Hver torsdag tar VGs Krimpodden deg tettere på norsk krim. Foto: VG

Lytt Krimpodden - VG Bertheussen-saken (3): Bevis etter bevis blir gått g... 00:00 / 17:14

Hør Krimpoddens ferske episode om Bertheussen-saken

Krimpodden ser nærmere på de faktiske bevisene i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen.

VG

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

VGs Krimpodden ser nærmere på hvilke bevis som finnes mot Laila Anita Bertheussen. Denne høsten forsvarer samboeren til landets tidligere justisminister seg i den pågående rettssaken i Oslo Tingrett.

– En tusj, frimerker, nettsøk, helseapp noe vi alle har, kanskje. Nå legges dette frem for å prøve å felle Bertheussen. Men hvordan man ser på disse bevisene, det avhenger jo av hvilke briller du har på? Forsvarerne eller politiets, sier programleder Tor-Erling Thømt Ruud.

Hør den ferske episoden her:

Du kan også lytte til Krimpodden på Spotify eller iTunes, eller andre podkastplattformer.

Milli følger saken

VGs krimreportere følger de største norske krimsakene tett, og ny episode av Krimpodden slippes hver torsdag i høst.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen står bak de mange truende brevene og angrepene, og at motivet er hennes reaksjon på teaterstykket «Ways of seeing».

Hun nekter straffskyld: «Jeg er fornærmet i denne saken»

Har du spørsmål til Øystein Milli? Besøk Krimpodden på Facebook, eller send mail til krimpodden@vg.no.

Dette trusselbrevet er blant bevisene politet har lagt frem i saken. Foto: Politiet/ PST / NTB Scanpix

Fant tusj i bokhylle

Et av de sentrale bevisene som blir lagt frem i retten er funnet av en rød tusj av modellen Penol 1000. Den ble funnet bak noen bøker i en bokhylle i huset etter at 55-åringen var blitt siktet for trusler i mars i fjor.

Statsadvokat Frederik G. Ranke opplyser i retten at Kripos har konkludert med at denne tusjen, etter alle sannsynlighet, er av samme type tusj som ble brukt til å skrive på husveggen og familiens bil.

– Har du noe kjennskap til slik tusj? spør Ranke.

– Nei, altså, jeg har 200-300 tusjer i huset, så jeg har ikke noe kjennskap, svarer Bertheussen.

Krimpodden tar deg tettere på norsk krim - med ny episode hver torsdag i høst.

Publisert: 03.09.20 kl. 05:06 Oppdatert: 17.09.20 kl. 05:35

Mer om Podkast Podcast Webview