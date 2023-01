I GRØFTA: 1. juledag kjørte denne bilen av veien på glatta i Lonevåg, nord for Bergen. Føreren ble heldigvis ikke skadet.

Rekordmange bilskader i desember: − Når det skjer, så skjer det så fort

Forsikringsselskapene melder om rekordmange bilskader på vanskelig vinterføre på tampen av fjoråret. Meteorologene melder også; om vær som vil skape enda flere dager med utfordrende kjøreforhold i store deler av landet.

– Man kan ta alle forholdsregler man vil, men når det skjer, så skjer det så fort.

Det sier Siri Andersen (46). Og hun vet hva hun snakker om. Tre dager før julaften endte hun på sykehus med brudd i ryggen etter at hun mistet grepet på veien og bilen endte ned i en grøft og rett inn i et stort tre.

Først en uke senere ble hun utskrevet. Nå er ryggen skrudd sammen og ting ser ut til å gå bra. Men det kunne gått langt verre. For ikke bare var Andersen selv uheldig. Da hun skulle bli kjørt til sykehus med ambulanse snurret også den rundt, og endte rett i autovernet.

Nå er 46-åringen klar i sin oppfordring til norske bilister på vinterføre:

– Vurder om du i det hele tatt må ut å kjøre, og dersom du må så ta det med ro.

– Tallene er betydelig høyere

Den oppfordringen støttes av forsikringsselskapene Gjensidige og Fremtind. De melder begge om rekord mange bilskader i desember.

I GRØFTEN: Slik så det ut etter at Siri Andersen hadde kjørt ut av veien ved Fylkesvei 319 like før jul.

Førstnevntes tall viser at de bare siden 17. desember har registrert 3900 skademeldinger der kjøretøy har fått bulker. Totalt forløper skadene seg til en verdi på rundt 100 millioner.

– Tallene er betydelig høyere enn de var i julen 2021, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad.

Fremtind sine tall viser at de registrerte i overkant av 5000 bilskader de siste tre ukene i desember. Året før var tallet 3400. Erstatningssummen for disse skadene forløper seg til 140 millioner.

– Aldri før har det vært så mange innmeldte bilskader som de tre siste ukene i desember, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen, som omtaller økningen som «oppsiktsvekkende».

I uke 50 hadde de «all time high» med 1870 skader på biler. I en normal uke har de rundt 1400.

Advarer mot mer kaos

Typiske skader er påkjørsler og biler som sklir inn i hverandre. Utforkjøringer er det også mange av. Noen biler blir stående fast. Underkjølt regn og speilblank is under nysnø er to typiske forhold som gjør livet vanskelig for bilister over hele landet.

Og med de siste værmeldingene er det grunn til å frykte at tallene ikke vil bli stort bedre i starten på det nye året. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler for de neste dagene.

Særlig i sør og øst advares det mot kaos på veiene. Mandag var det ventet glatte veier på grunn av underkjølt regn sør i Rogaland og i Agder.

I og rundt hovedstaden kan det ventes store snømengder onsdag

– Om man skal ut og reise eller kjøre tenker jeg at man bør vente. Ikke gjør det på onsdag, ta det tidligere eller senere, sa meteorolog Charalampos Sarchosidis til VG mandag.

GLATT VEI: En av to biler som havnet i grøften på Hardangervegen ved Voss natt til 27. desember.

– Nede på Sørlandet er timingen veldig viktig for om været påvirker rushtiden eller ikke. La bilen stå om du vil være sikker på å unngå kø i trafikken, spesielt Østafjells, la han til.

Advarsel

Da uhellet var ute for Siri Andersen forsøkte hun ta det rolig fordi hun visste at det var krevende føreforhold. Hun gjorde også en bremsetest. Men til slutt gikk det galt.

– Når det er slikt ekstremføre kan det kanskje være ålreit på mye av strekningen, men så er det plutselig et parti som er helt blankpolert. Det har man ikke kontroll på.

– Ble du overrasket da du merket at du mistet kontrollen?

– Å ja, veldig! Jeg hadde ikke forventet at jeg skulle miste den fullstendig.

BRUKKET RYGG: Siri Andersen (46) lå én uke på sykehus etter ulykkene.

Langt fra alle bilister tar hensyn til forholdene. Forsikringsselskapene minner om at dersom man opptrer grovt uaktsom risikerer du redusert erstatning fra dem. Andersen mener hun ser altfor mange på veien som opptrer nettopp slik.

– Jeg ser mange som har det fryktelig travelt. De ser ut til å stole veldig på kjøretøyet sitt, men jeg skjønner ikke at de tør, sier hun, som nå dessverre vet hva hun snakker om.

Men tross alt kunne det gått enda verre, påpeker hun.

– Hadde vi truffet en annen bil da ambulansen, som hadde høyre fart, gikk rundt er jeg redd det kunne ha blitt en dødsulykke.