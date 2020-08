FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H) under en pressekonferanse i Oslo. Foto: Frode Hansen, VG

Lovavdelingen: Sanner kan instruere Norges Bank

Justisdepartementets lovavdeling konkluderer med at finansminister Jan Tore Sanner (H) kan legge føringer som får betydning for ansettelsen av ny oljefondssjef. Men han kan trolig ikke avsette Nicolai Tangen.

Oppdatert nå nettopp

Norges Bank tillot påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen (53) å beholde en stor eierpost i det britiske hedgefondet AKO Capital.

Dette til tross for at bankens representantskap, som er nedsatt av Stortinget, mente dette ga interessekonflikter.

Nå konkluderer lovavdelingen i Justisdepartementet med at finansministeren og regjeringen kan generelle instrukser som kan ha betydning for ansettelsesforholdet til ny sjef for Oljefondet.

– Lovavdelingen åpner for et langt videre handlingsrom for Sanner enn det Finansdepartementet og advokatfirmaet Arntzen de Besche tidligere har antatt, sier jusprofessor Ola Mestad som også er ekspert på sentralbankloven.

Norges Bank har ansvar for å ansette ny sjef for Oljefondet og har sin uavhengighet lovfestet i den nye sentralbankloven, men lovavdelingen konkluderer nå med at finansministeren har et handlingsrom:

«Riktignok er det det en mulighet å lese inn i bestemmelsen at hovedstyret – og ingen andre – skal stå for ansettelsen. Det vil imidlertid være å legge mer i bestemmelsen enn det som står der, og må i tilfelle være basert også på andre holdepunkter enn denne ordlyden alene.»

«Strengt tatt sier ordlyden bare noe om hovedstyrets rett og plikt til å ansette daglig leder, og ikke noe om at instruks om ansettelsen er avskåret.»

Brevet åpner for at man kan legge føringer som får betydning for stillingen.

Samtidig skriver Lovavdelingen at det er tvilsomt om Sanner kan instruere Norges Bank i det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes. I dette tilfellet er den personen finansmannen Nicolai Tangen, som etter planen skal tiltre som ny sjef for Oljefondet 1. september.

NY OLJEFONDSSJEF: Ny oljefondssjef Nicolai Tangen (t.v.) og sentralbank Øystein Olsen. Foto: Krister Sørbø, VG

Professor: – Langt videre handlingsrom

Finanskomiteen på Stortinget skal i dag fredag gi en innstilling etter høringen mandag forrige uke om ansettelsesprosessen.

PROFESSOR: Ola Mestad. Foto: Terje Bendiksby, VG

– Lovavdelingen finner at det er instruksjonsadgang også ved ansettelsen av daglig leder for Oljefondet. Men lovavdelingen nyanserer noe hvor konkret instruksene kan være. Det viktigste er at de sier det er tvilsomt om departementet kan instruere konkret om hvem som skal ha stillingen, sier Mestad.

– Kan finansministeren for eksempel lage regelverk som gjør det umulig for Tangen å eie i hedgefondet AKO Capital?

– I avsnitt to på side elleve i vurderingen åpner lovavdelingen for at nye plikter kan inntas i for eksempel et etikkregelverk i Norges Bank og Oljefondet. Utover det vil jeg ikke gå mer konkret inn i det spørsmålet, sier Mestad.

Jusprofessor Benedikte Høgberg ved Universitetet i Oslo skriver til VG at finansministeren kan legge en rekke føringer:

– Lovavdelingen har foretatt en god vurdering som finanskomiteen kan legge til grunn for sitt videre arbeid. Jeg vil tro at dette er den konklusjonen som finanskomiteen forventet. Finansministeren kan instruere Norges Bank, men ikke gå så langt at han kan instruere om at Nicolai Tangen må avsettes. Det kan like fullt legges en rekke føringer fra finansministeren på hva som skal til for at man fra politisk hold skal kunne akseptere at Tangen tiltrer i stillingen.

– Lovavdelingens vurdering viser at finansministeren burde ha avklart disse spørsmålene med Lovavdelingen før det ble hyret inn et privat advokatfirma.

Hele vurderingen fra lovavdelingen ligger lenger ned i saken.

les også Tangen til VG etter at britisk hedgefond tapte skattesak i retten: - Noen fellestrekk

Kapitalforvalter vs. sentralbank

Lovavdelingen sier at skillet mellom Norges Banks rolle som kapitalforvalter og sentralbankvirksomheten er avgjørende.

Norges Bank har to hovedfunksjoner i Norge: Den setter renten og styrer pengepolitikken. Dette er sentralbankvirksomheten. I tillegg styrer den blant annet Oljefondet, som er kapitalforvaltning.

Lovavdelingen skriver at Finansdepartementet og regjeringen som utgangspunkt har full instruksjonsrett over Norges Bank i rollen som kapitalforvalter.

Lovavdelingen skriver videre:

«Sentralbankloven § 2–13 medfører trolig visse begrensninger i departementets adgang til å instruere Norges Bank ved ansettelse av daglig leder av NBIM. Det er imidlertid gode holdepunkter for at sentralbankloven § 2–13 ikke generelt avskjærer muligheten for å instruere Norges Banks hovedstyre ved ansettelse av daglig leder av NBIM.»

«Etter vårt syn er det gode holdepunkter i rettskildene for at departementet, med grunnlag i sin alminnelige instruksjonsrett knyttet til forvaltningen av SPU, kan stille generelle krav til Norges Bank knyttet til hvem som skal kunne ansettes i stillingen som daglig leder. Departementet må for eksempel kunne instruere om kvalifikasjonskrav i utlysningen av stillingen.»

Lovavdelingen har også vurdert om en instruksjonsadgang kan få følger for en ansettelsesavtale som allerede er inngått.

Den konkluderer med at det ikke kan «hindre departementet fra å vedta

nye generelle instrukser som også berører sider ved ansettelsesforholdet til daglig leder av NBIM.»

les også Tangens tvist i Storbritannia: – Aggressiv skatteplanlegging

Kan bli forsinket

Stortingets finanskomité sitter i møte fredag formiddag.

– Hvis partiene ønsker å sette seg inn i brevet, kan vi vurdere en viss utsettelse av avleveringen i noen timer, sier Mudassar Kapur (H) leder av Stortingets finanskomité.

– Dokumentet har en implikasjon for arbeidet vårt, som gjør at partiene kanskje trenger litt mer tid, sa han.

Sp: – Knusende dom

– Dette er en knusende dom over Sanners arbeid med denne saken, både den konklusjonen som Finansdepartementet selv har kommet med tidligere og det bestillingsverket som de bestilte fra det private advokatfirmaet, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til VG.

Tidligere denne uken innhentet Finansdepartementet en juridisk utredning fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, som konkluderte med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Det kom raskt fram at Arntzen de Besche tidligere hadde bistått Tangen i utarbeidelsen av hans arbeidsavtale med Norges Bank. Det fikk sterk kritikk fra både faglig og politisk hold.

Lovavdelingen skriver nå at deres vurdering til dels er «en annen enn vurderingen i brev av 18. august 2020 fra advokat Steen i Arntzen de Besche Advokatfirma.»

Arbeiderpartiets Hadia Tajik er fornøyd med konklusjonen.

– Dette viser at det er mulig å generelle instrukser. Dette vil ha betydning for presisjonsnivået i arbeidet finanskomiteen kan legge seg på når vi skal lage formuleringer som skal rettes til finansministeren. Det er tilfredsstillende at det nå er stadfestet at det finnes et handlingsrom, sier Tajik til VG.

Dette sa Tajik til VG etter stortingshøringen om ansettelsen tidligere denne måneden:

SVs Kari Elisabeth Kaski sier uttalelsen slår fast at Sanner kan gripe inn.

– Dette viser, som vi har sagt hele tiden, at Sanner kan gripe inn og stille betingelser rundt ansettelsen av ny oljefondssjef. Vi kan ikke ha en oljefondssjef som er en vandrende interessekonflikt, og det kan og må finansminister Jan Tore Sanner gjøre noe med, sier Kaski.

Sanner vil følge lovavdelingens råd

Finansminister Jan Tore Sanner (H) skriver i et brev til Stortinget fredag morgen at han vil legge Lovavdelingens uttalelse til grunn “med hensyn til det handlingsrommet jeg nå har i saken”.

forrige

























fullskjerm neste

Publisert: 21.08.20 kl. 09:50 Oppdatert: 21.08.20 kl. 10:53

Fra andre aviser