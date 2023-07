BJE SJOKKERT: Sandra Borch ble tatt på sengen av å ha blitt lansert som ny nestleder i Senterpartiet.

Sandra Borch foreslått som Sp-nestleder: − Et sjokk

To fylkeslag i Senterpartiet lanserer Sandra Borch som ny nestleder i partiet. Selv synes hun det er sjokkerende.

Fylkeslagene til Senterpartiet i både Nordland og Troms lanserte fredag landbruks- og matminister Sandra Borch som kandidat til nestleder i Senterpartiet etter Ola Borten Moes avgang.

Borch har selv vært taus om forslaget, frem til lørdag kveld.

– Det var et sjokk at mitt navn dukker opp så fort, sier Borch til avisen Nordlys.

Likevel vil hun ikke svare om det er aktuelt for henne å tre inn som Senterpartiets kronprinsesse:

– Nå er det tidlig i prosessen, og det er viktig at den prosessen blir grundig. Det handler om framtida til partiet. Vi har landsmøte om halvannet år, og jeg håper vi får et sentralstyre som er godt representert fra alle deler av landet, sier hun, og understreker:

– Jeg er hele tida klar til å gjøre en best mulig jobb for partiet, uavhengig av rolle.

TAUS: Sandra Borch vil ikke si om hun er aktuell for vervet.

Lansert av Troms og Nordland

Det var fylkeslagene i Troms og i Nordland som like etter Borten Moes avgang lanserte tromsværingen Borch som ny nestleder:

– Hun vil være veldig samlende som representant fra Nord-Norge. Hun har vist at hun er en meget dyktig politiker gjennom jobben hun har gjort i regjeringen og for Nord-Norge, sa fylkesleder i Nordland Senterparti Frank Johnsen til VG fredag kveld.

Han fikk støtte av fylkeslederen i Troms, Svein Leiros:

– Jeg har jo registrert at Nordland Sp har frontet Sandra Borch, og som fylkesleder i Troms vil jeg si at jeg støtter det helt og fullt ut. Det er et godt navn, og Sandra har gjort en kjempejobb.

Sandra Borch har vært landbruks- og matminister i Støres regjering siden 2021, og har vært valgt inn på Stortinget fra Troms siden 2017.

Ola Borten Moe kunngjorde fredag ettermiddag sin avgang som både forskning- og høyere utdanningsminister og nestleder i Senterpartiet. Det skjedde etter at han selv tidligere samme dag innrømmet brudd på regjeringens habilitetsregler.