OMKOM: Føreren av en personbil er død etter en ulykke på Sunnmøre.

En person omkom etter trafikkulykke på Sunnmøre

Sjåføren av en personbil er død etter en ulykke med en lastebil. To andre er uskadet.

Det var klokken 10.47 politiet fikk melding om ulykken, der en lastebil og en personbil var involvert.

I tillegg hadde personbilen en bil på slep.

– En person er bekreftet omkommet, opplyser operasjonsleder Jens Dahl til VG.

Han forteller at det var en person i hvert av kjøretøyene, og at de to andre er uskadet.

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen og krimteknikere fra politiet er på vei til stedet, sier han videre.

– Personbilen har større skader, sier Dahl til VG.

Han har ikke sett bilder fra ulykkesstedet ennå, og kan derfor ikke si hvorvidt det er snakk om en frontkollisjon eller ei, forklarer han.

Det er torsdag klart vært og god sikt i området.

– Det er opphold og ganske bart på veien. Det er vinterforhold, men det skal være brukbare kjøreforhold på stedet, sier Dahl.