DYRT: Strømmen har vært dyr i hele landet i julemåneden.

Strømstøtten for desember er klar – nå får du betalt for å bruke strøm

Hele Norge får strømstøtte i desember. I hele landet unntatt Nord-Norge får du nå betalt for å bruke strøm.

Litt før klokken 13 i dag ble strømprisene for årets siste dag klare fra strømbørsen Nordpool. Dermed kan vi også beregne hva strømstøtten blir for desember.

For første gang har strømprisene vært så høye i alle landets strømregioner at hele landet får strømstøtte.

I VGs strømspesial kan du følge prisene fra time til time. Vi bruker tall fra strømbørsen Nordpool, og våre egne regnestykker, når vi beregner strømstøtten. Dette er altså ikke offisielle tall.

Nord-Norge

I strømregion Nord ser strømstøtten ut til å bli 25,69 øre per kilowattime (kWh).

Prisrekorden i nord var på luciadagen 13. desember, med snittpris på 322,74 øre uten nettleie og avgifter. Siden julaften har strømprisen krøpet under strømstøtte-nivå igjen, men de høye prisene fra begynnelsen av måneden monner såpass mye i sammendraget at det blir strømstøtte likevel.

Midt-Norge

Trøndelag nøt lave strømpriser i hele sommer, men har krøpet opp mot søring-nivå på senhøsten. Strømstøtten for desember ligger an til å bli 125,47 øre pr. kWh.

Høyeste pris i Midt-Norge i desember var 14. desember, 464,47 øre uten nettleie og avgifter. Det er faktisk høyere enn den dyreste dagen i Sør-Norge i desember.

Sør-Norge

De tre strømregionene i Sør-Norge er fremdeles de dyreste i landet. Her er prisene ofte like, og dermed blir satsene for strømstøtte også omtrent like.

Sørøst (Oslo): 223,52 øre pr. kWh

Sørvest (Kristiansand): 223,50 øre pr. kWh

Vest (Bergen): 224,46 øre pr. kWh

I alle de tre strømregionene i Sør-Norge var den dyreste dagen 13. desember, med snittpris 458,63 øre uten nettleie og avgifter.

Får betalt for å bruke

Strømstøtten fungerer slik at staten betaler 90 prosent av den delen av strømprisen som overstiger 70 øre.

Men støtten regnes vel å merke ikke ut fra hva strømprisen er når du bruker den, men ut fra gjennomsnittsprisen hver kalendermåned. De aller fleste av oss bruker mest strøm når den er dyrest, slik at støtten i virkeligheten blir lavere.

Men det kan også gi motsatt utslag – slik som denne desembermåneden i Sør-Norge. Måneden begynte med svært høye priser, men avsluttes med billig strøm. På årets siste dager er strømprisen så mye lavere enn strømstøtten at du i praksis får betalt for å bruke strøm.

I Sør-Norge og på Østlandet koster det deg faktisk mer enn 1,50 kroner å ikke ha på en 1000 watts varmeovn mellom klokken 23 og 24 i kveld!

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere sagt til VG at han ikke tror folk flest vil fyre for kråka for å få igjen noen kroner på strømregningen.

– Jeg tror folk er fornuftige selv, og tar ansvar. Det er veldig få som sløser med strømmen, sa Vedum.