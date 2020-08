Hvis det blir høyt smittepress, anbefaler FHI munnbind i butikken

Hvis norske kommuner og områder får «høyt smittepress» anbefaler FHI munnbind på flere steder enn kollektivtrafikken.

I den faglige vurderingen FHI har levert om munnbind, skisserer de flere nivåer av smitte i Norge.

Hvis kommuner eller områder når «høyt smittepress» anbefaler de også munnbind i butikken, på universiteter, på museum og ute i gaten.

Indre Østfold ligger alle på «høyt» nivå, viser VGs talloversikt, men likevel anbefaler bare regjeringen munnbind på kollektivtrafikken.

FHI skisserer tre nivåer:

Lavt smittepress: FHI påpeker at de fleste norske kommuner er i denne kategorien nå, med lite eller ingen smitte. FHI foreslår den samme definisjonen her som regjeringen har for å farge et land «rødt», altså færre enn 20 tilfeller per 100.000 tilfeller totalt i kommunen siste 14 dager.

Økende smittepress: Her ligger Oslo kommune for eksempel i dag, viser VGs talloversikt. For FHI definerer økende smittepress som 20 tilfeller per 100.000 innbygger totalt siste 14 dager. Dette er like høyt smittepress som land som er farget røde.