Hør Krimpoddens ferske episode om Baneheia-saken

Vil Viggo Kristiansen få en ny sjanse i retten? Krimpodden ser nærmere på Baneheia-saken.

Nå skal gjenopptakelseskommisjonen avgjøre om dommen mot Viggo Kristiansen står seg - eller om han kan få en ny sjanse i retten.

– Jeg har nok et klart inntrykk av at påtalemyndigheten er litt stresset, og at man ikke helt tør å stole på at denne saken ikke blir gjenopptatt, sier VGs krimekspert Øystein Milli i Krimpodden.

Kristiansen mener han er uskyldig dømt for voldtekt og drap i Baneheia.

Milli følger saken

19.mai 2000 gikk Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen for å bade i det populære friluftsområdet Baneheia i Kristiansand.

Da de ikke kom tilbake fredag kveld, startet politiet en omfattende leteaksjon. Etter 2 dager ble jentene funnet voldtatt og drept. De var åtte og ti år gamle.

Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble siktet og senere dømt.

Andersen tilsto, og har sonet ferdig sin dom. Han er i dag en fri mann, og lever på hemmelig adresse.

Kristiansen har hele veien nektet skyld og sitter fremdeles på en forvaringsdom.

