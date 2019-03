GRANSKES: Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn av Viking Sky etter havariet i Hustadvika lørdag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Sjøfartsdirektoratet undersøker om flere skip kan få samme problem

Sjøfartsdirektoratet har tirsdag undersøkt maskineriet på cruiseskipet «Viking Sky». Nå fokuserer de på å finne ut om forhold ved hendelsen kan ha betydning for andre fartøy.

Mandag startet Sjøfartsdirektoratet tilsynet om bord på cruiseskipet som havarerte i Hustadvika lørdag ettermiddag.

Etter flere undersøkelser tirsdag er det fremdeles ikke klart hva som førte til at skipet mistet motorkraft i uværet.

Ifølge direktoratet har fokuset tirsdag vært rettet mot skipets maskineri og logger knyttet til alarmene som oppsto før og under hendelsen.

– Direktoratet jobber tett med rederi og klasseselskap for å identifisere den konkrete årsaken til blackouten. I tillegg bistår direktoratet både politi og havarikommisjonen i deres arbeid, skriver fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding tirsdag.

Vil flytte skipet

Ifølge direktoratet ønsker rederiet nå å flytte skipet til verksted i Kristiansund, for å begynne med utbedring av skader på skipet. De jobber nå med å finne løsninger for dette, og avklare hvilke krav som vil bli stylt for å flytte skipet.

Sjøfartsdirektoratet opplyser at de tirsdag har fått mange spørsmål knyttet til sikkerhet på andre tilsvarende fartøy.

De fokuserer nå på å avdekke om det kan være tekniske eller operasjonelle forhold ved hendelsen som kan ha betydning for andre fartøy.

– Arbeidet er ikke ferdig og direktoratet vil raskt gå ut med informasjon om slike forhold skulle bli avdekket, skriver direktoratet i pressemeldingen.

– Etter ulykken i 2007 med ankerhåndteringsskipet Bourbon Dolphin gikk vi etter kort tid ut med en foreløpig sikkerhetstilråding basert på de opplysningene vi etter hvert fikk. Skulle vi få informasjon i den gjennomgangen som nå pågår, som vi mistenker kan berøre andre skip skal en ikke være i tvil om at vi kommer til å informere raskt om dette og eventuelt anbefale midlertidige tiltak, påpeker

Alvestad.

Mannskapet avgjørende

Sjøfartsdirektoratet gjennomførte første tilsyn av skipet mandag.

Tilsynet viste at skipet hadde hatt en «black out», men ga ikke svar på årsaken til at skipet mistet motorkraft ved 14-tiden lørdag.

I en statusrapport mandag understreket direktoratet at mannskapets innsats var avgjørende.

– Det som midlertidig er klart er at når først hendelsen oppsto, så har mannskapets kompetanse og innsats vært en viktig faktor i at det gikk bra, skrev direktoratet i mandagens pressemelding.

Mandag ble det også gjennomført en dykkerundersøkelse, men det ble ikke funnet skader på skipets skrog.

JUBEL: Søndag ettermiddag ankom «Viking Sky» Molde. Passasjerene ble møtte av jubel fra de mange oppmøtte på kaia. Foto: Jørgen Braastad, VG

Etterforsker

Søndag ettermiddag la «Viking Sky», med 436 gjester og et mannskap på 458 om bord, til kai i Molde sentrum. Det hadde da gått et drøyt døgn siden cruiseskipet sendte ut en mayday-melding om motorstans i værharde Hustadvika.

1373 personer var om bord da skipet drev mot land og var nær ved å gå på grunn. 479 ble evakuert i en omfattende og krevende redningsaksjon, mens resten måtte bli igjen på skipet mens det ble slept til land.

Politiet opprettet mandag undersøkelsessak etter havariet. De etterforsker også havariet til lasteskipet «Hagland Captain», som sendte ut mayday rundt fem timer etter Viking Sky.

