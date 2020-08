ÅPNINGSDAG: Marthe Eggesvik Karlsen (f.v.) og Eva Faraasen fra Halden kommune på sin første arbeidsdag på testsenteret på Svinesund. Foto: Terje Bringedal, VG

Nå har testsenteret på Svinesund åpnet: – Helt topp at man kan teste seg på grensen

SVINESUND (VG) Det som for en uke siden bare var en asfaltert parkeringsplass, er nå blitt det nye testsenteret på Svinesund-grensen. Tirsdag ble de første bilistene testet.

– I dag har det blitt testet 15 personer, så foreløpig er det et beskjedent tall. Vi venter at det skal ta seg opp når tilbudet blir mer kjent, sier Henrik Diskerud Meyer, kommunikasjonsrådgiver i Halden kommune, til VG.

– Slik situasjonen er i dag er det 2500 biler som hver dag krysser Svinesund-grensen inn til Norge. I februar, da verden så litt annerledes ut, var det 7000 biler. Så potensialet er stort, det kan fort bli mange, fortsetter han.

FORT GJORT: – Det var gjort på et blunk, sier Rune Holm, som testet seg tirsdag. Foto: Terje Bringedal, VG

– Veldig smidig

Det er åpnet testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge.

En av dem som testet seg på Svinesund tirsdag, var Rune Holm fra Sarpsborg. Han var på vei hjem fra en begravelse da han tilfeldigvis kjørte forbi testsenteret.

– Det kom veldig brått på, jeg visste ikke at det var satt opp. Siden kona har diabetes og er i risikogruppen, passer jeg meg litt ekstra, så da tok jeg en test, sier han.

– Det var gjort på et blunk. Jeg synes det er helt topp at man kan teste seg på grensen. Hvis jeg kan gjøre noe som kan bidra til å stoppe viruset, er jeg veldig med på det, sier Holm.

– TAR SITUASJONEN PÅ ALVOR: Esbjørn Harboe roser myndighetene for tiltaket. Foto: Terje Bringedal, VG

Svenske Esbjørn Harboe jobber i Skien og bor i Sverige. Han passerer derfor grensen på Svinesund regelmessig.

– Jeg fikk vite om testsenteret gjennom arbeidsgiveren og pressekonferansen i dag. Jeg tenkte det var lurt å få sjekket, selv om jeg ikke har noen symptomer, så dro og testet meg, sier han.

– Det var veldig smidig, du trenger ikke gå ut av bilen engang. Det er jo ikke behagelig, men det er ti sekunders pine og så er det over. Å kunne teste seg enkelt og gratis er et bra tiltak for å få ned forekomsten av corona.

Han roser myndighetene for tiltaket.

– Jeg opplever at Norge har bedre tiltak og tar situasjonen mer alvorlig enn hva de gjør i Sverige. Det ser man ikke minst på antall smittede og døde. Det er jo en katastrofe i Sverige.

NYTT SENTER: På parkeringsplasser står det nå noen arbeidsbrakker, hvor de ansatte kan utføre kontorarbeid, og testtelt. Foto: Terje Bringedal, VG

Vil bli døgnåpen

Siden testen er frivillig, er det vanskelig å vite med sikkerhet hvor stort trykket blir, ifølge kommunikasjonsrådgiver Meyer.

– I starten vil senteret være bemannet fra klokken 08.00 til 22.30, men etter hvert blir det døgndrift. Nå er det fire personer på vakt, hvor tre av dem er helsepersonell. Dette antallet blir nok justert når vi har gjort oss noen erfaringer.

Å teste personer på denne måten er mer tidkrevende, forklarer han.

– Hvis du skal testes i kommunen du bor i, ringer du på forhånd og oppgir en del informasjon. Denne informasjonen må vi hente inn her når folk kommer kjørende. Det gjør at det tar litt lengre tid per person. Det er naturlig nok mange utlendinger og derav mange språk, så også kommunikasjonen kan ta ekstra tid.

Snudde seg rundt

Meyer er stolt over at kommunen har stablet opp teststasjonen, som bekostes av myndighetene, på så kort varsel.

– Vi fikk oppdraget forrige mandag, lyste ut stillinger tirsdag, ansatte personer onsdag og kurset dem torsdag. Samtidig har vi bygget opp testsenteret, sier han.

– Dette er en stor jobb for en kommune, så vi føler vi deltar i dugnaden når vi forsøker å stoppe smitten på grensen.

De nyansatte har foreløpig kontrakt ut året.

– Vi har fått beskjed om at dette skal være et tilbud så lenge pandemien varer, og per nå er det ingen som kan svare på hvor lenge dette er. Vi har begynt med ansette ut året og så tar vi det derfra.

DELTAR I DUGNADEN: – Vi føler vi deltar i dugnaden når vi forsøker å stoppe smitten på grensen, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Diskerud Meyer i Halden kommune. Foto: Terje Bringedal, VG

Minner om karantenereglene

Totalt er det planlagt 21 testsentre i 17 kommuner. De fleste er godt i gang og resten åpner fortløpende denne uken, opplyser Helsedirektoratet på sine nettsider.

Testsvaret vil foreligge senest innen tre dager. Dersom testen er positiv vil du bli kontaktet og fulgt opp av helsetjenesten i kommunen hvor du bor eller oppholder deg i som turist.

– Helsetjenesten har dessverre ikke kapasitet til å gi ut alle negative prøvesvar. Dersom du ikke har hørt noe fra oss i løpet av tre dager, betyr dette at testen din er negativ, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i pressemeldingen.

– Det er imidlertid viktig å være klar over at du kan være smittet selv om testen er negativ. Derfor gjelder karantenereglene uansett. Dersom du kommer fra land der det kreves karantene, må du altså være i karantene selv om du tar testen.

Publisert: 25.08.20 kl. 17:55 Oppdatert: 25.08.20 kl. 18:08

