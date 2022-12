CHATTER OM ALT: Barn og unge under 18 år kan snakke med Røde Kors’ hjelpetelefon alle temaer. De fleste tar kontakt på chat.

Brennas oppfordring til foreldre i julen: Legg ned mobilen

Nesten 20.000 barn og unge har vært i kontakt med Røde Kors’ hjelpetjeneste «Kors på halsen» i år. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) oppfordrer voksne til å lytte ordentlig til barna sine.

– Det er veldig mange barn som sier at de ikke vil bry foreldrene sine fordi de er så opptatte, eller at de ikke vil skuffe dem, sier John Greger Thorsen til VG.

I dag er han teamleder for Røde Kors’ tjeneste «kors på halsen» i Oslo, men for fire år siden var han en av de rundt 300 frivillige. De tar telefoner og chatter med barn og unge som trenger noen å snakke med.

I år ender de på like i underkant av 20.000 besvarte samtaler. Tjenesten er hundre prosent anonym, og åpen hver dag – også på julaften.

VEILEDER: Det er alltid minst to på jobb hos «Kors på halsen», så man skal kunne støtte hverandre. John Greger Thorsen gir grundig opplæring til de frivillige.

Samtalene kan dreie seg om alt fra mobbing og selvmordstanker til noen som bare vil snakke om noe de er glade for, forteller han kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), som er på besøk tredje juledag.

Thorsen sier det ikke er flere samtaler enn normalt i julen, men at disse samtalene ofte kan være blant de vanskeligste.

– Julaften er forholdsvis stille. Da er det mer at de som tar kontakt virkelig trenger å få hjelp, sier han.

Barn nede i sjuårsalderen

Kors på halsen holder til i Oslo og Bergen, men de tar samtaler fra hele landet. Lokalene i Oslo er pyntet til jul, og det er satt frem godteri til de frivillige som har tilbrakt kveldene her.

Tjenesten er åpent fra 16–22 i helligdagene, og 14–22 ellers. De fleste som tar kontakt er rundt 15/16 år gamle.

– Men vi har også en del yngre barn helt nede i 6-7 år på det yngste. 10-11-åringer har blitt litt mer vanlig. De ringer om litt forskjellige ting men mobbing og ensomhet går igjen i alle grupper, sier Thorsen.

Han viser Brenna rundt i lokalene som er delt inn i flere rom, slik at man skal kunne snakke privat både på telefon og chat.

HELT ANONYMT: Når de tar kontakt, trenger ikke barna å si hva de heter, og det gjør heller ikke de frivillige. Det er ikke mulig å spore hvor noen kontakter dem fra.

– Jeg tror anonymiteten er ekstremt viktig. De kan fortelle oss ting de ikke har fortalt til andre, for det får ingen konsekvenser. Så kan de øve seg på å bli trygge på å snakke om ting. Vi prøver å hjelpe barna å finne andre ressurser som er i nærheten.

På en av veggene henger det en lang rekke ark med råd til de frivillige om hvordan de kan snakke om tunge temaer som selvmord, spiseforstyrrelser og vold i nære relasjoner.

Men det er ikke bare mørkt: Her henger også lapper om blant annet forelskelse.

– Det er veldig mye omsorg i de kortene da – «hvordan finner du ut at en liker deg». Det føles veldig trygt å godt å skulle ringe hit, sier Brenna når hun leser.

FORELSKA: Enten det er i lærer’n, en kjendis eller i naboen, kan barn og unge som vil ha råd om forelskelse kontakte Røde Kors.

– Ja, og det er veldig viktig: De skal kunne ta kontakt om alt, det må ikke være depresjon og elendighet. Du kan godt ringe oss og synge en sang du skal fremføre på skolen, eller fordi du er glad fordi du har fått en ny hund, svarer Thorsen.

Venter for lenge

Kors på halsen fikk fem millioner økt støtte i statsbudsjettet. Thorsen legger ikke skjul på at de gjerne skulle hatt mer penger, blant annet hadde de ønsket å være åpne om natten.

Men det aller viktigste, understreker han, er at barn og unge i dag må vente for lenge på helsehjelp i det offentlige.

– Mange snakker med oss fordi de står og venter på å komme inn og få hjelp. De må vente gjerne i flere uker når de har det dårlig. Den ventetiden er brutal, spesielt for barn, sier han.

– Det er jo en ganske klar tilbakemelding?

– Det gjøres mye bra, men helt åpenbart kan man bli bedre, svarer Brenna.

TRYGG VOKSEN: I bakgrunnen kan du se noen av samtaletemaene de frivillige må forberede seg på å snakke med barn og unge om. Målet er å være en trygg voksen.

Hun sier hun tror mye handler om at man har blitt mer bevisst på psykisk helse de siste årene, og at det er helt andre utfordringer i den digitale tiden vi lever i.

– Det er nok sammensatt. Jeg tror også mange kommuner er usikre på hvordan man best mulig rigger seg for å møte de unge – og de i mellomsjiktet som trenger noe hjelp, men ikke skal på BUP BUPBUP er en forkortelse for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk..

Brenna: Legg ned mobilen

Mens barn og unge før kunne bli utestengt på skolen eller i idretten, gjør sosiale medier at de kan bli utestengt hele tiden. Det sier Thorsen er veldig tøft.

– I julen er det også mye mobil og lite gammeldags prat. Vi har barn som sier de skulle ønske de bare kunne sitte og spille et brettspill sammen. «Har du snakket med foreldrene da? Nei, de er jo så opptatte».

Brenna sier hun tror det er ekstra sårbart for mange unge.

– Det er både de som opplever å bli plaget eller mobbet gjennom egen telefon, og så er det noen voksne som ikke er helt tilgjengelig for deg fordi de sitter med egen skjerm. Det er ingen som har bestemt at det skal være sånn, men det er samfunnstrender, sier hun.

Hvis mobbing for eksempel skjer i en snapchatgruppe i klassen som ikke har noe med skolen å gjøre, kan det være vanskelig å fange opp, sier hun.

– Så her er det veldig mange voksne som må ta nesa opp fra sin egen skjerm og følge godt med.

IMPONERT: Tonje Brenna sier det er fantastisk at Røde Kors har mulighet til å være der for så mange unge. Her ser hun på samtaletallene fra i år.

Etter besøket hos Røde Kors skal hun selv hjem til telefonfri tid med barna. Det oppfordrer hun flere foreldre til å prøve å få til.

– Jeg synes det beste med ferie og fri er å ikke drive med telefonen. Men det er fort gjort, for hvis vi skal se en julefilm sammen må jeg jo opp med telefonen og streame fra den. Så du blir litt fanget i din egen digitale verden også.

Men hun sier hennes barn er veldig strenge, og gir henne klar beskjed hvis hun blir sittende med mobilen.

– Det er jeg glad for. Ofte tror jeg ikke man merker hvor avvisende man kan fremstå når man sitter med telefonen.

TØFT: Mange av samtalene de frivillige har med barna kan være vanskelige.

Får ikke svart alle

Under pandemien var det høyt trykk på hjelpetjenesten, og mangel på frivillige. Nå har det begynt å normalisere seg, men de trenger fortsatt flere folk.

Hvis noen legger på før de rekker å ta den eller ikke vil stå i kø blir samtalen registrert som ubesvart. Det tallet er nå 30 prosent, som er lavere enn før, sier Thorsen.

Målet er å komme opp i 30.000 besvarte samtaler, og nå ut til enda flere unge.