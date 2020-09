LOVENDE: Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier det fremover blir viktig å undersøke om den russiske vaksinen er trygg nok og at den faktisk beskytter mot coronaviruset. Foto: Kyrre Lien

Legemiddelverket om russisk vaksine: Vi vet ikke om den virker mot covid-19

De foreløpige resultatene om den russiske coronavaksinen Sputnik-V er lovende, men fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål.

To tester av den russiskutviklede coronavaksinen Sputnik-V på til sammen 76 deltagere, viser at samtlige skal ha utviklet antistoffer mot viruset. Ingen skal heller ha fått alvorlige bivirkninger.

Det kommer frem i resultater som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet Medical Journal, skriver nyhetsbyrået Reuters. De to testene ble gjennomført i juni og juli.

– Dette bekrefter at vaksinekandidatene får kroppen til å utvikle antistoffer, skriver The Lancet.

Tidsskriftet presiserer imidlertid at det er behov for videre testing, blant annet for å fastslå effekten og sikkerheten av vaksinen på lang sikt.

Vet ikke om den virker

– Det første man gjør for å utvikle en vaksine er en liten studie på få friske frivillige, for å se at de ikke får uønskede bivirkningene og at det er en effekt hvor kroppen danner antistoffer og celler som kan drepe virus. Resultatene i forhold til dette ser jo lovende ut, sier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Han uttalte seg først til TV 2 tidligere fredag.

– Det ser ut som at mange forsøkspersoner danner antistoffer og har et immunsvar på vaksinen. Det er et godt og nødvendig utgangspunkt for å gå videre med en vaksine.

Samtidig understreker Madsen at vi ikke vet om denne vaksinen faktisk virker mot covid-19.

– Det er viktig å få bekreftet om den vil beskytte mot sykdommen. Det vet vi jo ikke.

– Det er holdepunkter for at det beskytter mot smitte på grunn av antistoffer, men i hvor stor grad er foreløpig usikkert. Vil for eksempel beskyttelsen vare en kort tid eller lang tid? Det er mange slike spørsmål man må prøve finne svar på, sier Madsen.

Vaksinen skal prøves på 30.000

Det var i begynnelsen av august at Russlands president Vladimir Putin hevdet at vaksinen Sputnik-V var blitt godkjent av landets helsemyndigheter.

– Det har vært mye frem og tilbake om vaksinen er godkjent eller ikke, blant annet har det vært snakk om man nå skulle starte vaksinasjon. I artikkelen sies det at den skal prøves ut på 30.000 forsøkspersoner, det er vanskelig å tolke dette, men det ser ut som en mellomting av en vaksinasjonskampanje og en fase 3-utprøving, sier Madsen.

– Hva blir neste fase for denne studien og hva er viktig å få svar på?

– Det er to ting som er viktig. Det ene er at vaksinen er sikker og trygg nok, det andre er at den beskytter mot coronaviruset. Det er to ting som må kartlegges gjennom videre utprøving og bruk.

Høie: Ikke omfattet av norsk avtale

Helseminister Bent Høie (H) sa på pressekonferansen fredag at den russiske vaksinen viser lovende resultater, men at den ikke er omfattet av de norske avtalene.

– Alle positive nyheter om vaksiner, er gode. Norges strategi for å få vaksine til den norske befolkningen går gjennom EU-samarbeidet. Der holder vi for tiden på med ni avtaler, men ingen av de ni omfatter den russiske vaksinen, sa helseministeren, ifølge NTB.

– Det er mange, rundt 170 hvis jeg ikke husker helt feil, ulike vaksineinitiativ i verden. Vi er ikke en del av alle, men av en portefølje som skal øke sannsynligheten for at vi lykkes, som vi gjør sammen med de andre europeiske landene, sa Høie.

Publisert: 04.09.20 kl. 18:59

