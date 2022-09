VIL DROPPE DETTE: Skolebyråden i Oslo sier at kommunen vil søke staten om å få gjennomføre et alternativ til eksamen, som et tiltak for å dempe karakterpress blant elevene.

Vil gjennomføre alternativ til eksamen

Alternativ eksamen er et av tre tiltak skolebyråden i Oslo vil forsøke for å dempe karakterpresset i skolen.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier til VG at hun er bekymret for karakterpresset elevene i Oslo-skolen er utsatt for. Hun mener utfordringen er større etter pandemien fordi mange elever sliter med motivasjonen nå.

– Derfor er det enda viktigere enn før at svaret ikke er mer testing og måling av elevene, sier Eidsvoll.

VG skrev tidligere denne uken om elever på videregående som føler et stort press om å få høye karakterer. Elevene forteller at høyere krav for å komme inn på mange studier, gjør at det oppleves som om fremtiden står på spill hvis du ikke får gode nok karakterer.

Ved flere skoler i Norge gjøres det forsøk med mindre utstrakt bruk av tallkarakterer som vurderingsform. Blant annet har Kongsbakken videregående skole i Tromsø vedtatt å kutte alle tallkarakterer for alle elever på høsten.

Skolebyråden tror elevene vil lære mer hvis man greier å flytte fokuset fra press om høye karakterer til økt motivasjon.

– Det gjelder særlig de som virkelig sliter med karakterene. De blir ikke mer motivert på skolen hvis de får toere på innleveringer og prøver hver uke.

Eidsvoll mener at lærerne heller må jobbe med å gi gode og grundige tilbakemeldinger til elevene.

I Oslo kommune har de gjort flere grep for å redusere press og stress rundt karakterene, forteller byråden. Et av disse grepene er at kommunen skal søke staten om å få gjennomføre et alternativ til dagens eksamen.

FOR MYE PRESS: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) mener presset for å prestere bra i skolen går utover motivasjonen til elever.

Begrunnelsen er at presset er spesielt stort i eksamensperioden, og både elevene og lærerne bruker mye tid på eksamensforberedelser.

Det ses på ulike måter å gjennomføre dette på. Et av alternativene er en mappevurdering.

– Den kan bestå av tekster, prøver og innleveringer fra en tidsperiode, heller enn å bare vurdere hva du greier å prestere på noen timer på en eksamen.

– Er det ikke fare for å miste kontrollfunksjonen en eksamen har for standpunktkarakterene med en sånn løsning?

– Det kan løses ved at det også er eksterne som vurderer dette. Det er formen på vurderingen vi vil teste.

– Ga noe å jobbe med

Det gjøres også forsøk med å dempe bruken av tallkarakterer som vurderingsform og heller gi tilbakemeldinger på andre måter i kommunen.

– Å gjennomføre flere forsøk vil bidra til at vi kan høste lærdom om hvordan dette kan gjøres annerledes. Dette skal samles mer systematisk etter hvert.

En av skolene som tester dette er Elvebakken videregående skole i Oslo sentrum. Som på Kongsbakken i Tromsø, gis det ikke karakter på vurderinger gjennom høsten.

Elevrådsleder ved skolen Andreas Skeie Jacobsen (18) forteller at skolen har gjort det slik i noen år nå.

– I starten var det mye misnøye, fordi det var noe karakterpress, spesielt på studiespesialisering, sier han.

Jacobsen forteller videre at mange ikke skjønte hvor på karakterskalaen de lå, og heller ikke greide å tolke tilbakemeldingene de fikk på prøvene sine.

– Men etter hvert tror jeg man lærte seg å lese disse tilbakemeldingene bedre og lærene ble også bedre på å skrive mer utfyllende tilbakemeldinger, som faktisk ga deg noe å jobbe med.

NYTTIG: Elevrådsleder ved Elvebakken VGS i Oslo mener det kan være nyttig å få andre typer tilbakemeldinger enn tallkarakterer.

Elevrådslederen mener at problemet med tallkarakterer er at mange lar være å lese den skriftlige vurderingen og bare ser på tallet.

– Men når man ikke har en tallkarakter, så tvinges man jo faktisk til å lese gjennom tilbakemeldingen, og da får du vite veldig konkret hva du må jobbe med.

Han har inntrykk av at de aller fleste elevene på skolen er fornøyde med ordningen.

– Det er selvfølgelig noen som ønsker å få karakterer tilbake fordi de vil vite akkurat hvordan de ligger an i faget, men jeg vil si at karakterpresset har gått betraktelig ned.

Vurderer en blandingsmodell

Det tredje Oslo-politikerne, med Eidsvoll i spissen, vurderer å gjøre, er å endre inntaksmodellen til videregående skole, slik at det ikke bare er basert på karakterkonkurranse, slik det er i dag.

Byrådet vurderer ulike modeller for opptak, men har ikke konkludert. En av modellene som vurderes er den såkalte blandingsmodellen. Den går ut på at halvparten av elevene tas inn basert på at de har de beste karakterene, mens resten tas inn fra grupper med ulikt karakternivå.

– Da er det ikke bare de beste som kommer inn på enkelte skoler, sier Eidsvoll.

Hun mener det er et stort problem at det i dag er sånn at noen skoler i Oslo har veldig høye karakterkrav for å komme inn, mens andre har flere skoleplasser enn søkere.

– Vi har fått et veldig stort skille mellom skolene i Oslo, og det bidrar til å øke de sosiale forskjellene i byen. I tillegg skaper det stort karakterpress i tiendeklasse.

– Hjelper det å bruke karakterer i mindre grad når elevene uansett vet at det er disse som er viktige når de skal søke høyere utdanning?

– Det vi i Oslo kan påvirke er inntaket til videregående. Men jeg mener at regjeringen må se på inntaket til høyere utdanning. Det finnes måter å vekte dette annerledes enn i dag.