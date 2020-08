PST PÅ BEVISJAKT: Lørdag pågrep PST en norsk statsborger som senere ble siktet for å ha delt statshemmeligheter. Bildet skal vise en angivelig russisk etterretningsoffiser i møte med den spionsiktede nordmannen. UD bekrefter onsdag at de vil utvise en russisk diplomat. Foto: Privat

UD utviser russisk diplomat etter spionsiktelse

Utenriksdepartementet har besluttet å utvise den russiske diplomaten som ifølge PST er en russisk etterretningsoffiser.

Det var NRK som først omtalte saken.

Utenriksdepartementet har orientert Russlands ambassadør om at en medarbeider ved ambassaden er uønsket som diplomat.







Han blir bedt om å forlate landet – senest innen utgangen av denne uken.

– Det er fordi han har utført handlinger som ikke er forenlig med hans rolle og status som diplomat, sier pressetalsperson Siri Svendsen i UD til VG.

Utvisningen kommer etter at PST lørdag pågrep en norsk statsborger i 50-årene på pizzarestauranten Villa Paradiso på Lilleborg Torg i Oslo, mens han møtte med en angivelig russisk etterretningsoffiser.

Mannen er siktet for å ha delt statshemmeligheter til fremmed makt som kan skade grunnleggende nasjonale interesser. Han skal ifølge kjennelsen ha fått et «ikke ubetydelig kontantbeløp i vederlag», men erkjenner ikke straffskyld.

UD ønsker ikke å svare på hvorvidt de tror utvisningen av den russiske statsborgeren kan få konsekvenser i form av for eksempel utvisning av en norsk diplomat i Russland. De ønsker heller ikke å si noe om reaksjonen til den russiske ambassaden.

– Det jeg kan si er at UD har behandlet dette som en individuell sak og at Norge og Russland har bredt samarbeid innenfor mange fagområder. Fra norsk side ligger det samarbeidet fast. Det er ikke naturlig for oss å spekulere i om saken vil få konsekvenser for den bilaterale relasjonen, sier Svendsen.

Jaktet bevis i russerens veske

VG skrev tidligere onsdag om møtet mellom den spionsiktede mannen og den angivelige russiske etterretningsoffiseren.

Ifølge et vitne skal det første PST gjorde ha vært å splitte de to.

– Personene fra PST hvisket høyt og ba dem «cooperate». Jeg mener at jeg hørte dem si: «Where did you hide it?», forteller vitnet til VG.

Ifølge VGs opplysninger var PST på jakt etter bevis i russerens veske. Russeren skal ha satt seg til motverge.

Den spionsiktede mannens forsvarer Marianne Darre-Næss har ikke ønsket å gjengi detaljer fra sin klients forklaring. Hun sier samtidig at hans forklaring er langt mer nyansert enn det som fremkommer av kjennelsen.

Publisert: 19.08.20 kl. 12:49 Oppdatert: 19.08.20 kl. 13:06

