hun.

Hun viser til at Høyre i lang tid har bedt regjeringen innføre et havneforbud, og revurdere unntaket for russiske fiskebåter.

– Risikoen for at fartøyene kan være utstyrt med militære kapasiteter eller kan brukes til å omgå sanksjonsregler og eksportkontrollregelverk er betydelig. Dette har også forsvarssjefen pekt på tidligere. Av samme grunn har vi også bedt regjeringen revurdere tillatelsen som er gitt til «Akademik Sergey Vavilov» for å gjennomføre et forskningstokt. Vi har i tillegg etterlyst at regjeringen må føre kontroll med de russiske fartøyene som kommer til norske havner, skriver hun.