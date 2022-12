SNØVÆR: Slik så det ut på E39 Vallaheiane fredag morgen.

Advarer mot glatte veier flere steder i landet

Vegtrafikksentralen og politiet advarer mot glatte veier i Bergens-området, på Østlandet og i Agder. I Nord-Norge er flere ferger og busser innstilt på grunn av dårlig vær.

– Det har regnet i natt, og så har det frosset på enkelte steder rundt i Bergen og distriktene nedover mot Haugesund, forteller trafikkoperatør Monica Øksengård ved Vegtrafikksentralen vest til VG.

Hun opplyser at det er også glatt i områdene ved øykommunen Osterøy og i Balestrand ved Sognefjorden.

Strør og salter

På Twitter advarer Vest politidistrikt om at det er glatt i hele Bergens-området i morgentimene. Særlig på sideveier ber politiet folk være forsiktige.

– Alt av mannskap er nå ute for å strø og salte, så vi regner med det roer seg i løpet av dagen sier Øksengård hos veitrafikksentralen.

Hun har en klar oppfordring til dem som skal ut å kjøre.

– Beregn god tid, og kjør forsiktig etter forholdene. Ha gode dekk. Ting kan ta tid dersom man skal over fjelloverganger, sier Øksengård.

Operasjonsleder Eivind Hellesund sier til VG at de ikke har fått inn noen meldinger om trafikkulykker og antar at veiforholdene vil bedre seg utover dagen.

I skrivende stund er alle fjellovergangene i Vestland og Rogaland åpne, med unntak av Vikafjellet som er stengt på grunn av dårlig vær. Der tas det en ny vurdering klokken 15.00.

Gult farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for Vestlandet. Det er ventet 60 millimeter regn på under 12 timer enkelte steder.

– Vær forberedt på utfordrende kjøreforhold i områder hvor snø går over til regn, skriver de på Twitter.

Også på Østlandet meldes det om glatte veier fredag morgen.

På E16 sør for Nes i Ådal rykket politiet ut etter at en bil skled av veien. Det var to personer i bilen, men de kom uskadet fra hendelsen.

– Glatt i hele Sør-Norge

– Det er glatt i hele Sør-Norge, bortsett fra på hovedveinettet i Oslo-området. Folk må være spesielt oppmerksomme i rundkjøring og tunnelinnganger der det er temperaturforskjeller – da er det fare for glatte partiet, sier Nils Jakob Aae hos Vegtrafikksentralen øst.

– Skal du ut å kjøre i dag, må du være ytterst forsiktig, tilføyer han.

Politiet i Agder opplyser å ha fått inn flere telefoner om glatte veier fredag morgen.

– Det er svært glatt på E39 fra Mandal og retning vest mot Rogaland grense. VTS er informert og har ute mannskaper for å strødd og saltet.

Innstilte ferger og busser i Nord-Norge

I Nord-Norge er det meldt om dårlig vær – flere ferger og busser et innstilt i Troms.

– Passasjerer oppfordres til å bli hjemme, eller velge alternative reisemåter dersom reisen må gjennomføres. Spesielt utsatte områder vil være fjellovergangene Kvænangsfjellet og Gratangsfjellet samt yttersidene på Senja med mer, skriver Troms fylkestrafikk på sine nettsider.