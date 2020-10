Hør Krimpoddens ferske episode om Majorstua-drapet

Et interessant ryggsekk-funn i Frognerparken ble politiets viktigste spor. Krimpodden ser nærmere på Majorstua-drapet.

VG

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Heikki Bjørklund Paltto (24) ble et tilfeldig drapsoffer. Han skulle møtt på jobb klokken 9 mandag morgen i oktober 2018, men kom ikke til avtalt tid. Noen timer senere ble han funnet død inne i leiligheten han bodde på Majorstua i Oslo.

Det ble startskuddet for en intens politijakt gjennom Europa etter en gjerningsmann som hadde stukket fra stedet.

- Det er et drap som skjer inne i en leilighet. Det fremstår helt meningsløst og tilfeldig, sier politiadvokat Christian Hatlo, som ledet etterforskningen.

Nå er det klart for rettsoppgjøret.

Hør Krimpoddens episode om Majorstua-drapet:

Du kan også lytte til Krimpodden på Spotify eller iTunes, eller andre podkastplattformer.

Internasjonal jakt

Neste uke begynner rettssaken mot Makaveli Lindén i Oslo. Krimpodden har sett nærmere på politijakten på Lindén gjennom Europa, og hvordan politiet til slutt pågrep han i Frankrike.

Politiet var raskt på saken, og fikk et gjennombrudd da gjerningsmannens sekk ble funnet - helt tilfeldig - av anleggsgartner Benjamin Stendahl som var på jobb i Frognerparken og bet seg merke i noe unormalt.

En sekk lå og fløt i elva, og i denne sekken fant Stendahl både pass, penger, minnepinner og datamaskiner. Han kontaktet politiet umiddelbart:

Klart for rettssak

- Jeg ringte dem og nevnte navnet på han i passet, og da sa de at de skulle sende en bil for å se på det. Også gikk vi opp for å ta lunsj. Og da stod det fullt opp med masse politibiler, kripos og full pakke. Så da tenkte vi at ‹‹jøssenavn››, dette her må jo være noe alvorlig, egentlig.

De sakkyndige som har observert Lindén mener han er tilregnelig og at han dermed kan idømmes ordinær fengselsstraff eller forvaring.

Har du spørsmål til Øystein Milli? Besøk Krimpodden på Facebook, eller send mail til krimpodden@vg.no.

Publisert: 03.09.20 kl. 05:06 Oppdatert: 15.10.20 kl. 06:15