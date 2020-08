Politiet omringet politihuset i Bergen - 15 pågrepet etter SIAN-demonstrasjon

15 personer er pågrepet etter SIAN-demonstrasjonen i Bergen lørdag. Flere titalls unge mennesker samlet seg utenfor politihuset i Bergen, og politiets ekstramannskaper tok oppstilling med skjold.

– 15 personer er pågrepet og satt i arrest for ordensforstyrrelser etter sammenstøtene som oppstod i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon på Festplassen, sier innsatsleder Jon Endre Skeie i Vest politidistrikt.

– Noen vil bli dimittert, andre vil bli sittende. Det blir vil bli gjort anmeldelser ut ifra dette.

Innsatslederen sier SIAN hadde meldt fra om markeringen sin på forhånd, og fått tillatelse til å gjennomføre den i tre timer. Politiet hadde satt opp fysiske barrièrer for å hindre adgang til SIAN.

Videre sier han at politiet hadde god dialog med alle parter de kjente til på forhånd.

– Men et stykke ut i demonstrasjonen valgte en gruppe ungdommer å forsere gjerdene og gå til angrep på SIAN, hvorpå en person ble skadet. Siden vendte de sin aggresjon mot politiet og kastet stein og egg. De gikk også til angrep på politiets kjøretøy, sier innsatsleder Skeie.

Han sier SIAN valgte å trekke seg ut fra stedet umiddelbart. Politiet trakk seg også vekk og valgte en “passiv fremgangsmåte” med oppstilling utenfor politihuset istedenfor.

Noen av ungdommene samlet seg utenfor. De anholdte er i aldersgruppen 15 til 25 år. Politiet vil ikke kommentere bruk av tåregass mot demonstrantene.

– Vi vil ikke kommentere noen ting nå. Politiet har brukt virkemidler i forhold til sikkert, både vår egen og andres. Politiet har hatt en passiv tilnærming og trukket seg tilbake, sier Skeie.

Ved 17:30-tiden lørdag har de fleste demonstrantene fjernet seg fra området utenfor politistasjonen, og situasjonen er tilbake ved normalen, forteller operasjonsleder Per Algrøy til VG.

– Politiet har fortsatt ekstra mannskaper ute, men skjoldene er lagt bort, og vi anser situasjonen som at den er over for denne gang.

Operasjonslederen forteller at de fleste av de pågrepne trolig vil bli løslatt i løpet av kvelden.

Politistasjonen beskyttes av 40 betjenter med skjold

– Det står en del ungdom utenfor. De har vært der siden det var slutt på Festplassen, sa operasjonsleder Per Algrøy i i Vest politidistrikt tidligere på ettermiddagen.

Politiet hadde satt inn rundt 40 betjenter med skjold utenfor politistasjonen.

– Vi vet ikke hvorfor de er der, men det henger sikkert sammen med demonstrasjonen. Vi har politifolk ute som snakker med dem, sa han.

Tidligere i dag holdt den omstridte, islamfiendtlige gruppen SIAN en markering på Festplassen i Bergen.

En organisert motdemonstrasjon ble holdt på samme sted, og politiet hadde satt opp gjerder rundt SIAN-medlemmene, som sendte live fra markeringen.

Plutselig hoppet en gruppe motdemonstranter over gjerdene politiet hadde satt opp. I kaoset som fulgte, ble SIAN-leder Lars Thorsen slått ned. Flere personer ble pågrepet av politiet etter angrepet.

Thorsen hadde tydelige blodmerker fra hodet og ble ledsaget av en politibil.

Kastet stein og egg

En øyevitne fortalte til VG at politiet brukte tåregass mot mot-demonstrantene. Operasjonslederen vil ikke kommentere om politiet brukte tåregass eller ei.

– Motdemonstrantene kastet både stein og egg og forsøkte å forsere politisperringene.

– Hvor mange personer er pågrepet?

– Det kan jeg ikke kommentere, svarte Algrøy.

Om kort tid vil politiet avholde en pressekonferanse. Tidspunktet er ikke avklart.

UKLAR SITUASJON: De unge menneske står fortsatt foran politihuset klokken 16 lørdag. Foto: Marit Hommedal

«Fuck the police»

SIAN avbrøt markeringen da sammenstøtene skjedde. Deretter skal flere av motdemostrantene ha forflyttet seg til politihuset.

– Politiet står og holder vakt, de omringer politihuset. Det er masse unge folk i gatene, sa Elvira Andersen, som bor like ved politihuset i Bergen.

Andersen beskriver at hun først hørte en gjeng ungdommer rope «fuck the police» og kalle dem rasister.

– Det var to politimenn med skjold og masker der, mens nå står det en hel gjeng av dem. Det utviklet seg veldig fort, sier Andersen.

Ifølge naboen ble det kastet glassflasker og egg mot politiet.

Da en ung jente ble sprayet av en politimann, som video viser, skal andre ha reagert fordi hun er mindreårig.

Ifølge avisen Bergens Tidende skal flere personer være innbrakt, og minst en person skal ha blitt båret vekk av politiet.

SIAN-leder Lars Thorsen er tidligere dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 20.000 for hatefulle ytringer.

SAMMENSTØT: Politiet tar hånd om en person etter at det oppsto uroligheter under en Sian-markering på Festplassen i Bergen lørdag. Foto: Eivind Senneset

