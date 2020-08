FORNØYD: Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde er positivt overrasket over augustmålingen som Respons har gjort for VG. Foto: Hallgeir Vågenes

Oslo-måling: Ap snubler mens Høyre fosser fram

Høyre går frem i en ny måling i Oslo, mens MDGs oppslutning er omtrent halvert fra kommunevalget i fjor.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er jo kjempehyggelig å høre 30-tallet igjen, sier lederen i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde til VG.

Høyre får 31,5 prosents oppslutning i en måling som Respons har utført blant innbyggere i Oslo mellom 20. og 25. august.

Det er en markant fremgang fra partiets 26,4 prosent under stortingsvalget i 2017.

– Dette er kjempegode nyheter, stråler Nordby Lunde.

Arbeiderpartiet går tilbake til 21,4 prosent, mens SV er tredje størst med 13,0 prosent. MDG må nøye seg med 7,8 prosent. Ifølge målingen får partiet én mandat ekstra.

Nordby Lunde vedgår at hun er litt overrasket, siden tallene har vist en annen trend den siste tiden, og tror heller ikke at Oslo lokalt skal ta hovedæren for den oppløftende målingen.

Partiet fikk 25,4 prosent ved kommunevalget i 2019.

– Jeg skulle ønske at Oslo Høyre kunne ta æren, men jeg tror dette først og fremst skyldes at folk mener at vi har hatt en trygg og robust ledelse under hele pandemien, av statsministeren, finansministeren og helseministeren og de andre.

Høyre fikk nylig også servert meget gode tall i Hordaland.

Nedtur for Ap

Drøyt ett år før stortingsvalget styrer Arbeiderpartiet ifølge målingen mot et resultat som vil ligge langt under forrige stortingsvalg, da partiet fikk 28,4 prosent av stemmene i hovedstaden.

Ved kommunevalget i fjor fikk Ap 20 prosent av stemmene.

– Dette bekrefter jo det vi har sett over tid, at Høyre og Erna (Solberg) styrker seg i forbindelse med coronaen, som alt det siste halvåret har handlet om. Det er ikke overraskende, sier gruppeleder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti.

– For oss er ikke dette bra nok, konkluderer han.

CORONA-FORKLARING: Frode Jacobsen i Ap mener, som mange andre, at regjeringens håndtering av coronapandemien slår positivt ut for Høyre og gjør det vanskelig for eksempelvis Ap å ta innpå. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fakta om målingen Målingen ble gjennomført fra 20. til 25. august, gjennom telefonintervjuer med 800 respondenter i Oslo, og har en feilmargin på +/- 2-3,5 prosent. Vis mer

– Oppsiktsvekkende

Redaktør Johan Giertsen hos nettstedet Poll of Polls poengterer at målingen også avdekker at bare 55,5 prosent av dem som stemte Arbeiderpartiet (Ap) i stortingsvalget i 2017, ville stemt på Ap nå.

Høyre beholder på sin side 78,8 prosent av sine velgere fra den gang.

– Dette er den mest oppsiktsvekkende målingen i 2020, men om det vil vedvare eller blir stående som en enkeltstående måling, vet vi ikke ennå, sier Giertsen, som også er medlem i Høyre.

Ikke fornøyd

MDG sier partiet gjerne skulle sett en bedre måling.

Etter 6,0 prosent ved stortingsvalget i 2017 slo MDG til med 15,3 ved kommunevalget i 2019.

MDG-byrådene Arild Hermstad og Hanna Marcussen har en jobb å gjøre fram mot neste valg. Foto: Frode Hansen

På Respons-målingen får partiet 7,8 prosent.

– Målinger er målinger. Egentlig er dette en ganske god stortingsmåling for oss. Jeg skulle gjerne sett at den var enda høyere. Den er høyere enn ved forrige stortingsvalg, og jeg tror det er den neste beste stortingsmålingen vi har gjort, sier Sigrid Z. Heiberg i MDG til VG.

– Du vil ikke kalle dette en kollaps?

– Nei, det vil jeg ikke. Vi går fra å være det sjette største partiet til å være det fjerde største. Vi får to mandater fra Oslo, så det er en bedring. Men jeg er fullstendig klar over at det ikke er her vi skal være. Vi skal bryte sperren og komme inn med en stor gruppe på Stortinget.

les også Skei Grande tok til tårene

Borgerlig flertall

Dette er så langt også den eneste Oslo-målingen i 2020 hvor borgerlig side er i pluss kontra 2017, påpeker Johan Giertsen overfor VG.

Høyre, Frp, KrF og Venstre får til sammen 48,0 prosents oppslutning i denne målingen, mens Ap, MDG, SV og Sp oppnår en total på 51,6 prosent. Under stortingsvalget i 2017 lå disse fem partiene på 52,1, mens høyresiden lå på 46,4.

Giertsen konstaterer at Ap taper velgere til SV, som går fram fra 9,3 ved forrige stortingsvalg til 13 blank her.

– Det er en fantastisk måling å få, og en kjempemotivasjon et år før stortingsvalget. Det gir oss energi til å fortsette å drive god politikk på Stortinget til det avgjørende valget neste år, sier Kari Elisabeth Kaski i SV til VG.

MOTIVERT: Kari Elisabeth Kaski og SV går kraftig frem i augustmålingen, sammenlignet med kommunevalget i 2019. Foto: Tore Kristiansen

To mandater til Rødt

Rødt går litt fram, til 7,4 prosent, som er nok til å gi partiet to stortingsmandater fra Oslo mot det ene partiet har i dag.

– Det er veldig moro og viktig. Et rekordvalg for Rødt er den beste garantien både for å bli kvitt Solberg-regjeringen og å få gjort noe med de økende forskjellene i landet vårt, sier Bjørnar Moxnes.

– Hverken Sp eller MDG har stengt døren for å inngå masse forlik med høyresiden. Men hvis vi kommer på vippen og det blir opp til oss, stenger vi døren til de borgerlige, sier han.

Publisert: 29.08.20 kl. 08:48

Les også

Fra andre aviser