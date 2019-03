Naboer i full kattekrig

Hvis du ikke tåler naboens katter og har en hund som er redd for dem - hvor mange hundre tusen kroner er du villig til å bruke for å hindre dem i å gå på terrassen din? Kanskje ikke like mye som paret fra Bærum som møtte i retten denne uken.

Dette er de villeste nabokranglene og dette har du faktisk krav på:

