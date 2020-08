FILMER SLÅSSKAMPER: Politiet ser en tendens blant unge til at slåsskamper og annen vold publiseres i sosiale medier. Her slåss ungdommer i Kristiansand i et videoklipp som for noen år siden sirkulerte på nett. Foto: SKJERMDUMP

Politiet bekymret etter nye tall om ungdomsvold: – Volden blir grovere

Voldsanmeldelser mot mindreårige har økt med nesten 40 prosent siden 2016. Politiet tror sosiale medier har skylden.

Tallene, som er hentet ut av Politidirektoratet på forespørsel fra VG, sammenligner antall voldsanmeldelser mot unge under 18 år i første halvdel av året mellom 2016 og 2020.

Anmeldelsene gjelder overtredelser av straffelovens paragraf 271 til 275, som omfatter kroppskrenkelser til og med drap. Statistikken viser at denne typen anmeldelser mot mindreårige har økt med 37,8 prosent de siste fire årene.







Hvis man sammenligner tall for hele året i perioden mellom 2015 og 2019, er økningen på hele 68,3 prosent.

– Politiet ser med bekymring på at antall hendelser med ungdomsvold øker fra 2015 og til i dag. Det er også bekymringsfullt at volden blir grovere, sier seksjonssjef Kristin Elnæs for forebygging og etterretningsseksjonen i Politidirektoratet.

Hun understreker at tallene ikke vil gi et helt nøyaktig bilde, men mener at de gir en god pekepinn på trenden.

Vi ønsker å komme i kontakt med ungdom som enten har blitt utsatt for vold eller selv har utøvd vold mot andre. Du kan være anonym. Ta kontakt på E-post eller kommuniser kryptert via Whatsapp på tlf. +4790555994.

Derfor gir ikke tallene et helt nøyaktig bilde Det kan være saker der unge er involvert som omfattes av andre kategorier, endringer i politidistrikt, lovendringer og annet, som gjør at tallene kan variere noe

En del av volden og i mange av hendelsene kan det være samme gjerningspersoner eller miljøer. Statistikken vil derfor variere fra distrikt til distrikt og fra år til år. Dersom et miljø eller enkelte gjerningspersoner utfører gjentatte voldshandlinger kan dette få negativ utslag på statistikken. Statistikken på antall saker vil påvirkes positivt når ungdom blir over 18 år, altså ikke lenger mindreårige

En naturlig forklaring på nedgangen første halvår i 2020 er pandemien, som gjør at det var færre sosiale arenaer for ungdom å møtes fysisk. Dette representerer sannsynligvis ikke en trend som vil vedvare etter pandemien

Statistikken omfatter ikke mishandling i nære relasjoner (som også omfatter psykiske krenkelser), uaktsomme voldslovbrudd (f.eks. trafikkdrap) eller volds-/maktanvendelse overfor offentlige tjenestepersoner eller grupper som nyter særskilt vern KILDE: Politidirektoratet Vis mer

MED BØNN TIL FORELDRE: Seksjonssjef Kristin Elnæs for forebygging og etterretningsseksjonen i Politidirektoratet ber foreldre om å være tilstede i sine barns liv – også det digitale. Foto: Politiet

Skryter av voldshandlinger i sosiale medier

Politiets erfaring viser at sosiale medier trolig bidrar til økningen. Elnæs utdyper at ungdom langt enklere kan mobilisere, varsle hverandre og øke presset.

– Dermed kan en konflikt som tidligere involverte to personer raskt eskalere og inkludere flere personer. Det gjør at det kan bli vanskelig å trekke seg ut av en situasjon av frykt for å tape ansikt, sier seksjonssjefen.

Hun tror dette igjen kan føre til at volden blir grovere, fordi det oppstår et ønske om å dokumentere den. Ifølge Elnæs bruker flere også sosiale medier aktivt til å skryte av sine voldshandlinger.

– Sosiale medier og digital kommunikasjon kan også bidra til at ungdom reiser til andre steder for å konfrontere hverandre eller avtale slåssing, forklarer hun.

Les også: Tre av ti nordmenn mellom 13 og 18 år har sett noen slåss, planlegge slåsskamper eller selge rus på sosiale medier det siste året

Ber foreldre komme på banen

Seksjonssjefen sier at politiet verken kan eller skal løse den negative utviklingen alene. De er avhengige av et godt samarbeid med tverretatlige aktører som barnevern, skole og miljøarbeidere.

– Men de aller viktigste samarbeidspartnerne er først og fremst foreldre, understreker Elnæs og gir følgende råd:

Det er viktig at de viser interesse for ungdommenes liv

Selv om de fremstår som selvstendige er det mange utfordringer som krever aktiv kontakt og oppfølging

Ungdom tar ikke alltid selv initiativ til krevende samtaler, som kan føre til at foreldrene kommer for sent på banen om de forblir passive

Foreldrene må også vite hva som foregår i de unges miljøer og ta en aktiv rolle i ungdommenes hverdag – og særlig vise interesse for deres digitale liv

Svært mye foregår på nett, særlig i denne sammenhengen, og det er viktig at de voksne har et innblikk i denne virkeligheten

Dette gjør politiet Politiet har i samarbeid med andre en rekke tiltak og prosjekter for å forebygge og hindre ungdomsvold. Herunder samarbeid med kommunene, skole og barnevern

Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er en viktig samordningsmodell i oppfølgingen av barn og unge som begår kriminalitet. Her finner vi barnevern, skoler, lokale samarbeidsorgan, idrettslag osv. I dette samarbeidet er det viktig å avklare felles situasjonsforståelse, roller og forventninger. Det er viktig at politiet ikke utfører oppgaver som skal og kan løses av andre.

Politiet er også en tilstedeværende del av lokalmiljøene og jobber aktivt med oppsøkende arbeid, tillitsskapende kontakt med ungdom og dialog med miljøene.

Forebygging av vold skjer gjennom etablert samarbeid og kjennskap til ungdomsmiljøene, ved å bygge gode og trygge arenaer for unge, og dempe konflikter. Politiet kan gjennomføre bekymringssamtaler og etterforsker anmeldte saker raskt. For unge som anmeldes for vold finnes det egne straffereaksjoner som tilpasses den enkelte. Målet er å hjelpe ungdommen bor fra kriminalitet. Bruk av konfliktråd og gjenopprettende møter mellom berørte i voldssaker i ungdomsmiljøene er et viktig tiltak for å hindre ytterligere vold og trusler. Politiet erfarer at trygg ungdom bruker mindre vold. KILDE: Politidirektoratet Vis mer

– Personlige konflikter spres via sosiale medier

Tidligere i sommer kontaktet VG alle politidistriktene og spurte om de hadde opplevd en økning i ungdomsvold.

På grunn av feriebemanning hadde få mulighet til å hente ut statistikk for sitt distrikt, men tall fra enkelte deler av Vest politidistrikt samsvarer med den nasjonale trenden:

I Bergen, Askøy og Øygården økte antall voldsanmeldelser mot ungdom under 18 år med 58 prosent mellom 2015 og første halvdel av 2020.

– I mange år har ungdomskriminaliteten vært svært lav, også voldstallene. Vi ser en endring på det nå. Vi finner ingen klare årsaker til dette, sa politileder Morten Ørn i Stor-Bergen til VG 27. juli.

Han viste til at ungdom ifølge NOVAS Ungdatarapport 2019 i hovedsak har det veldig bra, samtidig som den beskriver blant annet økt ungdomskriminalitet, cannabisbruk og vold.

– En annen ting vi opplever er at mindre personlige konflikter mellom to personer øker, spres og tiltrekker seg flere personer via sosiale medier. Fra våre samarbeidspartnere er det rapportert om en slags «oppdemmet energi og rastløshet» hos enkelte ungdommer knyttet til covid-19 situasjonen gjennom våren og forsommeren. Om denne energien gir utslag på vold og uro, kan vi ikke slå fast, men vi kan heller ikke utelukke den, sa politilederen.

