fullskjerm neste Boforholdene til noen av de polske sesongarbeiderne som bodde i brakke.

Ba polske bærplukkere betale 7500 i måneden for å bo i køyeseng

Polske sesongarbeidere ble bedt om å betale 245 kroner natten for å sove i en brakke.

Nå nettopp

245 kroner døgnet – eller rundt 7500 kroner i måneden – kunne betalt for en treromsleilighet på over 70 kvadratmeter til hver av bærplukkerne i nabokomunnen til der de jobbet.

Przemysław Sawoniuk (20) kom fra nord i Polen sammen med 20 andre polske sesongarbeidere for å plukke bær på en gård på Vestlandet i midten av juli.

Minstelønnen i Polen er på rundt 40 kroner, og 20-åringen tenkte at en sommer i Norge ville gi bedre betalt enn i hjemlandet.

Da han dro til Norge, var han innstilt på å jobbe på akkordlønn, det vil si at han fikk betalt for hvert kilo bær han plukket.

I norsk jordbruk er det ulovlig å lønne sesongarbeidere under 123 kroner i timen. Akkordlønn er bare lov hvis den utgjør mer enn denne minstelønnen.

SOMMERJOBB FØR STUDIER: – Jeg skal begynne å studere i Warszawa til høsten, og trenger blant annet en ny datamaskin, forteller Przemysław Sawoniuk. Foto: Privat

I kontrakten Sawoniuk signerte før han kom til Norge, står det at han skal tjene 128 kroner per time, altså fem kroner over minstelønnen. Men ifølge ham selv hadde de fått klar beskjed om at de i realiteten kun kom til å få akkordbetalt, noe han selv var innforstått med.

– Bonden sa at kontrakten bare var nødvendig for å komme inn i Norge. Da vi kom dit, var det bare snakk om betaling per kilo, hevder Sawoniuk.

Bonden selv avviser dette og de andre anklagene de ansatte kommer med, og sier at de ansatte selvsagt vil få betalt per time i henhold til kontrakten. Les hele tilsvaret hans lenger nede i saken.

Sawoniuk har jobbet 245,75 timer, ifølge timelisten han selv har skrevet.

Ifølge ham selv lå han an til å få rundt 11.000 kroner med akkordlønn. Det utgjør 45 kroner i timen.

Basert på timebetalingen skal 245 timer gi over 31.000 kroner.

Jakub Paszkowski og Malgorzata Dubrawska-Kukiel, to av de andre arbeiderne som jobbet på gården, forteller også om at det før de kom til Norge og de første ukene etterpå, kun var snakk om betaling per kilo.

fullskjerm neste TIMELISTE: – Jeg har jobbet 35 av de 36 dagene jeg har vært her. På den tiden har jeg plukket til sammen 1014 kilo. Det ville blitt rundt 11.000 kroner med kun kilobetaling, sier Sawoniuk.

Bonde: «Alle visste jo at dere jobber per kilo her»

VG har fått tilgang på et lydopptak fra møtet der arbeiderne sier at de vil ha betalt per time, siden lønnen de får per kilo er ulovlig lav.

«Men ifølge arbeidskontrakten vår skal alle tjene mye mer», sier Sawoniuk i opptaket som er fra mandag 24. august.

Bærbonden svarer «Hvorfor har dere ikke sagt dette før?». «Alle visste jo at dere jobber per kilo her», fortsetter han.

I tillegg har VG fått tilgang på en e-post bonden har sendt til en ansatt før de kom til Norge, der han skriver at det vil bli betalt per kilo.

Fikk utbetalt kilolønn

En utbetaling til to ansatte som forlot gården før sesongen var over, viser summer som er lavere enn timelønnen. Før de har fått utbetalt lønnen, har den ene av dem, Malgorzata Dubrawska-Kukiel, sendt en sms til bonden med antall kilo de har plukket. Hun skriver ingenting om hvor mange timer de har jobbet.

Dubrawska-Kukiel og den andre ansatte fikk henholdsvis utbetalt 7400 og 7900 kroner, viser kontoutskrifter VG har sett. Begge har jobbet 157 timer, ifølge deres egne timelister.

Det utgjør henholdsvis 47 og 50 kroner i timen.

To uker senere, etter at de Sawoniuk og de andre ansatte som var igjen på gården har krevd å få betalt per time, ettersender de to timelistene sine og ber om å få etterbetalt. Bonden svarer at de skal fikse det.

Også tidligere i sommer har polske bærplukkere fortalt at de har en timelønn på under 50 kroner:

les også To uker som jordbærplukker: 1807 kroner

Hevder de fikk vite om minstelønn ved en tilfeldighet

Sawoniuk forteller at han først fikk høre om timelønnen da han møtte en polsk arbeider fra en annen gård i området.

– Han fortalte oss om minstelønnen på 123 kroner i timen som gjelder i jordbruket, forteller Sawoniuk.

Etter dette spør han i en Facebook-gruppe for polakker i Norge om det er for lite å tjene 400–450 kroner for åtte timers bærplukking. VG har sett en skjermdump av meldingen han la ut.

Etter å ha fått bekreftet at det finnes en lovpålagt minstelønn i jordbruket, tar de det opp med bonden.

Bonden svarer med å si at «dere vet at dere jobber per kilo», viser lydopptaket fra møtet. En arbeider svarer da at de ikke visste at det var ulovlig å få betalt akkordlønn hvis det var under minstelønnen.

Når arbeiderne gjentar at de vil ha timebetalt, svarer bonden følgende:

«Ok, men da har vi en annen plan med huskontraktene».

I en e-post til en ansatt før sommeren har han skrevet at det kanskje vil være gratis losji dette året. Men etter dette møtet sier han at de skal betale 245 kroner per dag, viser opptakene VG har fått tilgang på.

Signerte leiekontrakt

De polske sesongarbeiderne signerte en husleiekontrakt da de kom til Norge. I den står det at de skal betale 245 kroner per dag for losji.

– Men han sa at den kontrakten bare var proforma. Vi fikk beskjed om at vi bare skulle betale for elektrisitet og eventuelle skader, ikke noe annet, påstår Sawoniuk.

– Men du har tross alt selv signert på en kontrakt der det står 245 kroner per dag. Du kunne jo bare latt være å signere?

– Vi var akkurat kommet til Norge. Vi kjente ingen der. Hvilket annet valg hadde vi enn å signere?

LEIEKONTRAKT: Denne kontrakten signerte de polske arbeiderne da de kom til Norge. Det er en feil som har ført til at det står 2017 i kontrakten, sier bonden i et av lydopptakene VG har fått tilgang på. Foto: Privat

Satte ned dagsprisen etter at VG tok kontakt

Året før betalte de ansatte på gården 18 kroner per dag for losji, sier bonden i et annet møte med arbeiderne som VG har fått tilgang på lydklipp fra.

245 kroner per natt utgjør 7595 kroner på 31 dager.

Samme dag som VG for første gang tar kontakt med bonden, går han til arbeiderne som er igjen på gården og spør om hvem som har snakket med mediene. En av de ansatte tar opp dialogen.

Etter dette skal han ha sagt at de kan få betale 100 kroner per natt i stedet for 245, men at «det er vårt siste tilbud, og da vil jeg ikke ha noen flere telefoner fra mediene eller noe sånt».

Bonden sier at den reduserte leien handlet om at de ansatte hadde gitt uttrykk for at leien var for høy og at han ønsket at de skulle være fornøyde. Han avviser at han prøver å presse de ansatte til ikke å snakke med mediene.

Mener de ansatte presser ham

Bonden avviser alle de øvrige påstandene de ansatte kommer med. Han sier via sin advokat at han tror de ansatte snakker med VG for å presse ham for penger.

– De ansatte har etter sesongslutt levert timelister hvor det er ført opp vesentlig flere timer enn det [bonden] har registrert for de ansatte. De ansatte har f.eks. hatt nokså lange lunsjpauser, og dette er gjennomgående oppført som arbeidstid, skriver advokaten i en e-post.

les også Støre om jordbærplukkernes lønn: – Tilhører et helt annet århundre

Videre skriver han:

– Når de ansatte etter sesongslutt kommer med et samlet lønnskrav som [bonden] mener overstiger hva de i realiteten har krav på, og samtidig kommer med trusler mot ham og bruker lydopptak tatt ut av kontekst for å fremstille ham i dårlig lys, mener [bonden] at det er nokså klart hvilket motiv de ansatte har for å henvende seg til et riksdekkende medium i denne saken.

Bærplukker Sawoniuk sier bondens forklaring er «latterlig».

– Det at han vil trekke oss timer for pauser er helt greit, det har vi aldri kranglet på. Men folk bør få vite om det når noen forsøker å underbetale utenlandske arbeidere. Det er derfor jeg snakker med mediene, sier den polske 20-åringen.

– Ingen holdepunkter

Når det gjelder leiekontrakten sier bonden at det aldri har vært snakk om at den kun var proforma. Likevel gikk han med på å sette ned leieprisen da det ble klart at de ansatte synes den var i overkant. Han mener derfor at det er en konstruert problemstilling å sammenligne hva man kunne fått for 7500 kroner i måneden andre steder.

Bonden reagerer også på det de ansatte forteller om at de skal ha fått høre at de ville få kilobetalt uansett hvor mye de plukket.

– Han har aldri sagt til de ansatte at de vil få utbetalt mindre enn den minstelønn som de er garantert gjennom arbeidsavtalen. Det er ingen holdepunkter for en slik påstand, skriver advokaten hans.

les også Arbeidsministeren om jordbærplukkere: – Åpenbart hull i lovverket

I stedet viser han til arbeidsavtalen, og sier at de ansatte selvsagt vil få timelønn med mindre det de plukker utgjør mer enn det.

Om de to personene som allerede har fått utbetalt etter hvor mange kilo de har plukket til langt under timepris, sier han at de måtte forlate gården i all hast.

– For å sikre dem økonomisk, ble det raskt foretatt en midlertidig avlønning av dem basert på volum som de hadde plukket. I ettertid har man kartlagt timeantall, og de ansatte blir selvsagt avlønnet i henhold til kontrakten, skriver advokaten.

Malgorzata Dubrawka-Kukiel, som altså er en av de to som dro tidlig fra gården, sier de ikke hadde noen avtale med bonden da de dro om at det skulle delbetales og at de ikke hadde behov for penger raskt.

– Vi hadde fått beskjed om at vi bare kom til å få betalt per kilo, sier hun til VG.

07.09.20 kl. 05:35

