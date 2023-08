1 / 2 HYTTER: Glem road rage! Dette er car park rage – noe langt verre... OG SMILER: He-he, neida. I virkeligheten smiler Kjølmoen om kapp med solen. forrige neste fullskjerm HYTTER: Glem road rage! Dette er car park rage – noe langt verre...

Stortingsmann til krig mot parkeringsselskap: − Burde endre navn til «Sleazy-park»

Stortingspolitiker Per Vidar Kjølmoen (Ap) mener Easypark lurer kundene sine med avgift. Easypark på sin side mener avgiften gjør at de kan tilby en allsidig tjeneste.

Kortversjonen Easypark får krass kritikk fra Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap) for deres prispåslag på 15 prosent for app-betaling. Han mener at dette er et forsøk på å tjene ekstra.

Easypark forsvarer avgiften med at det er vanlig å betale serviceavgift. Den likner avgiftene du betaler ved feriehusleie eller konsertbilletter.

Kjølmoen mener at avgiften er for dårlig opplyst i appen.

Forbrukerrådet minner forbrukere om å sjekke vilkårene og prisene for parkeringsplassene de ønsker å benytte. Vis mer

– Bedriftsmodellen deres er glatt som en ål, dundrer Per Vidar Kjølmoen (Ap).

Denne sommeren har stortingsmannen sett seg lei av én ting: parkeringsgiganten Easypark og prispåslaget på 15 prosent for app-betaling.

Trass indignasjonen er arbeiderpartimannen fra Møre og Romsdal smørblid da VG møter ham på Vulkan parkeringshus i Oslo en ettermiddag i fellesferien.

– De driver kynisk, kun for å få ren, ekstra profitt, selv om det sikkert bare er en fordel for selskapet at kundene bruker appen. Det synes jeg er sleipt, fortsetter han provosert, dog fattet.

PARKER MED MOBILEN: Og pek med fingeren. Easypark skal ha 15 prosent for sistnevnte. Det får Kjølmoen til å hytte med neven.

Plagsomt påslag

Kjølmoen mener også at serviceavgiften ikke er tydelig presentert for kundene.

– Det er altfor dårlig opplyst i appen. 15 prosent er en betydelig sum, tross alt.

I parkeringshuset på Vulkan finner Kjølmoen frem appen på telefonen sin. Han legger inn en parkeringsbetaling for sin røde, elektriske Opel Ampera-e.

Ganske riktig må politikeren trykke på «vis detaljer» under prisen, for å kunne se prispåslaget til Easypark.

FÅR PEKEFINGEREN: Stortingsmann Per Vidar Kjølmoen (Ap) går til frontalangrep mot parkeringsgigant.

– Serviceavgiften gjør det mulig for Easypark å tilby kundene våre en allsidig tjeneste, skriver Stian Holst i en e-post til VG.

Han er country director i Easypark Norge og mener det er fordeler ved å bruke app kontra fysisk betaling:

– Man kan forlenge parkeringen uten å gå tilbake i bilen, som gjør at man sparer seg for en kontrollavgift. I tillegg kan man avslutte parkeringen på eksakt tid når man er tilbake i bilen. Da slipper du å betale for tid du ikke står parkert.

Han er også klar på at Easypark leverer et tilbud på toppen av de vanlige automatene.

– Serviceavgiften kan sammenlignes med avgiftene du betaler når du leier et feriehus eller kjøper billett til en konsert.

APPTJENESTE: Easypark er tydelig på at de ikke er en parkeringsoperatør, men leverer betalingsløsning gjennom app. Betaler du i automat, kan du spare gebyr på 15 prosent – men da må du være presis tilbake til bilen!

Direktøren sier de også har tydelige rutiner på prisinformasjon:

– Priseksempel skal stå opplyst på alle skilter som er produsert de siste årene. I tillegg opplyses dette ved registrering i appen og ved hver oppstart av parkering.

Kjølmoen på sin side synes det hele er regelrett latterlig:

– Tenk deg om du hadde gått på Rema og bestemt deg for å betale med Vipps. Og så hadde du fått beskjed om at det hadde kostet 15 prosent ekstra. Du hadde ledd!

Info Parkeringsapper i Oslo Det finnes en rekke parkeringsapper i Oslo. Noen eier og drifter parkeringsplasser, mens andre tilbyr kun betalingsløsninger. VG har laget en oversikt over servicegebyr hos fire av tilbyderne: Easypark: Avgift på 15 prosent

Parklink: Avgift på 10 prosent

Apcoa: Flat avgift på 4 kroner

Bil i Oslo: Oslo kommunes egen tilbyder. Ingen avgift på toppen av parkeringstaksten Vis mer

Tilbyr betalingsløsning

Selv om det er Onepark som eier og drifter parkeringshuset på Vulkan, er Easypark en av flere løsninger kunder kan bruke for å betale for parkeringen.

Easypark eier og drifter få parkeringsplasser selv. I hovedsak er de et selskap som tilbyr betalingsløsninger til eiere av parkeringsplasser og -hus.

ROBOTSPRÅK?: Neida! Easypark mener de tilbyr en enkel og praktisk parkeringsløsning gjennom appen sin.

Dette bekrefter også Easypark til VG:

– Vi vil understreke at vi ikke er en parkeringsoperatør. I Oslo er vi én av seks parkeringsapper og all parkeringsomsetning går uavkortet til selskapet som eier parkeringsplassen.

Easypark kan brukes til å betale for parkering en rekke steder i hele landet, på både privat og offentlig grunn.

En kjapp titt på kartet i selskapets app viser at det er mulig å bruke Easypark til å betale for parkering flere hundre ulike steder i Oslo.

INGEN SINKE: Kjølmoen knoter ikke med mobilen når han bestiller parkering. Han mener heller at Easypark knoter med kundene sine.

Stiller med kravliste

Arbeiderpartiet har ingen politikk mot parkeringsselskaper, bedyrer Kjølmoen.

Likevel mener han at Easypark bør droppe avgiften:

Om de ikke endrer praksisen sin, burde de endre navn fra Easypark til «Sleazy-park».

– Dette er ganske hardt fra en stortingsmann mot et enkeltselskap, er det ikke?

– Nei da, jeg har ikke noe ellers imot Easypark. Appen deres er helt fantastisk – det er jo superpraktisk, ler han, men legger til tydelig:

– Jeg ser meg nødt til å tre inn i ombudsrollen som stortingspolitiker. Denne praksisen går ut over vanlige folks lommebøker. Det er på tide at noen sier ifra.

– Hva synes Easypark om den krasse kritikken fra Kjølmoen?

– Hvis Kjølmoen ønsker innsikt og informasjon om hvilken tjeneste vi leverer samt hvilken forretningsmodell vi benytter må han gjerne kontakte oss direkte. Det er bare hyggelig, svarer Holst i Easypark.

MÅ VÆRE TYDELIG: Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet mener kundene må sette seg inn i priser, men at selskapet skal være tydelig med skilting.

– Sett deg inn i prisene

– Selskaper som eier og drifter parkeringsområder plikter å sette opp informasjonsskilt som forteller forbrukerne hvilke regler som gjelder for parkering og betaling, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere Easyparks praksis spesielt, men understreker at det ikke er ulovlig å ta seg betalt for ulike betalingsløsninger.

– Men forbrukerne skal få tydelig informasjon om de forskjellige alternativene.

Hun har også en klar oppfordring til forbrukerne:

– Sett deg inn i regelverket som gjelder for den parkeringsplassen de ønsker å benytte. Slik vet man vet hvilke vilkår og priser som gjelder.