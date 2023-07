UFRIVILLIG I ITALIA: Familien Sorken har fått forlenget Italia-ferien med fem dager. Hilde (t.v.) og datteren Pernille er i Venezia sammen med den andre datteren Frida, som ikke ønsket å bli med på bildet.

Måtte punge ut for luksushotell etter streik – usikre på om de får refundert

Hilde Sorken og de to døtrene Frida og Pernille må ufrivillig forlenge Italia-ferien med fem dager.

Kortversjonen Hilde Sorken og hennes to døtre, Frida og Pernille, er nødt til å forlenge Italia-ferien med fem dager som følge av streik blant ansatte i Norwegian i Italia.

Dette førte til at flyet deres fra Marco Polo lufthavn i Venezia ble kansellert.

De har forsøkt å komme i kontakt med Norwegian for å finne en løsning, men har opplevd store utfordringer. Vis mer

Dagen før familien Sorken skulle vende snuten hjemover til bartebyen Trondheim etter ti dager i herlige Venezia, fikk Hilde og døtrene en melding de helst skulle vært foruten.

Norwegian-ansatte i Italia var tatt ut i streik, og flyet hjem var kansellert.

Da var det bare for familien å finne et sted å overnatte.

På grunn av en stor festival i Venezia, slet Hilde og døtrene med å finne et hotell med ledige rom.

Til slutt fant de et rom på femstjerners hotellet Ausonia Hungaria på øya Lido di Venezia.

Prislappen der er på 615 euro per natt – eller 6945 norske kroner.

For to overnattinger må Hilde dermed punge ut 13.891 kroner.

Der har hun og døtrene sjekket inn, og Hilde vet foreløpig ikke om Norwegian tar regningen for oppholdet.

Ikke fått svar om ekstrakostnader

Regningen mener Sorken at Norwegian skal stå ansvarlig for, selv om hun foreløpig ikke har fått bekreftet dette.

– Utgiftene våre blir jo åpenbart mye høyere enn planlagt.

Sorken har vært i kontakt med forsikringsselskapet sitt, som via en automatisk svarer forklarte at det er flyselskapet sitt ansvar å dekke de ekstrakostnadene som kommer etter den ufrivillige forlengelsen av ferien.

Men fra Norwegian har trønderen ikke fått noen svar, forteller hun.

– Det har vært «fryktelig knotat» å kommunisere med dem, sier hun.

– Når man er nummer 116 på venteliste for å få hjelp, for så å bli kastet ut av chatten to ganger, så syns jeg Norwegian har håndtert dette dårlig.

Aktiver kart

Alt av logistikk har familien vært nødt til å ordne selv.

Både mor og døtre skulle i utgangspunktet tilbake på jobb førstkommende mandag.

I stedet fikk trioen en ufrivillig forlenget ferie.

UTSATT REISE: Familien Sorke var ikke alene om å få flyet kansellert lørdag. Her fra flyplassen i Roma.

– Må ordne opp seg imellom

Dersom man får reiseproblemer på grunn av streik, har man som regel ikke rett på erstatning for billetten, fortalte juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, til VG tidligere i sommer.

– I slike tilfeller må passasjerene og flyselskapet ordne opp seg imellom, forklarte han.

Noen rettigheter har du likevel som streikerammet flypassasjer:

– Dersom forsinkelser fører til at du må vente til neste dag med å reise, har du rett på gratis hotellopphold, sa han.

TVETYDIG: Hilde syns kommunikasjonen med Norwegian har vært laber og vanskelig å forstå seg på. Hun er spent på om flyselskapet tar regningene, som følger med den forlengede ferien.

Norwegian: – Nødt til å kansellere

– Vi blir nødt til å kansellere flere flyginger til og fra Italia i helgen, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Glorvigen i Norwegian.

Slike kanselleringer er frustrerende både for passasjerene, og for flyselskapene, sier Glorvigen.

– Det er høysesong og mange fulle fly de kommende dagene, så det er krevende å finne plasser. Dette gjelder både hos oss og andre flyselskaper.

Glorvigen opplyser videre at flyselskapet tar kontakt med kundene så snart som mulig når en flyging blir kansellert og opplyser om rettigheter.

– Dersom en flyging blir kansellert, har kundene to valg: Booke om til en annen flyging eller få pengene tilbake for den ubrukte billetten. Dersom kundene velger å få pengene tilbake kan de fritt velge å booke nye flybilletter.

– Når noe uforutsett inntreffer, blir det naturligvis ekstra trykk på våre kolleger i kundesenteret, og derfor også noe lengre ventetid enn normalt.

– Må bare kose oss

Nå ser ikke Hilde og de to døtrene Frida og Pernille noe annet valg enn å kose seg på det forlengede ferieoppholdet.

Mandag tok de turen til Milano, et sted de ikke har besøkt før.

– Selv om situasjon er kjedelig, så må vi bare kose oss. Vi må bare snu det til noe positivt, og det tror jeg vi skal klare, avslutter Sorken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post